Friday, 28 July 2023, 08:58 HKT/SGT Share: 持续拓宽明星IP商业化阈值,巨星传奇越来越会了

香港, 2023年7月28日 - (亚太商讯) - 2023年7月13日,随着巨星传奇正式踏入港股资本市场,周杰伦又一次在商业投资上取得了成功。上市后巨星传奇的股价一路走高,最高时股价曾飙升到8.57港元,较发行价4.25港元上涨了102%,这也从侧面反映了资本市场对巨星传奇及周杰伦资本影响力的认可。



众所周知,周杰伦很早就开启了自己的另外一重身份——“周董”。他在很多领域均有投资,例如创办公司杰威尔音乐,拍摄电影《不能说的·秘密》及《头文字D》,涉及音乐、影视、娱乐内容制作、潮牌、电竞等众多领域。



周杰伦和巨星传奇的合作渊源颇深。根据招股书显示,巨星传奇从2017年开始拍摄周杰伦户外真人秀节目《周游记1》,且同年和2018年为周杰伦巡回演唱会提供分包服务,并于2019年与杰威尔音乐共同开发及运营周杰伦二次元形象“周同学”。2021年,巨星传奇不仅与杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议,还锁定与周杰伦及相关IP诸多领域的合作优先权。



也得益于周杰伦及杰威尔音乐对于巨星传奇的IP支持,让巨星传奇以周杰伦相关IP运营为起点,逐渐在艺人IP商业化运营方面探索出一套属于自己的独特商业模式。



一家能打造爆款品牌的明星IP运营商



和传统的艺人经纪公司、MCN公司相比,巨星传奇的独特之处在于,巨星传奇虽不掌握核心的明星经纪资源,但却有着极强的运营能力,仅仅凭借明星的个人IP就能为其打造爆款内容产品以及零售产品,全方位挖掘明星IP的商业价值。



据招股书显示,巨星传奇有两大主营业务,其一为IP创造和营运,主要为IP内容创作及管理,包括媒体内容策划、活动策划、明星IP管理,以及IP许可及销售相关产品;其二为新零售业务,主要以健康管理产品及护肤品的开发及销售为主。两大业务之间具有协同作用,IP业务不仅本身能盈利,亦能作为营销工具赋能新零售品牌。



在新零售行业,打造爆款产品是一项非常艰巨的任务,很少有企业能够在短时间内打造出爆款。而巨星传奇能在当时成立不到3年的时间里能从研发、测试、推出产品再到成功打造爆款,得益于其对于市场消费者、产品端的洞察以及对于流量的把握。



在产品方面,魔胴咖啡这款产品也是其通过目标消费者人口统计分析、试点测试及消费者品尝试验等方法进行研发,是专为魔胴低碳饮食计划而设计的高脂肪及适量蛋白质防弹饮料。根据数据显示,自2017年至2022年,中国防弹饮料市场规模(按总商品交易额计)由人民币5亿元增至人民币22亿元,复合年增长率为34.9%。



与此同时,巨星传奇还把明星和内容IP产生的流量引到产品上去。根据「索福瑞」发布的收视率数据显示,这档由巨星传奇打造的《周游记1》的平均收视率达到了1.165%,于2020年3月至6月同时段播出的电视真人秀节目中排名第一。而巨星传奇在《周游记1》播出的过程中,通过广告、点播及分散式产品植入等方式推广魔胴咖啡,瞬间引发粉丝关注。与此同时,巨星传奇还在同年推出周同学版魔胴咖啡,将“周同学”印在魔胴咖啡的产品包装上产生宣传效应,促进产品销售。



巨星传奇还在2019年起创立自有演唱会品牌--湛江超级巨星演唱会并担任策划服务供应商,又在2020年发起宁波巨星行动超级夜并担任策划服务供应商和投资方。在这两场活动上,巨星传奇通过在场地印刷广告、进行产品展示以及赠送礼物的方式增加魔胴等品牌的曝光率。



在一系列的IP流量加持之下,魔胴咖啡迅速成为爆款产品,2020年实现331万盒的总销量,录得3.33亿元的总收入,并带动公司经调整纯利由2019年的2271.9万元增长到2020年的8036.4万元,增幅高达253.7%。这样的优势,在此后的2年得到延续。根据灼识咨询数据显示,2020至2022年间按总商品交易额计,魔胴咖啡的成功使得巨星传奇连续三年蝉联中国防弹饮料市场份额最大的公司,其中,2022市场份额为24.9%,更是占据了行业第二大到第五大公司市场份额总和的3.7倍。由于消费者及粉丝的喜爱,魔胴咖啡也因为荣获了不少奖项,如2019年太平洋时尚网授予人气口碑奖、 2020年时尚界知名奖项瑞丽潮流颁布的大番榜年度畅销品牌奖。



为明星开拓音乐、演艺之外的商业价值



爆款的背后,是消费者对产品的认可,是行业对企业打造品牌能力的认可,对于巨星传奇而言,亦吸引了一众艺人与巨星传奇进行合作。巨星传奇团队也开始不断探索将这套商业模式在其他明星IP身上复制性。



其中就包括刘畊宏和王姵云(Vivi)夫妇。在爆红之前,刘畊宏最为外界熟知的标签是“周杰伦的好朋友”,但可能只有少部分人知道他热衷于健身,还曾经是周杰伦的健身教练。刘畊宏曾经带娃录制《爸爸去哪儿》,当时陈小春的儿子Jasper摔倒,刘畊宏的第一反应是“我要帮你练练核心”。但即便如此,刘畊宏在健身上展现的才华并没有被大众发现。



自2021年年底起,巨星传奇开始为刘畊宏、Vivi夫妇提供明星IP管理服务。根据招股书显示,巨星传奇参与刘畊宏在社交媒体上的形象运营及直播规划等,将刘畊宏成功“运营”为超级健身IP,使其在抖音的粉丝量自2022年1月的100万左右,增长至2022年末的7150万,成为抖音历史上月度增粉最高的账号。可以说,在巨星传奇运营下,刘畊宏夫妇在健身领域的才能被更多人看见乃至喜爱。



明星IP树立之后,适时且恰当商业化转化更为重要。有些明星在拥有流量之后走上带货之路,但由于难以分割产品和明星之间的风险,而且变现属性过于明显,导致商业价值、观众好感度在短时间内被消耗殆尽。为了避免此类情况,巨星传奇在刘畊宏爆火之后量身打造了一套更长远的商业化规划。



超出市场预期的是,巨星传奇并没有选择让刘畊宏直接去直播带货,而是持续打造其健身教练、明星的形象,在抖音平台上持续性输出健康理念。与此同时,为刘畊宏搭建了IP矩阵号,包括“刘畊宏肥油咔咔掉”“畊练团”“健康畊美丽”等,承担直播带货的工作,分割明星直接带货的风险。此外,巨星传奇还为刘畊宏策划健身演唱会——《刘畊宏健身嘉年华》,以及打造3D数智人“刘教练”成为中国移动5G全民健身推广大使,增强明星IP的影响力和魅力值,开拓商业阈值。



从健康理念的输出到健康产品的品牌打造,巨星传奇其实着眼于更长期主义的布局。但其实,这是很多艺人想要做但却做不好的事情,因为打造品牌对专业度要求极高,从品牌市场定位、产品研发、测试、质量把控、物流,甚至到品牌运营都需要专业的团队进行运营,而这正是明星品牌难以把控及复制的原因。



但做品牌对巨星传奇来说就再熟悉不过了。特别是在魔胴咖啡成功之后,巨星传奇从把握消费者定位,产品开发和研发,再到品牌推广和IP赋能,拥有一套完整的爆款方法论和专业的产品研发和品牌推广团队。



这也支撑了刘畊宏和Vivi的品牌梦在巨星传奇得以实现。刘畊宏夫妇认为在锻炼之外,食物补充对身体健康亦重要,所以想要做一款健康至上、配料表干净、无防腐剂的健康食品品牌,于是“爱吃鲜摩人”品牌诞生,旗下产品涵盖营养食品、健康养生茶、厨房健康调料等,据悉,爱吃鲜摩人抹茶粉在抖音上也成为了爆款产品,首次上线10分钟,就被抢购10万盒,成交量约3.2万单。截止今年6月底,抹茶粉累计已经销售破250万盒。



巨星传奇还为Vivi量身创立了健身运动品牌“VIVI CYCLE”,其上线数天单品销量就已突破万件,目前,品牌淘宝店铺单品月销量仍可突破3000件,也已逐渐实现独立运作。



如果说通过周杰伦相关IP赋能,打造爆款品牌是巨星传奇1.0模式,那巨星传奇为刘畊宏和Vivi量身打造的商业化路径,在参与度上更高,商业化方式更多元化,可称之为巨星传奇2.0模式。



目前,据业内人士透露,已有越来越多的明星找到巨星传奇,想要在自己的音乐、影视之外,实现自己的品牌梦或者创业梦。而从招股书上披露,巨星传奇已与方文山、詹宇豪、梁心颐(Lara)、张杰、陈法蓉等艺人签约,为其打造个人明星IP及内容IP,与孙耀威的艺人经纪公司签订谅解备忘录。巨星传奇也还在不断探索,让更多明星的商业化价值能得到充分转化。



探索明星数字IP商业化



当前的明星IP营运以及新零售业务已经给巨星传奇带来不错的收入但巨星传奇却向往更远的远方,相信明星IP的商业潜力和想象空间远不止于此。



近期,周杰伦在中国香港、海口连续举办演唱会,但即便多场连唱,也仍然出现了大量粉丝抢不到票,感叹无法观看周杰伦演出的情况。而在二次元领域,早就开始了虚拟偶像开设演唱会案例,例如虚拟偶像初音出道十多年,开了十多年演唱,热度仍然不减,场场线上虚拟演唱会爆满。这其实也就为巨星传奇提供了一种新的可能。



巨星传奇在此方面的探索最早是从线上演唱会开始的。其在2022年疫情期间为周杰伦打造了一场线上“哥友会”,根据快手官方数据,此次线上“哥友会”直播预约人数超 2883 万,而当晚最高同时在线人数一度突破 1129 万,总点赞数达10.5亿。



而今年5月,巨星传奇在数字IP的应用方面更加向前一步,其联手杰威尔音乐、好莱坞特效团队WETA维塔工作室,为周杰伦打造的元宇宙形象分身数智人形象“周同学”,并授权于中国移动使用,开启数字IP的代言之路。



在数智人形象“周同学”形象发布会上,周杰伦评价自己的 “周同学”数智人时表示 “我觉得他很酷,而且永远都不会老”。对于这个全新的尝试,周杰伦也很兴奋的表示,从演唱会到电影都有着无限的发展可能。说不定在不远的未来,当虚拟形象算法投影技术不断升级、实时演算更加成熟之后,由容颜不老的“周同学”代替周杰伦本人举办演唱会,或将成为数字明星IP商业化的新路径。



无论是明星IP打造、IP内容制作,还是明星品牌打造,亦或者更为先进元宇宙技术和明星IP之间的结合,巨星传奇为明星IP的商业化提供了多种可能,走出了自己的个性化道路,也将持续会为公司带来更多效益。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network