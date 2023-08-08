Tuesday, 8 August 2023, 15:45 HKT/SGT Share: 为行业高质量、可持续发展“打样”，优然牧业首次参评即获MSCI ESG乳业上游最高评级

香港, 2023年8月8日 - (亚太商讯) - 8月4日-7日呼和浩特召开世界奶业大会之际，国际权威指数机构摩根士丹利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International，简称MSCI）公布的最新ESG（Environmental, Social and Governance，即环境、社会和管治）评级结果显示，优然牧业首次参评即获BB级，也是目前中国乳业上游MSCI ESG评级的最高等级。



据悉，MSCI ESG评级是当下全球投资者衡量上市企业发展可持续性与社会责任感的重要标准，以其权威性、客观性、公正性及实用性，成为当前国际资本市场最主流的投资参考依据。



资料显示，优然牧业将ESG视为公司核心竞争力的一部分，并上升至战略高度，从强化顶层设计、打造完善的ESG体系，到发挥技术优势引领行业绿色低碳转型、数智化赋能提升效率及可持续性、以育种技术助力生物多样性保护、以高品质特色生鲜乳守护消费者营养与健康等举措，这家乳业上游龙头企业已经成为行业推动ESG实践的新样本。



发挥“牧业科技集团”技术优势 打造乳业上游绿色低碳“领头牛”



绿色低碳是ESG工作的核心命题。作为乳业上游龙头企业，优然牧业业务完整地覆盖乳业上游“种业、草业、饲料、奶牛养殖、产业链交易中心”全产业链，绿色低碳的举措贯穿各项业务，形成全产业链减碳体系。



在育种方面，优然牧业利用自有奶牛育种技术培育低碳、高产、长寿的“超级奶牛”。优然牧业旗下企业赛科星是中国最大的奶牛育种企业，通过开展奶牛全基因组数据中甲烷等碳排放量相关的重要基因或分子标记挖掘研究，培育低碳核心牛群。值得注意的是，赛科星还是国内率先使用监测碳排放Greenfeed设备的企业，能够高效筛选低碳排放种牛。



在研发低碳饲料方面，作为中国最大的反刍饲料生产商，优然牧业通过研究反刍动物低碳饲料减少奶牛碳排放，探索研发了能氮平衡技术、酶工程营养调控技术等健康、低碳养殖关键技术，通过提高饲料转化率，减少奶牛温室气体排放量。



在开发绿电方面，优然牧业充分利用光伏和沼气资源开发绿电，可实现牧场全部使用绿电。目前，优然牧业已在多个新建项目引入“牧光互补”模式，实现“棚顶光伏，棚内养牛”绿色经济，不仅降低牧场建设的费用投入，同时还能有效隔热，降低牛舍温度，提升奶牛舒适度，解决牧场运营40%的用电量。优然牧业还从后端布局了沼气发电项目，一座万头牧场年产沼气量约625万立方，实现全量发电，年发电量可达1150万度，能够解决牧场运营60%的用电量，和光伏发电满足牧场全部用电量，牧场实现全部使用绿电。



另外，“种养结合”将粪污变废为宝打造生态循环农业，也是优然牧业实现减碳增效、推动行业绿色低碳发展的有力措施。优然牧业自主研发了全混式沼气厌氧发酵工艺和全自动智能好氧发酵工艺。粪污从收集、混合、固液分离和发酵，都实现自动化控制和处理，系统可以将发酵产生的气体进行全部回收再利用，可以达到除臭效果，并通过沼气全量发电，实现低碳减排。而固态部分经无害化处理后作为卧床垫料回填卧床，液态部分制成有机肥还田，有效改良土壤肥力，为优质牧草种植提供充足的资源保障。



在发挥自身技术优势同时，优然牧业还积极与权威机构合作，通过产学研深度融合，共同推动绿色低碳发展。优然牧业与中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作，先后承接了国家科技部与地方《规模化牧场养殖过程碳中和、碳减排综合技术研究与应用》，《奶牛养殖碳排放监测预警平台构建及低碳减排循环养殖模式示范应用》，开展低碳减排研究，推动奶牛养殖碳中和。



而就在第十四届中国奶业大会期间，优然牧业又与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、饲料研究所和草原研究所分别签署了《战略合作协议》，合作内容包括奶牛低碳养殖研究和低碳饲料开发等。



此外，优然牧场还大力引入引入电动车、空气源热泵等新技术装备，2022年敕勒川生态智慧牧场电动原料奶运输车在行业率先投入使用，通过动力电气化，加速能源结构转型，逐步实现“零碳牧场”，加速“碳中和”步伐。



领先育种技术 为生物多样性保护提供技术支撑



生物多样性丧失被视为未来十年快速恶化的全球性风险之一，包括MSCI ESG在内，多家ESG评级体系已将生物多样性作为关键指标之一。而凭借领先的育种技术优势，优然牧业正在为推动物种与生态系统的可持续发展贡献力量。



据了解，优然牧业已建立了包括牛、鹿、奶山羊等动物的高效克隆技术体系，为保护内蒙古高原动物生物多样性与种质资源提供专业技术支持。优然牧业的赛科星研究院与内蒙古大学合作建立了种质资源库，并已收集蒙古高原地区特有、适应性强、抗病抗逆优势明显的牛、羊、马等家畜、野生动物品种资源168个、超过3万个资源样品（包括细胞、精液、胚胎等）。



与此同时，优然牧业还重点收集并养殖了蒙古牛、蒙古羊、蒙古马等20余种特有家畜品种，开展相关遗传与育种应用研究。基于家畜高效克隆新技术开发，后期优然牧业将利用干细胞基因编辑、克隆繁育等现代生物育种技术，创新培育具有特定生产性能、抗病抗逆性能和适应特定环境的功能强化奶牛新品系，为保护该地区生物多样性提供基础遗传物质材料和关键技术支撑。



数智化“穿针引线” 全面提升效率及可持续性



以技术助力企业ESG实践之外，优然牧业还以数智化“穿针引线”，有机串联“从一棵草到一杯奶”的全产业链各环节，打通育种、草业、饲料、奶牛养殖及聚牧城电商平台五大业务板块，引领牧业数智化转型，全面提升生产经营效率及可持续性。



其中最引人注目的是优然牧业打造的全球智能化程度最高的绿色低碳观光牧场——敕勒川生态智慧牧场，并引入世界最先进的智能化设备，包括全智能无人挤奶机器人、饲喂机器人、推料机器人、清粪机器人等，引领行业步入“无人化养牛”时代。



通过智能化设备和管理系统，敕勒川生态智慧牧场的智慧化牛舍大幅提高了奶牛的单产、产量、质量，提高了奶牛养殖的效率和可持续性，同时降低了人工、饲料、水电等成本。据资料显示，该模式下奶牛单产可提高10%以上，发情揭发率可提升15%—20%，繁育率可提升10%—15%，精准喷淋预计可年节约用水40%。



此外，作为优然牧业新建规模化、智能化牧场的代表，武威牧场在精益运营、数字化赋能下，在投产第二年就取得单产超过49公斤的中国奶牛养殖行业里程碑式的突破，并获得“中国奶牛单日产奶量最高牧场”认证，成为国内奶牛单产第一的牧场。



构建特色生鲜乳研发生产创新模式 从乳制品源头守护消费者营养健康



作为乳业上游龙头企业，优然牧业打造全产业链相互协同的经营模式，实现“好种育好牛、好料养好牛、好牛产好奶”的良性循环，不断提高原料奶的品质。而优然牧业从源头对品质的把控，也是其取得MSCI ESG行业最高等级评级的重要原因之一。



多年来，优然牧业持续研发、生产兼具高品质、高营养的生鲜乳，从源头守护乳制品的品质、营养和健康，原料奶营养卫生指标远高于欧美标准。



针对消费者日益提升的多元化营养健康需求，优然牧业成功构建“高附加值特色生鲜乳研发生产创新模式”，通过人群细分、功能细分、场景细分推动乳制品品类向专业化、高端化、精细化发展，研发生产具有营养、健康、特色、功能性特性的生鲜乳。以被誉为“脑黄金”DHA为例，优然牧业通过对奶牛体内DHA代谢机理研究，结合包被技术，让DHA在奶牛后肠道高效消化吸收利用后生产出富含DHA的功能牛奶。



经过多年深耕研发和市场实践，优然牧业已经成为中国最大的特色生鲜乳供应商，生产有机、有机A2、娟姗、有机娟姗、A2、原生DHA、原生富硒原奶等多种特色生鲜乳。



面向未来，优然牧业表示，将继续坚持商业价值与社会价值的有机结合，不断发挥牧业科技集团技术优势，推动全行业低碳环保发展、助力奶业振兴步伐，同时也将以更多高品质、更多营养的生鲜乳产品守护国民健康，推动行业高质量、可持续发展。





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