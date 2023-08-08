SKYX宣布第二季度部分销售额超过1400万美元（未经审计），其中包括其智能和标准即插即用产品在16家美国和加拿大主要网站上的销售



MIAMI, FL, 2023年8月8日 - (亚太商讯) - SKYX Platforms Corp.（纳斯达克代码：SKYX）（简称"Sky Technologies"），是一家高度颠覆性的平台技术公司，在全球拥有60多项已颁发和待批准的专利，旨在使家庭和建筑成为安全和智能的新标准。今天宣布，第二季度部分销售额超过1400万美元，其中包括其智能和标准即插即用产品在超过16家美国和加拿大主要照明和家居装饰网站上的销售。



这些网站为零售和专业客户提供服务，包括以下网站：1stoplighting.com、Lightingdesignexperts.com、Canadalightingexperts.com、Americanlightingstore.com、Homeclick.com和Lunawarehouse.com等。



SKYX Platforms的创始人兼执行主席Rani Kohen表示："我们非常高兴我们的产品现在在美国和加拿大的16家照明和家居装饰网站上销售，同时向零售和专业客户市场推广和宣传我们的Sky天花板插座和即插即用智能和标准产品的简便性、节省成本、节省时间以及生命安全方面的优势。我们预计在未来几个月内在更多地区推出我们的产品。"



SKYX Platforms总裁Steve Schmidt表示："向市场推广我们的产品，向许多消费者和专业人士首次介绍即插即用天花板插座的概念，向他们展示真正更好、更安全、更快捷的方式，为我们继续快速执行奠定了基础。我们期待在下周的投资者更新电话会议上向投资社区提供有关我们价值创造举措的更新，并鼓励所有现有和潜在的股东参加。"



关于 SKYX Platforms Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）



由于电力是每个家庭和建筑的标准，我们的使命是让家庭和建筑成为安全先进和智能的标准。



SKYX Platforms Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术，拥有 60 多项美国和全球专利以及正在申请的专利。我们的技术强调高品质和易用性，同时显着提高家庭和建筑物的安全性和生活方式。我们相信，我们的产品是美国乃至全球家庭和其他建筑物中每个房间的必需品。公司拥有64家照明和家居装饰网站。如需更多信息，请访问我们的网站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上关注我们。



初步财务结果



本新闻稿中的初步选择财务结果为初步结果，不构成截至2023年6月30日季度的全面财务报表，并在所有内部和外部审计审查程序完成之前提供，因此可能会经过调整。实际结果可能与这些估计值有所不同，并且这些差异可能是实质性的。可能导致公司实际结果与前瞻性陈述所示预期之间出现实质性差异的因素包括但不限于：由于财务结算程序完成、最终调整以及截至本季度财务报表最终确定并公开发布之间可能出现的其他事项，导致公司截至2023年6月30日季度的财务结果发生变化的风险和不确定性，以及上述和公司向证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。



前瞻性陈述



本新闻稿中的某些声明并非基于历史事实，而是前瞻性陈述。这些陈述可通过使用前瞻性术语来识别，例如"旨在"、"预计"、"相信"、"能够"、"可能"、"继续"、"估计"、"期望"、"评估"、"预测"、"指导"、"打算"、"可能"、"也许"、"目标"、"正在进行中"、"展望"、"计划"、"定位"、"潜力"、"预测"、"可能的"、"项目"、"寻求"、"应该"、"目标"、"视角"、"将会"或"将"等词汇，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。



此类前瞻性陈述包括有关SKYX的销售、收入以及其产品成为新标准的任何陈述。但无法保证公司当前或未来的任何产品或技术将获得市场认可，或者它们将在任何特定时间段内或根本被任何国家、地区或市政当局采用。这些陈述反映了公司对未来事件的合理判断，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多结果难以预测且可能超出我们的控制范围，这可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果或结果有实质性的不同。此类风险和不确定性包括与公司成功推出、商业化、开发附加功能以及实现其智能产品和技术市场认可（包括开始预售）、推动Sky智能平台在家庭、建筑物、游轮和社区的应用以及酒店、建筑师和设计师的采用能力、市场份额捕捉能力、执行任何销售和许可机会的能力、实现SkyPlug的强制性法规地位所带来的风险，以及与兼并和收购相关的风险等。还包括在公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性，包括其10-K和10-Q表格的定期报告。任何前瞻性陈述仅以本新闻发布日期为准，公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除非根据美国联邦证券法律规定需要。



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