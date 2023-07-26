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来源 H World Group 华住公布Q2经营初步业绩 RevPAR恢复至2019年的121%

香港, 2023年7月26日 - (亚太商讯) - 华住集团有限公司（「华住」或「集团」，纳斯达克股份代号：HTHT，联交所股份代号：1179.HK）公布截至2023年6月30日第二季度（「2023年第二季度 」）酒店经营初步业绩。



截至2023年6月30日止，华住在18个国家经营着8,750家酒店，拥有844,417间客房。其中就华住中国业务而言，受惠国内旅游需求的强劲复苏，平均可出租客房收入（「RevPAR」）大幅回升至2019年水平的121%。2023年4月、5月和6月的RevPAR分别恢复至2019年水平的127%、115%和123%。关店主要归因于去年疫情影响所导致的延迟关店以及继续淘汰酒店网络中较低质量及表现欠佳的经济型酒店，新开酒店374家，基本符合增长预期。同时，在新签约酒店方面仍保持强劲增长，新签约的酒店数量超过1,000家，亦体现出加盟商对华住发展前景充满信心。



Steigenberger Hotels GmbH及其附属公司（「DH」或「Legacy-DH」）受平均每日房价上涨带动，于第二季度内录得恢复性增长，RevPAR已恢复到2019年水平的111%。



作为连锁酒店行业的领先者，华住在充满不确定性的市场中不断找寻其中的确定性，始终保持稳定的发展态势。集团始终坚持精益增长发展战略为核心，通过经济型和中档领域的主力品牌，以及中高档的多品牌战略，继续扩展酒店网络。通过平台组织和数字化经营系统的整体升级，持续为客户以及加盟商提供更好的产品和服务，引领酒店行业释放新活力。此外，华住仍发挥着行业领导者的社会责任感，在可持续发展、社会公益、人才培育等领域持续创造价值，力求为投资者和整个生态系统创造可持续的高质量增长，为股东带来长期稳定回报。



关于华住集团有限公司：

华住集团有限公司源于中国，是全球酒店行业的主要经营者。华住的品牌包括海友酒店、怡莱酒店、汉庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美仑酒店、禧玥酒店、花间堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏阁、美仑美奂酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏阁大观及宋品酒店。此外，华住还拥有在大中华地区作为美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的权利，以及美爵酒店与诺富特酒店的合作开发权。



华住的业务包括租赁及自有、管理加盟以及特许经营模式。在租赁及自有模式下，华住直接经营通常位于租赁或自有物业的酒店。在管理加盟模式下，华住通过华住派驻现场的酒店经理来管理管理加盟酒店，且华住向加盟商收费。在特许经营模式下，华住为特许经营酒店提供培训、预订及支援服务并向加盟商收费，但不会派驻现场酒店经理。华住在其所有酒店均采用统一标准及平台。



有关更多资料，请访问华住的网站： https://ir.hworld.com。





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