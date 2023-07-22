Friday, 21 July 2023, 20:52 HKT/SGT Share: 沛嘉医疗公布2023年上半年度未经审核营运数据 料收入按年升85%至94%

香港, 2023年7月21日 - (亚太商讯) - 2023年7月21日，沛嘉医疗有限公司（「沛嘉医疗」或「公司」连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：9996.HK）今天公布截至2023年6月30日止六个月（「2023年上半年度」）若干未经审核营运数据，预期2023年上半年度收入约人民币2.2亿至2.3亿元，按年增加85.2%至93.6%。



2023年上半年度，本集团收入按年录得增长，主要归功于本集团经导管主动脉瓣置换产品（包括第一代产品TaurusOne®及第二代可回收产品TaurusElite®）加速商业化，市场份额进一步扩大。



此外，由于本集团现有神经介入产品（包括Tethys®中间导引导管、SacSpeed®球囊扩张导管、Jasper®颅内可电解脱弹簧圈及Syphonet®取栓支架等）于2023年上半年度不断放量，持续贡献本集团收入增长。



同时，随着本集团于2022年第二季度获国家药监局批准注册申请的缺血类产品（包括Fastunnel®输送型球囊扩张导管等）开始商业化，亦为本集团收入增长带来贡献。



由于本公司仍在落实本集团截至2023年上半年度的中期业绩，上述营运数据仅供投资者参考。



沛嘉医疗有限公司

沛嘉医疗有限公司于2012年成立，总部位于中国江苏苏州，2020年5月在港交所上市（股票代码09996.HK）。公司秉持「至善尽心，敬畏生命」的理念，始终将生命和安全放在首位，深耕技术，坚持创新，竭尽所能助力生命健康。公司定位「创新为本，心脑同治」战略布局，专注于创新、研发及生产结构性心脏病和脑血管介入领域高端医疗器械，涵盖主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣及手术附件，脑血管介入出血类、缺血类、通路类产品，构建起内地结构性心脏病和脑血管介入领域较为全面的产品组合及解决方案。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



July 7, 2023 16:00 HKT/SGT 沛嘉医疗神经介入产品DCwire(TM)微导丝注册申请获药监局批准 June 14, 2023 10:51 HKT/SGT 沛嘉医疗TaurusTrio经导管主动脉瓣系统获批NMPA创新医疗器械绿色通道 Apr 3, 2023 14:54 HKT/SGT 沛嘉医疗2022年总收入按年升83.7% Mar 13, 2023 14:56 HKT/SGT 沛嘉医疗（9996.HK）研发开放日完满结束。云集逾300位海内外心脏医疗专家，产品研發取得成就 Sept 6, 2022 16:06 HKT/SGT 谁说TAVR风光不再？沛嘉医疗（09996.HK）强势突围！ Aug 22, 2022 09:31 HKT/SGT 沛嘉医疗公布2022年中期业绩：TaurusOne(R)及TaurusElite(R)屡创月度植入量新高 June 15, 2022 18:32 HKT/SGT 富途企业服务专访沛嘉医疗首席运营官潘孔荣 June 9, 2022 12:58 HKT/SGT 沛嘉医疗旗下加奇生物Fluxcap®球囊导引导管获批上市 May 23, 2022 17:46 HKT/SGT 沛嘉医疗Tethys AS抽吸导管及Fastunnel输送型球囊扩张导管获NMPA批准上市 Apr 2, 2022 21:41 HKT/SGT 沛嘉医疗公布2021年全年业绩 Apr 1, 2022 10:53 HKT/SGT 沛嘉医疗公布2021年全年业绩