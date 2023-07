Monday, 24 July 2023, 11:08 HKT/SGT Share: 研发制造-产业链服务-医疗数智化 联控体系有序拓展生物医疗布局

香港, 2023年7月24日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,从全球范围看,医疗健康产业正处于快速发展阶段。而伴随着我国经济水平的不断提高,民众对医疗健康的重视程度与日俱增,中国的医疗健康产业开始进入高速发展时期。据《「十四五」国民健康规划》,到2025年,中国将达成以下目标:卫生健康体系更加完善,中国特色基本医疗卫生制度逐步健全,重大疫情和突发公共卫生事件防控应对能力显著提升,健康科技创新能力明显增强。



在国家完善医疗健康顶层规划的同时,行业投资热度进一步升温,据统计,2023年4月,生物医药产业融资环比大增53.74%。各项利好政策的发布以及人工智能、数智化浪潮更是带动医疗细分领域和上下游产业链的共同发展,细胞、基因治疗、类器官等热门领域正逐步成为大部分医药、医疗器械企业创新的关注重点,服务于产业链和转型升级的企业亦纷纷涌现。



结合市场调研及公开数据显示,从事产业运营与投资的联想控股及旗下成员企业很早便在生物医药领域开始布局深耕,从专门从事创新研发制造的医药企业端,到服务于医疗行业的产业链、医疗数智化转型公司均有所涉及。到如今,联控体系的生物医疗版图正逐步铺开,推动着一批医药细分行业的龙头企业飞速成长。



研发制造端——以创新为核心



中国《「十四五」生物经济发展规划》提及,要推动我国生物医药产业创新升级,创新被放在最为突出的位置,生物医药和人工智能等已被纳入科技前沿领域。联控及旗下基金在创新医药领域的布局早在约10年前就已开始,近年来还聚焦AI、数智化转型等新兴技术,致力于将其融入到医疗行业中去,为该行业的「AI+」、「互联网+」提供助力。



以旗下君联资本为例,该基金平台看好细胞基因治疗产品的开发方向,参与了具有全球影响力的创新生物技术公司濒湖生物近2亿元的首轮融资,其专注的细胞基因治疗是肿瘤和遗传病等治疗领域的新突破,也是目前生物医药领域最具前景的发展方向之一,在癌症、血液病、心血管病、自身免疫性疾病等方面展示良好的治疗前景,有助进一步推动医疗行业发展。



君联资本还与联想之星布局基因治疗CDMO平台的建设和发展,参与了位居行业领先地位的行诚生物A轮融资,进一步拓展国内国际市场。此外,君联资本所投企业澳华内镜位居国产高端软镜领先地位,亦在被外国厂商垄断的软性内窥镜领域占有一席之地,已突破多项关键技术,引领着国产软镜的发展。



创新医疗的研发需要历经十余个细分环节,才能最终上市,用于疾病治疗,而AI技术的持续发展,则能在医疗药物研发的诸多环节发挥提速增效的作用,极大改变医疗产业的发展策略。



君联资本、联想之星提前洞悉「AI+医疗」的趋势,聚焦创新药物研发平台,所投企业百图生科依托先进计算和生物技术,能够提供更准确的药物发现,提升药物研发效率,并最终实现Global First-in-class原创药物的研发。



此外,在政策支持和市场需求的双重驱动下,越来越多组织机构发现类器官与器官芯片的广泛应用前景和发展潜力,并主动推动相关研究入局。而君联资本早已有所察觉,其投资的耀速科技,是全球首家利用器官芯片结合高内涵三维细胞成像、计算器视觉和AI进行药物发现的生物科技初创公司,不仅能提升疾病和药效评估模型的准确率与效率,还能快速筛选出最具开发价值和潜力的候选药物。



随着AI在医疗领域的应用范围不断扩大,其正在从提升医学装备的供给能力、优化诊疗流程、创新医学手段等方面赋能医疗行业,注入新活力。



产业链服务端——形成数字化供应链



2023上半年,资本市场呈现震荡反复格局,投资者信心显著不足。在市场情绪低迷情况下,具有结构性增长潜力的企业更容易受到投资人的关注,如7月12日登陆深圳创业板的国科恒泰,上市首日股价飙升94.77%,获得了市场的认可。



早在2016年,彼时的国科恒泰就得到了君联资本的首轮投资,此后,君联更是在2019年追加了第二轮投资,一路支持公司的发展。在医保改革不断推进的背景下,医药流通行业或将面临新一轮转型,打造数字化供应链与拓展市场空间已成为头部医药商业企业的首选。



正是洞察到这一趋势,君联资本看中并投资了国科恒泰,投资合作7年来,国科恒泰收入增长超过6倍,已成长为医疗器械高值耗材流通领域的第一梯队公司。



医疗数智化转型——突破医疗服务三大壁垒



中国工程院院士田伟表示,数智科技将改变医药传统架构,引领未来医学发展。而依托在数智化转型方面积累的多年经验,联控体系也在为医疗行业的数智化转型持续提供着助力。医药企业需要利用数字化手段重构企业内部管理、实现转型升级,而联控旗下的联想集团便在数字化基础设施、安全保障以及服务体系方面有着多重优势。



例如,联想LEC帮助中国生物实现HANA开发、测试快速开展的业务要求,既为联想LEC在中国区的业务开展起到良性带头作用,也为整个医药行业的数字化转型树立了标杆。



为重塑医疗服务体系,互联网医疗正在突破「患者数据碎片化、诊疗效率不高、支付制度不匹配」三大壁垒,推动以患者为中心的医疗数据一体化建设。联想LiCO智能超算平台为智能医疗提供了强大的算力支撑,其帮助解放军301医院大数据中心组建的大数据群集平台、组学计算群集平台和深度影像学习平台,将原本分析300样本所需的750小时直接降至37.5小时。



在「健康中国」计划深入推进的大背景下,医药产业正步入全新的发展期,各产业集团、科技互联网巨头纷纷加码医疗大健康行业。笔者认为,作为早期入局者,联控及旗下企业提前看高医疗行业的潜力与前景,经过多年发展已具备相当先手优势,未来发展的关键之一便是能否善用这些优势积累,抓住数字化供应链机遇,通过「AI+」技术持续支持医疗研发制造,助力众多医疗赛道被投企业深化数智转型升级,打造共赢格局。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network