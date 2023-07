Wednesday, 26 July 2023, 18:01 HKT/SGT Share: 将军澳中心‧仲夏“蟹”逅 千奇百趣珍贵蟹种大召集 全港首度展出13款特色陆蟹 探索、欣赏、保育三大维度展览体验 两大打卡热点 四大保育活动

焦点活动:“一日馆长”亲身照顾寄居蟹 乘坐玻璃船观赏海底世界

追加仲夏“Sun”活.好物市集!

香港, 2023年7月26日 - (亚太商讯) - 炎炎夏日,又是一众大自然爱好者出动的大日子!今个暑假,将军澳中心摇身一变成为梦幻贝壳世界,呈献“将军澳中心‧仲夏‘蟹’逅”,由7月21日至8月30日,带来13款来自世界各地、外型及颜色独特的特色陆蟹和寄居蟹于全港首度展出,是次展出的蟹种更充满故事性,配合现场不同的感官效果及多项保育活动,带来“探索、欣赏、保育”三大维度的展览体验。可爱至极的13款特色陆蟹和寄居蟹固然是重点,但两大打卡位及四大保育主题活动亦不可错过,从“一日馆长”到户外考察,透过不同主题学习保育知识,让大家感受大自然的奥秘!场内更特设仲夏“Sun”活.好物市集,方便大家整装待发,全面拥抱大自然!约定大家,今个仲夏,一同经历一场充满趣味及教育意义的夏日“蟹”逅!







两大打卡热点 四大保育主题活动 13款千奇百趣靓蟹蓄势待发

“将军澳中心‧仲夏‘蟹’逅”从探索、欣赏到保育三大方向欣赏展出蟹种,让大人小朋友先了解13款特色陆蟹及寄居蟹的习性,并透过光影互动的感官效果,深入牠们的世界,更可以在专业料理员带领下照顾蟹的起居饮食,以及参与“海洋王国历险记”工作坊,作近距离接触;意犹未尽的大自然爱好者更可联同将军澳中心走到户外,参加“海下初探”及“潮间带生物考察”两大生态游,结合户内及户外元素,与大自然开展今夏的探险“蟹”逅之旅。



【探索】像真度十足!梦幻贝壳世界

展览以梦幻贝壳世界为题,势必吸引热爱大自然之士,一众小朋友统统化身保育大使,勇闯海底,仔细探索蟹之世界!



【欣赏】打卡热点!感官互动巨型贝壳

场内打卡热点,必选感官互动巨型贝壳。大家平日把贝壳放在耳边,便能听到贝壳共振的频率,仿如沉醉在水底世界!大人小朋友在场内可以坐进贝壳裡,探索光影互动,同时聆听海底的声音。



【欣赏】千奇百趣!观赏十多款珍贵蟹种

“蟹”逅的主角,当然是13款特色蟹和寄居蟹,它们将于水族箱内醒目登场,大人小朋友都可以留神观赏!相信大家对蟹不会陌生,而顶著其他动物外壳的寄居蟹外貌介乎虾和蟹之间,常被戏称为“清道夫”,值得保护,带大家细看展览每款正蟹:



【浪漫之最】馒头蟹

馒头蟹分佈于东印度-西太平洋热带海域,生活于潮间带至水深150米的沙泥质海底。牠们行动敏捷,擅于挖洞,而且外壳坚厚。交配季节时,当馒头蟹受到惊吓,雄蟹会紧紧地抱著雌蟹狂奔,并挖洞隐藏及守护雌蟹,以免受到各种危险。



【美艳之最】恶魔蟹

俗称恶魔蟹的苏拉威西蟹有著一对引人注目的霓虹灯眼睛,颜色艳丽且多变,个性凶猛,是螃蟹界中名副其实的邪恶代表。牠们属于淡水螃蟹,产地为印尼的苏拉维西岛,杂食性偏肉食,如鱼、虾、螺类、昆虫或动物尸体,也食水稻、甘蔗、茭白等水生植物的根茎和种子。



【防御力Max】短腕寄居蟹

短腕寄居蟹是世界上最大型的陆寄居蟹之一,体长最大可达十公分以上。其体色通常为紫色,也有极少数为红色。其眼晴呈长条圆柱状,有助于观察来自头顶的危险,而眼柄则呈深啡色或黑色。



【几可乱真】草莓陆寄居蟹

草莓陆寄居蟹是一种分佈于热带地区的陆生寄居蟹。体色呈红色、橙色,牠们的身体佈满颗粒,关节处有深色的斑纹,也有极少数为白色。野生于岩礁海岸,草莓陆寄居蟹喜欢攀爬于海岸石块区或棕榈树等海滨植物上,会在夜间涌至潮间带觅食。



【溪中恶霸】印支溪蟹

印支溪蟹常栖息于海拔2000米的高山溪流石下,啡中带蓝的外壳至为吸睛,是性情强悍的溪蟹品种之一,活泼好动。牠们为杂食性,善于捕食鱼虫,也吃水生植物及植物的种子或落叶。



【蟹界刀神】越南勾手蟹

产地越南的勾手蟹是为肉食性蟹,特色在于其不对称的两鳌。牠们的主鳌成圆月弯刀状, 像单手持月牙镰刀的勇士,因此被称爲“勾手蟹”。



【横行军人】普罗维登西亚黑蟹

普罗维登西亚黑蟹是哥伦比亚普罗维登西亚岛和圣卡塔利娜岛独有的螃蟹,有著黑色的外壳和带有黄色斑纹的红色腿。每年4月至7月之间,成千上万的普罗维登西亚黑蟹会从陆地前往海边进行产卵;当地政府亦规定在螃蟹繁殖迁移的这段时间禁止捕捉,更会派出军队进行保护。



【乳白变紫】紫陆寄居蟹

紫陆寄居蟹年幼时体色是乳白色的,但随著成长,紫色的部分会渐渐增加,最后身体完全变成紫色或蓝色。紫陆寄居蟹只会在初夏至初秋时的夜间出现在海滨,其馀时间牠们都会躲在靠海岸的森林里。



【树根隐士】西伯利斯陆寄居蟹

西伯利斯陆寄居蟹是一种分佈于墨西哥湾与加勒比海地区的陆寄居蟹,是美国最常见的陆寄居蟹品种。牠们野生于岩礁海域附近,喜好较内陆的树林区,喜欢躲在树根和洞穴内。幼蟹为黄棕色,其螯脚呈淡淡的紫色,随著成长,红色的部分会渐渐增加。



【红树林常客】粗腿招潮蟹

粗腿招潮蟹喜欢栖息在红树林间较为泥泞的沼泽,而有力的“粗腿”是挖洞的利器,雌蟹会建筑烟囱形的洞口。牠们身体的颜色变化多,雌雄颜色有时差异很大,同一隻招潮蟹的体色花纹会随时间变化,受惊吓时甲色也会变暗,生性喜欢隐密,挥动大螯的动作缓慢,一有风吹草动会快速地奔回洞穴内躲藏。喜欢吃泥土中的有机质。常为黑色底朱红色斑或黑色底具有绿色与蓝绿色或淡褐色的云纹,也有整隻朱红色的个体,因此有“红豆招潮”之称。



【豔光四射】紫罗兰束腰蟹

一身豔丽非常的深紫色,紫罗兰束腰蟹为束腹蟹科束腰蟹属的一种动物,属于沿海常见的淡水蟹,喜欢栖息于小池边的洞穴中。牠们的头胸甲略隆,表面光滑具微细凹点,而且色彩丰富,是一款具有观赏性的螃蟹。牠们喜欢食用鱼虾肉、各种虫类,适合在近水的浅水蟹,不能长时间呆在深水。



【三色雪糕】忍者蟹

原产自印尼爪哇的忍者蟹是一种体色多样的小型两栖蟹,红、蓝、黄三色辨识度甚高。牠们可以成群饲养,也可以全水饲养,但是对水体氧含量要求较高。忍者蟹喜欢肉食,经常在夜间活动,主要以六至八隻个体组成小群生活。



【变化多端】陶瓷娃娃蟹

陶瓷娃娃蟹是一种小型螃蟹,体型和恶魔蟹差不多 。牠们生活在陆地上,喜欢躲在树叶和木头底下,或者在沙地上挖洞。娃娃蟹身上的花纹图案变化很大,有的甲壳上完全没有图案,也有些个体则会出现粉红色并带有大量的斑点。



【保育】动起来!四大保育主题活动 小小馆长+户外考察

夏日最适合参与户外活动,与阳光大玩游戏,西贡更是热门地点之一!将军澳中心是连接西贡的中途站,往来两地只需乘搭城巴路线792M约20分钟即可,十分方便!这次展览带来四大保育主题活动,当中除了有于商场室内举行的“一日馆长”和“海洋王国历险记”工作坊,更特别带领一众环保勇士远征西贡,进行分别由世界自然基金会(WWF)和小树林自然教育筹办的“海下初探”和“潮间带生物考察”两项生态游,等各位家长小朋友在野外环境中亲亲大自然,留下爱护环境的种子!



“一日馆长”

小小馆长将由专业料理员带领下照顾蟹的起居饮食,近距离接触小动物,增强同理心并学懂爱护环境。

日期:7月26日、8月2及9日(星期三)

时间:11am-12nn(60分钟)

地点:G/F 中庭展馆

名额:8个(每个名额供1人参加)

年龄:6岁或以上

换领方法:7月21日起消费满$1,000*即可换领,额满即止。



*于将军澳中心、PopDeli、PopFood以电子货币消费,最多累积3组不同商户发出的即日电子货币消费单据, 每组单据须满HK$100。



生态游1:“海下初探”

由世界自然基金会(WWF)举办,透过显微镜观察浮游生物、认识生态足印、乘坐玻璃船观赏珊瑚。

活动地点:西贡海下湾海岸公园

日期:7月30日及8月20日(星期日)

时间:8am-1:30pm

集合时间:7:45am

集合地点:将军澳中心B1落客区(玻璃门)

名额:15个/日(每个名额供2人参加)

年龄要求:5岁或以上;15岁以下小童必须由成人陪同。

换领方法:2,000积分预留 + 消费满$8,000*



换领证将于7月18日(7月30日生态团)及8月8日(8月20日生态团),约下午1时,于The Point App 将军澳中心之“我的活动/My Events”的“会员专享/Member Exclusive”页面可供换领。凭换领证于指定日期前,于将军澳中心、PopDeli、PopFood消费满指定金额,即可换领名额一个(每个名额供2人参加)。

*最多累积5组不同商户发出的即日电子货币消费单据,每组单据须满HK$100。



生态游2:“潮间带生物考察”

在小树林自然教育的导师带领下在泥滩探索,寻找在咸淡水交间生活的潮间带生物,认识香港泥滩的重要性及学会珍惜海岸生物。

活动地点:西贡企岭下

日期:7月23日及8月6日(星期日)

时间:3:30-7:30pm(7月23日);4-8pm(8月6日)

集合时间:3:15pm(7月23日);3:45pm(8月6日)

集合地点:将军澳中心B1落客区(玻璃门)

名额:15个/日(每个名额供2人参加)

年龄要求:5岁或以上;15岁以下小童必须由成人陪同。

换领方法:2,000积分预留 + 消费满$6,000*



换领证将于7月14日(7月23日生态团)及7月21日(8月6日生态团),约下午1时,于The Point App 将军澳中心之“我的活动/My Events”的“会员专享/Member Exclusive”页面可供换领。凭换领证于指定日期前消费满指定金额,即可换领名额一个(每个名额供2人参加)。

*最多累积5组不同商户发出的即日电子货币消费单据,,每组单据须满HK$100。



“海洋王国历险记”工作坊

室内工作坊由小树林自然教育策划,透过代入历险故事引导学生认识海洋生物,从而教导学生爱惜大海。

日期:7月29日及8月5日(星期六)

时间:2pm,3pm,4pm,5pm(45分钟一节,共4节)

集合地点:L2 Park Campus

名额:10个/每节(每个名额供1人参加)

年龄:3岁或以上

换领方法:7月21日起消费满$1,000*即可换领,额满即止。



*于将军澳中心、PopDeli、PopFood以电子货币消费,最多累积3组不同商户发出的即日电子货币消费单据, 每组单据须满HK$100。



【追加】驻足细看!仲夏“Sun”活.好物市集

除了充满教育意义的展览,场内更特设仲夏“Sun”活.好物市集,齐集多个户外活动用品品牌,方便大家一站式搜购所需物资,尽情上山下海,参与户外活动!记得凭消费换领凉浸浸礼品和赠券组合,才不浪费仲夏的每分每秒!



凉浸浸礼品换领

日期:7月21日起(换完即止)

时间:1-10pm

地点:G/F 中庭换领专柜



斜背防水袋

电子货币消费满HK$800

(最多累积2组不同商户发出的消费单据)



水雾手提风扇

电子货币消费满HK$1,200

(最多累积3组不同商户发出的消费单据)



*接受于将军澳中心、PopDeli、PopFood以电子货币消费,每组单据须满HK$100。



童心购物赏

日期:7月21日至8月31日

时间:1-10pm

地点:G/F 中庭换领专柜

换领方法:消费满$1,500*,即送HK$80 赠券组合 (名额:150个)



*于将军澳中心、PopDeli、PopFood以电子货币消费,最多累积4组电子消费单据,其中一组须由指定儿童服饰用品及娱乐商户发出,每组单据须满HK$100。



将军澳中心.仲夏“蟹”逅

日期:7月21日至8月30日

时间:12nn-8pm(星期六日延长至12nn-9pm)

地点:G/F 中庭





