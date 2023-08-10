复旦与国轩成立先进电池技术联合研究中心

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|Aug 2, 2023 13:55 HKT/SGT
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凭什么？多家海内外机构上调对这家公司的ESG评级
|Aug 1, 2023 11:47 HKT/SGT
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深耕铁锂领域！每新增3辆VAN类车就有一辆搭载国轩电池
|May 26, 2023 11:24 HKT/SGT
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磷酸铁锂王者再领潮流，国轩高科发布重磅新品
|May 22, 2023 11:16 HKT/SGT
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国轩发布自研全新LMFP体系L600启晨电池
|May 22, 2023 10:52 HKT/SGT
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16名院士助阵，市委书记广发英雄帖，国轩高科第十二届科技大会盛大开幕
|May 19, 2023 16:52 HKT/SGT
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中美新加的院士都要来合肥！国轩高科第十二届科技大会19日在肥开幕
|May 15, 2023 09:40 HKT/SGT
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再获大众海外定点，国轩高科加速日行千里
|May 11, 2023 10:01 HKT/SGT
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国轩高科获大众汽车集团海外市场定点
|May 4, 2023 12:38 HKT/SGT
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业绩爆发 国轩高科的新思路
|May 4, 2023 09:55 HKT/SGT
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国轩高科2022财报，全年营收增长122.59%，海外营收增4倍
|Apr 26, 2023 13:15 HKT/SGT
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中国科技创新正当强，国轩知识产权保护已先行
|Mar 20, 2023 18:08 HKT/SGT
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汽车动力电池优势巩固，国轩开拓日本储能市场有何意义
|Feb 23, 2023 10:57 HKT/SGT
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国轩高科获大众汽车集团电芯测试实验室资质认证
|Feb 15, 2023 15:47 HKT/SGT
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新能源汽车产业怎样出海？拆解国轩高科海外如何跑马圈地
|Feb 8, 2023 11:48 HKT/SGT
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国轩高科与欧洲电池公司INOBAT达成合作意向
|Dec 22, 2022 15:35 HKT/SGT
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国际化版图渐明，国轩泰国行背后的战略与考量
|Dec 16, 2022 08:43 HKT/SGT
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泰国新国轩成立 国轩欲打造电池出口东盟基地
|Nov 21, 2022 10:49 HKT/SGT
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国轩高科与VinES合作越南首个LFP电池工厂开工
|Oct 27, 2022 09:55 HKT/SGT
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国轩高科前三季度营收与归母净利双双三位数增长；第三季度单季营收57.88亿元，同比增长166%
|Oct 20, 2022 14:57 HKT/SGT
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储能再下一城！国轩高科获中国电力600MWh订单