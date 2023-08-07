Tuesday, 8 August 2023, 15:02 HKT/SGT Share: 嘉银金科发布2022年ESG报告：尽责担当，引领可持续发展

香港, 2023年8月8日 - (亚太商讯) - 近日，嘉银金科发布2022年度环境、社会及管治（ESG）报告。报告显示，遵循精益运营的战略方向，2022年嘉银金科在科技赋能、开放合作、员工发展、低碳运营和社会公益等多个方面取得丰硕成果，为公司可持续发展夯实根基。这是嘉银金科连续第二年发布ESG报告。









科技赋能，提升消保质效



服务立行，消保先行。嘉银金科始终以科技＋数字为双轮驱动，将消费者权益保护贯穿于整个业务流程。嘉银金科用心聆听客户心声，畅通沟通渠道，设置官方电话、在线客服、公共邮箱、社区论坛等，高效便捷地解决用户诉求。报告显示，2022年客户满意度达95.30%，投诉处理率达100%。在消保宣传方面，嘉银金科通过多种渠道推送反诈信息，触达超2亿人次。



依托自研“明鉴”智能风控引擎、“星空”知识图谱平台等，嘉银金科打造坚实的反诈防火墙。截至2022年底，嘉银金科智能风控集群累计识别并阻断欺诈借款人数超310万人，有效避免各类损失24.31亿元，客户总体进件同比增加30.13%，欺诈率同比下降27.40%。



嘉银金科重视信息安全能力建设和个人隐私保护，定期组织信息安全审计、网络攻防演练和信息安全培训，更新完善信息安全委员会管治架构，形成全方位信息安全管理体系。2022年，嘉银金科旗下极融云科凭借在数据安全管理领域的突出表现，荣获中国信息通信研究院“数据安全管理能力认证”。



低碳运营，践行绿色责任



嘉银金科积极响应国家“30·60”双碳目标，制定了嘉银金科碳中和计划，主动节能减排，提升能源效益，践行绿色低碳和可持续发展理念，为国家实现碳中和目标贡献力量。



嘉银金科倡导并推行节能减排的绿色业务模式。依托互联网企业优势，在日常运营中，采用数字化业务、电子化流程等形式，采取午休熄灯、节能设备、视频或电话会议、鼓励员工乘坐公共交通等一系列行动措施，达到节约能源、减少碳排放的作用。此外，嘉银金科多措并举创建绿色办公环境，引导全体员工形成良好的环境保护意识。得益于绿色运营模式的推行，2022年，公司在能耗方面实现大幅减少。报告显示，温室气体排放308.32吨，温室气体排放密度为0.09吨二氧化碳/百万人民币营收，消耗水资源907.09吨，用水密度为0.28吨/百万人民币营收。



未来，嘉银金科将坚定不移地贯彻绿色低碳发展理念，全方位推进公司产品和业务全生命周期绿色低碳管理，高效利用资源，保护生态环境。



热心公益，播撒梦想种子



从成立之初，嘉银金科就将社会责任作为企业发展的重要部分，不断输出人文关怀，并以实际行动践行公益，为企业的可持续高质量发展提供了源源不断的精神动力。



在公益助学领域，嘉银金科长期关注偏远地区儿童教育，通过物质援助，改善学校基础设施和数字化教学水平。截至2022年ESG报告期，嘉银金科“筑梦摘星”公益助学已为15所学校的孩子们送去温暖和关怀。在青少年心理健康关怀方面，嘉银金科与上海宋庆龄基金会合作成立嘉靖慈善专项基金，发起“心灵微笑”项目，联合地方政府、教育局，邀请上海市精神卫生中心专家、清华大学心理专家等社会力量开展心理健康关怀活动，目前已在多地针对老师及学生开展心理健康公益培训讲座及心灵微笑公益课堂，并为有需要的学生免费提供一对一线上心理咨询服务。



在无偿献血方面，嘉银金科已连续4年组织员工开展无偿献血活动，累计献血236人次，累计献血量达50200毫升。在乡村振兴领域，嘉银金科通过公益助农、捐资修路、党建共建等形式，为乡村振兴提供全方位支持。



嘉银金科董事长严定贵表示，2022年，嘉银金科积极践行ESG战略，以实际行动诠释“给梦想可能”的企业使命，全面推动公司的可持续发展。未来，嘉银金科将不忘初心，牢记使命，传递爱心正能量，努力为各方带来更安全、可信赖、高品质的产品与服务，以实际行动承担社会责任。





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