小黄鸭德盈签订谅解备忘录 获沙特阿拉伯公共投资基金亚州区战略融资2.5亿美元 强强连手进军海外市场



香港, 2023年8月4日 - (亚太商讯) - 提供角色授权服务、设计咨询服务及拥有原创B.Duck家族角色的国内最大的中国本地角色知识产权（IP）公司 – 小黄鸭德盈控股国际有限公司（连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2250.HK）公布，于2023年7月28日与沙特阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund，以下简称为「PIF」）亚州区签订谅解备忘录（「备忘录」），内容包括与PIF亚洲区以投资、项目和品牌发展等形式进行合作，投资总额预计高达2.5亿美元（相当于约19.6亿港元），由PIF全额出资。



小黄鸭德盈主席兼行政总裁许夏林先生表示：「集团对是次与PIF亚州区签订谅解备忘录感到十分兴奋和荣幸。PIF为全球最大、最具影响力的主权财富基金之一，感谢PIF亚州区对我们的认可。作为中国最大的国内角色IP公司，小黄鸭德盈在角色IP管理方面经验丰富。配合PIF的资金支持下，加上其于全球范围内的广泛网络和资源优势，我们相信是次合作将能充分利用双方各自的优势创造协同效应，开拓包括东南亚及中东IP市场的庞大机遇，达至双赢局面。」



PIF是沙特阿拉伯王国的主权财富基金，目前资管规模高达6,200亿美元。在沙特「2030愿景」国家转型战略推动下，PIF的海外投资比例不断攀升，预计2030年海外投资部份将达到50%，其近年积极投资中国项目，而所投资之项目均为行业内的龙头企业并具有创新力及增长潜力的指标，协助被投企业实现行业内整合。值得留意的是，PIF投资领域广泛，其中包括但不限于通信科技、房地产、金融服务、游戏电竞及休闲消费等，这些企业网络和资源对于小黄鸭德盈进军全球市场来说至关重要。透过和PIF亚州区的合作，集团可以获得战略优势，从而推进新市场的开发。



根据备忘录，PIF亚州区计划对集团进行三方面的投资：第一，PIF拟通过项目融资、认购可换股证券等方式向集团提供为期五年的融资，涉款5,000万美元；第二，PIF计划投资集团拓展海外娱乐及旅游项目，包括联合开发B.Duck娱乐公园及酒店，投资额为2亿美元；第三，PIF拟担任B.Duck IP 在中东地区的品牌代理。



随着全球疫情退却，经济活动复苏，实体娱乐活动和IP文旅产业成为集团重点发展重点。PIF亚州区计划投资2亿美元于集团的海外娱乐及旅游项目，其中除了中东地区外，双方计划连手在泰国及东南亚地区共同开发B.Duck主题娱乐公园及酒店，进一步扩大B.Duck在该等市场的品牌影响力和IP市场渗透率。事实上，小黄鸭德盈在东南亚市场，尤其是泰国，已经建立了一定的业务基础。集团早前已成立一间泰国子公司，主力于当地经营电商及授权业务。



市场调查显示，泰国未来三年电商市场的年复合增长率达23%，反映该市场正在提速发展当中，业务机遇庞大。目前，泰国是小黄鸭德盈海外最大的授权地区。集团计划先将自身电商业务及授权客户开发的国内产品出口至泰国，致力将国内成功业务模式复制在东南亚市场。在这个基础上，集团在泰国及东南亚地区加大对主题娱乐公园及酒店等实景娱乐授权项目之资源投入，配合PIF强强连手，透过提升B.Duck IP覆盖，从而达到加速粉丝传播及提升变现速度的战略性发展目标。



此外，根据市场调查，2022年全球角色授权商品零售总额为约26,635亿港元，其中北美授权商品占六成以上，而中东及非洲地区仅占1%，显示中东地区授权市场拥有非常高的增长潜力。小黄鸭德盈作为中国最大国内角色IP授权公司及中国第四大知识产权公司，品牌知名度高，全球粉丝订阅或关注量超过2,000万，家族角色元素相关的各类内容合共有超过10亿次观看次数。同时，集团拥有扎实的内部角色设计能力以及成熟的角色授权业务模式，至今已推出逾1,200个风格指南，衍生产品超过36,000 SKU。管理层深信，在进军中东IP市场的道路上，集团能够充分发挥其领先优势，并成为中国IP输出海外的「领头羊」。PIF亚州区对集团进行大额投资，确实为小黄鸭德盈实践向世界展现中国文化软实力的长远愿景注入动力。



许夏林先生总结：「我们将致力在该市场探索和开拓新的机遇，而PIF将会是小黄鸭德盈首次进军中东市场的重要战略合作伙伴。集团未来三年的发展蓝图将绕着『精耕细作，做强做大』的战略目标，透过『横向』+『纵向』双轨并行，达到与上游、下游和同行资源整合，产生协同效应。『纵向』方面，集团会积极发展跨境电子商务，全面整合在线线下业务及丰富市场渠道。『横向』方面，集团将通过自研孵化、收购、授权代理等方式，扩充优质IP矩阵。总体来说，集团将拓展IP运营相关的渠道场景，利用本次融资资金积极布局主题乐园、潮玩、游戏、文旅等领域。相信与PIF亚州区的合作将会是我们迈向『优质综合IP运营企业』之道路上极为重要的里程碑。」



关于小黄鸭德盈控股国际有限公司

小黄鸭德盈控股国际有限公司（股份代号:2250.HK）是国内最大的本地角色知识产权公司，提供授权服务、设计咨询服务及零售自创的B.Duck家族角色品牌产品。凭借内部强大的设计能力，集团根据「Be Playful」的品牌理念开发及培育包含约25个原创角色。B.Duck家族角色于不同电子商务平台及社交平台录得合共逾2,000万B.Duck粉丝订阅或关注，与B.Duck小黄鸭家族角色元素有关的各类内容的浏览量总计有超过10亿次。



根据全球授权展旗下授权行业杂志 《Licensing Global》发布了《2023全球顶级授权代理商报告》, 小黄鸭德盈控股国际有限公司的原创品牌及代理品牌零售额约5亿美元，在全球排名第 21。B.Duck于2016年、2018年至2020年4度荣获由国际授权业协会颁发的「年度亚洲授权项目」，以及2021年获颁「年度中国IP」。



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