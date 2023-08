Thursday, 10 August 2023, 08:31 HKT/SGT Share: 禹洲集团(01628.HK)公布境外债重组方案 公司持续稳健经营

香港, 2023年8月10日 - (亚太商讯) - 国家最近在中央政治局工作会议上指出“适应我国房地产供求关系”,鼓励因城施策,满足居民的刚性需求和住房需求,延续了去年“提振需求化解风险”的政策导向。券商分析师预计政策将继续侧重于在供给侧减轻企业负担,同时在需求侧鼓励合理需求释放,以保持稳健的步伐。市场普遍相信房地产市场未来会迎来温和的复苏。



政策持续宽松及利好形势下,处于现金流紧张压力下的房企,如何缓解债务压力成为众多房企面临的一大挑战。国家自2022年下半年起适时调整优化房地产政策,出台了诸如“金融三支箭”、“降准降息”等政策,在这些利好政策的支持下,部分房企结合国家新实施的政策进行新增融资或债务展期,一定程度上缓解了部分房企的现金流压力。而大多数房企一直以来都在采取自救措施,以解决自身债务问题。



禹洲集团公告债务重组进展 方案显诚意



近日,禹洲集团披露了其债务重组公告。公告称,禹洲集团已与境外优先票据持有人组成的债权人小组就公司的境外债务拟定了初步整体重组方案。禹洲集团提供了三种重组方案以满足债券持有人的不同需求:一是3年期短期票据,年化利率为6%,优先进行现金支付;二是4-7年期不等的中期票据,年化利率为4%-5.5%,持有者同时可获得新股和长期票据;三是10年期长期票据,零利息,不扣减未偿还债务本金。



公告显示,为切实履行偿债义务,公司提供了一揽子增信措施,比如将部分公司的股权进行质押,据估计这些公司预期未来可以产生3亿美元至3.6亿美元的现金流;而且禹洲集团的控股股东,也将抵押其持有的公司10%的股权给予短期票据持有人。另一方面,公司也将以出售投资物业所得款项作为现金清偿资金的保障。截止2022年底,禹洲集团持有41处投资物业,主要为购物中心和写字楼,其中32处投资物业已完工,而9处仍在开发中,这些物业的处置及租金收入将为偿还债务提供强有力的支持和保障,显示出公司对于债务重组的诚意和决心。



市场认为,在政策的利好影响下,房企整体债务重组方案取得实质性进展,将改善债权人对出险企业流动性修复以及市场销售回暖的预期。同时,对于债权人而言,目前房地产市场短期内难以修复,相比之下,债务重组可以让出险房企在一段时间内获得稳定支持,也能更好地保障债权人的利益。



公司积极应对现金流压力 持续稳健经营



据市场公开消息显示,自2022年1月起,禹洲集团已通过处置自有资产、优化债务结构等方式,积极解决债务问题,不断寻求现金流流入以增加流动性。例如,2022年年初,禹洲向华润出售其旗下禹洲物业服务有限公司100%股权,并向泰捷有限公司出售健采有限公司85.64%的股权等。展示出,公司一直都在努力尝试利用各种方式解决现金流压力。



据悉,禹洲集团始终以“保交付”和“稳运营”运营思路,努力维持境内外业务正常运营。2023年上半年,禹洲集团在北京、合肥、青岛等多个城市共实现约30个项目批次、约1.4万套房源的平稳交付,其中石家庄禹洲·嘉誉山、扬州禹洲·江山赋、佛山禹洲·朗廷湾、泉州禹洲·天著等多个项目交付满意度创历史新高。目前,公司100%的房地产项目按计划进行,且境内债务并无出现违约情况。



公司控股股东支持 未来继续为投资者创造价值



房企债务重组取得重大进展,离不开政策的支撑和投资人的支持,而在行业发展面临困难时刻,公司大股东的坚定支持,也为公司的生存起到关键性作用。公告显示,在公司面临资本市场再融资非常具有挑战性的环境下,禹洲集团控股股东已出资约1.46亿美元以供集团相关资金需求。



禹洲集团表示,于重组后的最初几年,公司将优先考虑现有项目的建设和交付以及现有债务的偿还。当机会出现且长期可获得财务资源时,公司将考虑开展新项目,为长期债权人和股东创造价值。





