华富建业金融正式更名

香港, 2023年7月25日 - (亚太商讯) - 香港领先的金融服务机构- 华富建业国际金融有限公司(「华富建业金融」或「集团」;股份代号:00952.HK;前称中国通海国际金融有限公司),欣然宣布于7月21日正式成功更改公司名称,并于当晚假香港中环香港会隆重举行「更名仪式暨酒会」,象征启动全新企业品牌,展望和迎接未来业务发展机遇,并藉此难能可贵的机会,答谢合作伙伴和客户多年来的关注与支持。



华富建业国际金融有限公司执行董事及行政总裁林建兴博士于酒会上致辞,并与执行董事刘洪伟先生、首席营运及风控总监黄伟诚先生、财务总监胡国才先生、首席集团投资官颜志军先生、华富建业融资(控股)有限公司联席主席林怀汉先生、华富建业资产管理有限公司行政总裁邓思杰先生,以及华富建业证券有限公司副行政总裁赵进杰先生共同主持隆重的更名亮灯仪式,标志着集团在管理团队带领下,将以全新的企业形象,构建全方位金融服务业务平台。



集团上市逾二十载,多年来坚持植根香港,致力为本港及中国企业与个人投资者提供证券经纪、企业融资、资产管理和财富管理等多元化金融服务。在管理层的领航下,成功为集团重建稳固的流动资金,同时在原有的业务基础上整合了「财富管理」部门,成立「中国及特别机遇」分部,为公司业务注入全新动力,进一步拓展业务版图。



华富建业国际金融有限公司执行董事及行政总裁林建兴博士表示:「我们多年投入心力打造华富品牌,对集团的归属感与日俱增,今天见证华富建业能继往开来,迈向全新里程,本人感到十分高兴和荣幸。未来,我们将继续立足香港、面向世界,坚持为客户提供更卓越、先进的国际金融服务,同时恳切地期盼能继续成为客户忠实的伙伴,共进同行,创造更光辉的未来。」



关于华富建业国际金融有限公司

华富建业国际金融有限公司 (「本公司」,股份代号: 00952.HK),为香港联合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市,致力打造成为全方位,全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴,并为客户提供卓越的一站式财经服务。



如有垂询,请联系:

华富投资者关系有限公司

卢秋玲 (Mandy Lo) 电话:(852) 2217-2753 电邮:Mandy.Lo@quamgroup.com

陈碧虹 (Charlie Chan) 电话:(852) 2217-2504 电邮:Charlie.Chan@quamgroup.com





部门 金融

