Thursday, 3 August 2023, 10:08 HKT/SGT Share: 中进医疗（NASDAQ: ZJYL）纳米温疗产品获多项专利认证，并与上海中进宏康医疗签订定向采购协议

中国常州, 2023年8月3日 - (亚太商讯) - 中进国际医疗有限公司（"公司 "或 "中进"）（纳斯达克：ZJYL）是一家全球领先的康复设备提供商。目前，公司所研发的纳米洗浴类产品已分别获1项发明专利及4项实用新型专利认证，其中一种医用纳米洗浴护理床获发明专利，一种喷头机构及水纳米洗头装置、一种水纳米发生器、一种纳米水粒子生成装置及一种纳米洗浴护理床获实用新型专利，并与中进宏康医疗科技（上海）有限公司签订床式纳米温疗浴舱定向采购协议。体现了中进医疗在纳米温疗产品上的迭代升级，体现出公司的研发能力及产品未来广阔的发展空间。



纳米温疗产品极具颠覆性，具有促进自然排汗，提高新陈代谢，深层滋润，增强人体自然愈合力，杀菌除臭等功效，集美浴与疗浴于一体，可为长期卧床患者、老人、产妇带来前所未有的体验，以绿色、环保、节能的理念构筑新式洗浴护理方式。且只需1L纯净水，无需沐浴液及冲洗，完全颠覆了传统洗浴模式。纳米温疗产品可释放出浓度最高达18万个/cm3的负氧离子，且能保持38-42℃的温度之间，大量持续地产生HSP热应激蛋白，提高自身免疫力，提高新陈代谢，起到杀菌、除异味的效果。同时，纳米温疗产品安全性更好，亦适用于体弱者及老年人进行温疗洗浴。



纳米温疗产品同样受到市场认可。就纳米温疗浴舱及纳米洗头仪产品，公司与中进宏康医疗科技（上海）有限公司签订定向采购协议，产品成功实现市场化转变，体现出市场对公司的信赖。



中进医疗自2006年成立以来始终致力于为社会弱势群体提供更为舒适、方便和安全的产品。随着消费者对医疗产品需求的增多，为获取重要发展驱动力，中进医疗坚持研发创新，不断推出更智能、更便携的医护设备，夯实业务基础，不断扩大市场份额，提升业绩表现。



关于中进国际医疗有限公司

公司成立于 2006 年，总部位于江苏省常州市，通过中国经营实体为残疾人、老年人和伤后康复者设计和制造轮椅和生活辅助产品。公司的中国运营实体在江苏省常州市和泰州市设有两家制造工厂，总面积约为 228,257 平方英尺。公司的中国运营实体与中国的40 多家经销商建立了合作关系，并在全球其他地区与 20 多家经销商建立了合作关系。公司的大部分轮椅产品（30 多个型号）销往日本和中国的经销商，其中包括日本最大的医疗器械经销商之一日清医疗工业株式会社。公司在中国的运营实体拥有中华人民共和国专利管理部门颁发的多项专利，旨在提供既轻便又符合人体工程学的创新轮椅设计。



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