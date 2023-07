Monday, 24 July 2023, 19:13 HKT/SGT Share:

来源 FREED GROUP FREED GROUP完成Pre-C轮融资 冠名合办2023年苏格兰女子高尔夫球公开赛 推动全球业务拓展

香港, 2023年7月24日 - (亚太商讯) - 以香港为总部并屡获殊荣的专业销售和企业级应用程式方案公司FREED GROUP(“FREED”)欣然宣布完成Pre-C 轮融资(“Pre-C”)。融资来源包括一家新参与的私募基金及现有股东Linear Capital 和 Musketeer Capital,所筹集资金将有助 FREED 进行全球业务扩展,除继续为顶级消费品牌及平台提供企业级应用程式方案外,更将拓展业务至极具潜力的大型国际体育赛事。

FREED GROUP联合创始人兼行政总裁 Abel Zhao先生宣布完成Pre-C轮融资轮。

FREED GROUP联合创始人兼行政总裁Abel Zhao先生(左三)较早前与eWTPA签署谅解备忘录。

FREED GROUP 联合创始人兼行政总裁Abel Zhao 先生表示:“这次融资是一个重要里程碑,将更进一步推动我们的业务发展,为此我们感到十分兴奋。这次融资亦证明投资者对我们业务扩展的信心。凭借这些丰富的资源,我们能够进一步巩固全球业务,并将我们的创新解决方案扩展于不同行业中。”



为进一步推动公司的发展,FREED 欣然宣布成为2023 年苏格兰女子高尔夫球公开赛的冠名合作伙伴,不仅可加强与苏格兰政府和VisitScotland 的紧密联系,更在新冠疫情后为锦标赛及当地旅游业注入动力、提高知名度。透过这次良机,FREED 可以在国际舞台展示公司的专利技术方案,并为公司带来全球战略合作商机。作为扎根香港的企业,FREED很荣幸能够邀请两名香港顶级高尔夫球运动员陈芷澄小姐 (Tiffany Chan) 和丁慧中小姐 (Virginie Ding) 参加本次国际体育盛事。陈芷澄是香港首位获得 2018 年 LPGA 巡回赛顶级比赛资格的高尔夫球选手,而丁慧中则是世界业余高尔夫排名185 的球员。另外,作为韩国政府的长期合作伙伴,该项冠名合作与韩国政府近年大力推广高尔夫球的步伐一致,让FREED 通过此运动加快其业务发展、增强品牌知名度并获得广泛认可。



此外,凭借香港政府积极加强与沙特阿拉伯的合作关系,FREED 被遴选为与eWTP Arabia Capital(“eWTPA”)签署协议的少数优质香港高科技企业,以增加公司于区域内的商业网络和机遇。



FREED 于今年初分别战略收购全旅达和投资Gabi Partners,扩大了公司的产品和服务组合。该等战略发展再次证明公司对提供更多元化数字化转型解决方案的决心,以协助客户加强其用户对品牌的忠诚度,建立更持久关系并提升用户体验。



Abel Zhao 先生总结:“随着公司开拓其他新市场,我们旗下的专利SaaS 解决方案将继续支持全球企业客户推动数字化转型。作为一家拥有世界视野的香港初创企业,未来充满机遇,而我们亦非常高兴能站在全球数字化的最前沿。”



关于FREED GROUP



FREED GROUP 勇于创新科技,开启数码商业的未来。FREED 以其专业销售和企业应用程式方案,结合全球不同商家于同一平台及数据库,帮助《财富》500强的公司、品牌和各地区的中小企,创造新的收入来源、增加客户互动及提升服务水平。



FREED GROUP 的总部设于香港及新加坡,在全球设有十多个办事处,聘用逾150名员工。集团的客户和合作伙伴来自世界各地,包括三星、中国移动、中国人寿、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP于2022年被世界经济论坛评为「技术先锋」,并获得2021年德勤科技新星奖、2021年联合国世界旅游组织旅游创新大赛等等。2023年,FREED GROUP跻身《金融时报》“亚太地区快速成长企业”十强席位。





