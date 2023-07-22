Friday, 21 July 2023, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC 致力推动创新产业前沿首获2023 Business GOVirtual Tech Awards及荣膺「第六届工业互联网数据创新应用大赛」 创新方案解决企业痛点 实现工业4.0时代

香港, 2023年7月21日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)，凭借“创新不断”的服务理念，深厚的行业知识，一直持续创新，多年来备受业界肯定及嘉许，近月更接连报喜，欣然宣布在「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」凭借AI-AR千里眼(AI-AR Remote Hand)荣获「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」卓越大奖，以及在「第六届工业互联网数据创新应用大赛 – “氢燃料电池系统性能均值预测”」获得一等奖。实践以智慧思维、智能创新的核心价值，巩固专业及全球化标准优势，致力成为世界一流的数智通讯服务供应商。

中信国际电讯CPC首度参与并荣获「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」之「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」



中信国际电讯CPC数据科学及创新团队于「第六届工业互联网数据创新应用大赛」之「氢燃料电池系统性能均值预测」赛道荣获一等奖

中信国际电讯CPC近月先后荣获业界权威性奖项，其中包括：

- 虚拟经济博览及会议（BUSINESS GOVirtual Expo & Conference）主办的「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」，凭借「AI-AR千里眼 (AI-AR Remote Hand)」荣获「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」卓越大奖

- 中国信息通信研究院联同深圳市宝安区人民政府主办的「第六届工业互联网数据创新应用大赛」之「氢燃料电池系统性能均值预测」赛道荣获一等奖



首度参与并荣获「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」

2023 Business GOVirtual Tech Awards 旨在表彰创科企业于香港及大湾区推动数码转型及改革，并在创新技术及服务领域作出杰出贡献，中信国际电讯CPC 凭借「AI-AR千里眼」荣获「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」卓越大奖。是次获奖充分肯定了中信国际电讯CPC在智能创新方面的卓越能力，为业界的创新发展注入了新的活力，并展现了中信国际电讯CPC在推动产业前沿的决心和贡献。



「AI-AR千里眼」曾先后获得多项国际及业界奖项，这项方案结合AI及AR技术，以及中信国际电讯CPC的前沿计算机视觉技术和机器学习演算法，强化了数据分析能力，让前线员工透过智能设备获得更佳的计算机视觉能力并提升工作效率。此外，「AI-AR千里眼」实现前线员工和全球远程支援团队之间的协作，打破了地域限制，可应用于各种行业，为团队带来更便捷、更高效的工作体验，协助企业开拓商业价值。



中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「是次获奖是对我们团队用心钻研和努力不懈的认可，他们不断研发创新解决方案，帮助客户实现数智化转型目标，充分体现了团队共同努力、追求卓越和不断开发创新专业技能的成果。中信国际电讯CPC具备实力及丰富经验，配合集团禀赋资源，可进一步推进技术和创新方面的发展。我们将继续深耕优化企业场景与数据智能化，融合更多大数据与算法能力，努力为各行各业的客户提供高质量及创新的ICT产品和服务。我们期待着团队携手成就更多可能，继续在技术和创新方面取得更大的突破。」



凭借自家构建运算平台 勇夺全国权威比赛主要奖项

此外，中信国际电讯CPC数据科学及创新团队更在全国性人工智能创新竞赛中再次夺魁。团队今年再参与国内工业大数据领域权威的比赛之一「第六届工业互联网数据创新应用大赛」荣膺「氢燃料电池系统性能均值预测」赛道一等奖，展现出创新团队在演算法领域的深耕与应用的创新能力。



是次工业互联网数据创新应用大赛是由中国信息通信研究院和深圳市宝安区人民政府联合多家知名企业携手主办，吸引了985多所大学，全国1.2万支团队参与角逐，是关注大数据领域的全国权威赛事，集中围绕国家战略布局重点以及解决制造业应用中须要解决的痛点及创新问题。



中信国际电讯CPC的数据科学与创新团队凭借多年对AI人工智能技术的深耕，在是次比赛中通过将人工智能与数据结合的方式，运用多变量特征抽取策略，抽丝剥茧地将近22G庞大的数据量进行细致分析与处理，配合专属算法技术在自家云平台 SmartCLOUD™进行运算，在保证算法模型的泛化能力和复用性的基础上，基于氢燃料电池机理，构建机器学习模型。最终，成功蝉联初赛、复赛冠军，并在决赛经过与评审专家思路讲解和解疑环节后，一举夺得氢燃料电池性能的动态预测赛题的一等奖。中信国际电讯CPC 将繼續发展多元化大数据模型与工業場景AI应用，实现更多人工智能与商业化的产出，在「数字中国」机遇之下，为制造行业企业打造全新业务模式，实现工业4.0时代的数码蜕变！



中信国际电讯 CPC 信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生指出：「『创新·不断』是我们的企业愿景，亦是推动我们进步的动力，我们通过整合大数据和演算法的强大能力，为企业解决痛点，同时实现人工智能和商业效益。在工业4.0时代，我们正努力研发人工智能技术与行业专用大模型，并根据市场需求不断创新ICT解决方案，助力客户实现数码转型。」



拥抱创新 连接未来

随着ChatGPT的问世，人工智能（AI）行业进入了全新的发展阶段。大模型作为一种颠覆性技术，正成为市场和企业的火热关注点。中信国际电讯 CPC也关注到业内有越来越多的企业开始积极部署人工智能技术与行业专用大模型，甚至是企业专属的大模型。中信国际电讯 CPC基于其云、网、智、安的一体化平台上，积极为企业构建“专属大模型”，并透过 ‘小模型’场景及智能应用，加速模建和迭代，帮助企业快速落地使用。但随着大模型开始商业爆发，AI渗透到千行百业中，智能计算能力增强、数据增长、模型复杂性将是 AI技术孪生问题，带来的数据安全更成为关键之重，企业必须做好安全保障，才能做好创新与安全之间的平衡。



关于虚拟经济博览及会议

虚拟经济博览及会议（BUSINESS GOVirtual Expo & Conference）汇聚领先的IT公司及解决方案供应商展示创新技术，是全港唯一专注展示虚拟时代中的社交和商业关键技术的商贸平台。



关于工业互联网数据创新应用大赛

由中国信息通信研究院发起的关注于大数据领域的权威赛事。本届大赛由中国信息通信研究院和深圳市宝安区人民政主办府联合中国东方电气集团有限公司、东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司司、TCL华星光电技术有限公司、阿里云计算有限公司天池平台共同主办，围绕国家战略布局重点以及制造业应用中急需解决的难点痛点以及创新问题展开。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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