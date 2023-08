四环医药「创新药+医美」双轮驱动战略成效显著

香港, 2023年8月7日 - (亚太商讯) - 受内地医疗反腐政策影响,近日医药股之股价大幅调整,药企的合规问题更是行业关注的焦点。然而,长远来说,国家对于下半年深化医改的重点任务和工作安排,料对医药行业发展更趋健康,加上生物医药板块本身具备长期的投资逻辑,因此该行业具备较强的投资机会。其中,四环医药( 股份代号:0460)持续夯实「创新药+医美」的双轮驱动战略,将管理中心聚焦在高增长领域及高价值创新药及生物制药领域。同时,集团旗下多款创新产品进入收获阶段,未来前景值得期待。



向创新转型 短期业绩承压



四环医药自2007年起成为全国最大的心脑血管处方药生产商,在2013年以前,公司主要聚焦于制药板块。由于内地医改的推行,两票制、仿制药一致性评价、重点监控目录、集采等政策的实施,以仿制药为首的医药企业受到较为明显的影响,公司也再此背景下自2012年起便开始致力于向创新转型,并开始持续对仿制药业务进行优化整合,对部分业绩不达预期的仿制药业务及其他非核心大健康业务的分拆和剥离。



在一系列的战略调整下,公司的仿制药板块销量和利润自然下滑。据公告显示,2023年上半年,四环医药的仿制药业务实现收入不低于8亿元(人民币,下同),同比下降不超过33%,毛利率同比略有下降,下降幅度不超过1%,仿制药的收入下降在预期之内。



与多数药企转型所不同的是,四环医药除了向创新药转型外,公司还前瞻性的布局医美板块。早在2014年四环医药便与韩国Hugel公司签署肉毒素独家代理协议,加上后续自研医美管线及创新药产品管线,形成医美与创新药的双轮驱动。



加快转型自然离不开研发费用的投入。据公告显示,四环医药于今年上半年持续大手笔研发投入,期内,公司总体研发开支不低于2.9亿元,打造数十款医美及生物制药新产品管线,加快产品产业化速度,逐步实现价值放大。



仿制药业务收入的下降,创新转型的大额研发支出,这都是公司转型路上的必经的阵痛期。在一系列的持续研发投入下,四环医药已有多款自主研发的产品三期临床已陆续完成,预期将于2023年底陆续获批上市,这些产品的上市将为公司后续的成长打下坚实的基础。



多款创新产品进入收获期 后期成长性拉满



四环医药旗下的两家创新药企业,分别是聚焦于肿瘤、消化、NASH等领域的非全资附属公司轩竹生物科技股份有限公司(「轩竹生物」)和旗下聚焦糖尿病及并发症领域的非全资附属公司惠升生物制药股份有限公司(「惠升生物」)。从最新临床进展来看,公司多款创新药、生物药已逐步完成Ⅲ期临床,且部分产品上市申请已获国家药监局受理或批准,即将迎来密集的收获期。



2023年上半年,轩竹生物在研产品超过25个,其中多个产品已进入临床收获期。公司自主研发的,也是国产首个自主研发的质子泵抑制剂(PPI)安奈拉唑钠肠溶片已获国家药监局上市批准,用于十二指肠溃疡,新拓展的适应症用于反流性食管炎(RE)临床II期已完成入组,即将开始临床III期;重磅产品吡罗西尼,用于治疗HR+/HER2-晚期乳腺癌的CDK4/6抑制剂,单药及联合氟维司群的二线治疗的关键临床/或临床III期试验已达到主要终点,联合芳香化酶抑制剂的一线治疗正在进行III期临床入组,还拓展了用于治疗晚期前列腺癌的适应症,已获批II期临床;此外,用于治疗非小细胞肺癌肺癌的XZP-3621,临床III期也已入组完成。



此外,惠升生物于今年上半年已有3款产品(4个品规)获国家药监局上市批准,另有11款产品上市申请获国家药监局受理,包括自主研发的1类创新药SGLT-2抑制剂加格列净片、新型胰岛素类似物德谷胰岛素注射液、德谷门冬双胰岛素注射液、及第三代门冬胰岛素系列产品。其中,加格列净有望是继恒瑞后国产第二家获批上市的SGLT-2抑制剂创新药;德谷胰岛素注射液及德谷门冬双胰岛素注射液均有望是继原研诺和达®、诺和佳®后国产首个获批上市的胰岛素类似物,研发进展领先同类竞品。



除了创新药已有多款进入收获期为公司创造丰厚的利润外,仿制药亦有多款传来喜讯,如大单品克林澳也在今年被移出集采目录,独家产品咪达唑仑口颊粘膜溶液及注射用头孢他啶/氯化钠注射液、注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液两款非PVC粉液双室袋产品新纳入国家医保目录。尽管公司仿制药收入占比在下降,但这些拳头产品将为公司持续提供充沛的现金流,为公司的制药业务的企稳和恢复增长带来新动能。



再看医美方面,从代理到「自研+代理」,四环医药覆盖医美全周期生命需求。集团的医美研发平台包括内地医美研发中心与美国南加州的渼颜实验室,平台下现有 10+Ⅲ类及20+Ⅱ类自研研医美产品:少女针、童颜针、童颜水凝、医用皮肤护理/修复凝胶、敷料类产品、溶脂产品等,近10款收购兼并及独家代理海外中高端医美产品。



自 2020 年 10 ⽉起,四环医药渼颜空间成功上市韩国连续 7 年排名第一的肉毒毒素产品乐提葆 50U 及 100U 双品规产品,及同样来自韩国 Hugel 公司的玻尿酸产品铂安润。四环医药渼颜空间目前是内地唯一一家同时拥有在售的肉毒毒素+玻尿酸的「黄金组合」产品的医美公司,稀缺性十足,投资价值很高。



四环医药预期,集团于短期内仍因转型阵痛期业绩承压,但公司财务资料依旧稳健,截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物加理财产品结余仍保持在约45.10亿元,且负债与权益比率持续维持低位。不仅如此,自上市以来,公司持续保持高分红回馈股东。据万得(Wind)数据显示,上市以来,四环医药保持每年分红的好习惯,累计分红超70亿元。





