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Thursday, 27 July 2023, 15:55 HKT/SGT
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来源 FTLife Insurance Company Limited
富通保险领先市场首创电子医疗收据核证副本服务
简化二次理赔程序 提升客户体验

香港, 2023年7月27日 - (亚太商讯)  - 富通保险有限公司（「富通保险」）致力提供创新方案以适时响应客户需求，近日领先市场推出首创电子医疗收据核证副本服务，将客户在富通保险索偿后之医疗收据，无缝的以电子形式发送至客户指定的保险公司作第二次索偿，取代一般传统纸本形式，免除客户于两所保险公司之间递交文件的繁琐手续；在成功递交之后，富通保险亦会透过电邮或电话短讯通知客户让其安心，大幅提升客户体验。

富通保险首席营运总监罗伟廉表示：「作为人生规划师，我们一直努力不懈为客户及其家人提供贴心适切的保障方案及优化客户体验，守护其『生、老、病、 传承』人生每一个重要里程，划出属于自己及家人的新世界。是次突破让富通保险走在服务领域之先，优化索偿程序，以解决客户的痛点，同时加快理赔流程。此创新举措亦让我们进一步迈向无纸化，实现碳排放强度减量的目标，为客户创造超越保险以外的共享价值，达至可持续发展的未来。」

此外，富通保险于2022年处理大量赔偿个案，其中包括新型冠状病毒疫情所批核的「强制隔离现金保障」，其理赔案件赔偿维持在高支付率。

传媒联络
纵横财经公关顾问有限公司
吴宛蓉 (Cynthia Ng) / 朱伟东 (Addison Chu)
+852 2114 4952 / +852 2864 4892
cynthia.ng@sprg.com.hk / addison.chu@sprg.com.hk

富通保险有限公司
邝淑仪 (Suki Kwong)
+852 2591 8504 / 6012 3298
suki.kwong@ftlife.com.hk

富通保险有限公司 （于百慕大注册成立之有限公司）

话题 Press release summary

部门 Banking & Insurance
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