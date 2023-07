Thursday, 20 July 2023, 20:03 HKT/SGT Share: 沸腾了!中概股深夜集体狂欢,信号明确?叫价15万,周杰伦演唱会"点爆"热搜,概念股飙涨29%

香港, 2023年7月20日 - (亚太商讯) - 今晚,中概股全线爆发!





7月19日晚间,在美上市的中概股集体走强。截至22点,纳斯达克中国金龙指数涨幅超过2%,金山云涨超9%,陆金所控股涨近6%,阿里巴巴、新东方、京东、拼多多等涨近3%。



消息面上,中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见指出,持续优化民营经济发展环境。构建高水平社会主义市场经济体制,持续优化稳定公平透明可预期的发展环境,充分激发民营经济生机活力。



周杰伦再上热搜!7月18日,周杰伦演唱会天津站开票。在某二手平台上,有人将两张票面价格2000元的连座票,定价15万元出售,引发市场热议。周杰伦概念股——巨星传奇也一样火热。截至7月19日收盘,该公司股价大涨29%,市值攀升至53亿港元。



A股方面,7月19日晚间,思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股公司披露减持计划。其中,孚能科技是全球三元软包动力电池的龙头企业之一,最新市值超过260亿元。



中概股集体走强



7月19日晚间,受利好消息刺激,热门中概股集体走强。截至22点,纳斯达克中国金龙指数涨幅超过2%,大幅跑赢美股三大指数。



其中,金山云涨超9%,万国数据涨超8%,BOSS直聘涨近7%,陆金所控股涨近6%,小鹏汽车、微博、贝壳等涨超5%,哔哩哔哩、爱奇艺、蔚来等涨超4%,阿里巴巴、新东方、京东、拼多多等涨近3%。



消息面上,中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见指出,持续优化民营经济发展环境。构建高水平社会主义市场经济体制,持续优化稳定公平透明可预期的发展环境,充分激发民营经济生机活力。



加大对民营经济政策支持力度。精准制定实施各类支持政策,完善政策执行方式,加强政策协调性,及时响应关切和利益要求,切实解决实际困难。



依法规范和引导民营资本健康发展。健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度,为资本设立「红绿灯」,完善资本行为制度规则,集中推出一批「绿灯」投资案例。全面提升资本治理效能,提高资本监管能力和监管体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展,补齐发展短板弱项,支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手,推动平台经济规范健康持续发展。鼓励民营企业集中精力做强做优主业,提升核心竞争力。



促进民营经济人士健康成长。全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针,用务实举措稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心,引导民营经济人士弘扬企业家精神。引导和支持民营经济履行社会责任,展现良好形象,更好与舆论互动,营造正确认识、充分尊重、积极关心民营经济的良好社会氛围。



依法保护民营企业产权和企业家权益。防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷,以及执法司法中的地方保护主义。进一步规范涉产权强制性措施,避免超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产。对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物,在保证侦查活动正常进行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并采取必要的保值保管措施,最大限度减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。完善涉企案件申诉、再审等机制,健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制。



周杰伦演唱会再上热搜



7月19日,#周杰伦演唱会2张连座票黄牛叫价15万#这一话题冲上微博热搜第一。



7月18日,周杰伦演唱会天津站开票,价格在500至2000元之间。据大麦显示,本场天津演唱会大麦放票近13万张,共分四轮开票,均在30秒内售罄,超过520万人标记「想看」,歌迷纷纷表示「根本抢不到」。



就在网友吐槽抢不到票的同时,黄牛却将票价炒上了天。周杰伦这场演唱会没有强制实名制抢票,因此出现了不少黄牛。有黄牛称,内场前三排售价高至1.98万元。而在某二手平台上,有人甚至将两张票面价格2000元的连座票定价15万元出售。



跟上述演唱会门票话题一样火热的,还有「周杰伦概念股」巨星传奇(06683.HK)。19日当天午后,巨星传奇股价大幅拉升,截至收盘,股价大涨29.41%报6.6港元/股,刷新上市以来新高,市值也攀升至53亿港元。



7月13日,巨星传奇在港交所上市,发行价4.25港元,当天股价一度飙涨近50%,但随后涨幅收窄,最终以23.76%的涨幅收盘,市值约43.52亿港元。随后几天,公司股价小幅回落。直到7月19日股价再度大涨。



巨星传奇成立于2017年,专注于新零售和IP创作及运营,期望通过公司专有的明星IP及以IP为导向的媒体内容及活动,在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者赋能。巨星传奇也被称作「周杰伦概念股」,是因为其业务深度绑定歌手周杰伦,围绕周杰伦及其IP布局了新零售、IP创造及营运业务。自创立开始,公司参与策划周杰伦的世界巡回演唱会《地表最强》,先后担任周杰伦演唱会的策划服务供货商、宁波巨星行动超级夜的策划服务供货商及投资方,并成为以周杰伦为核心的真人秀节目《周游记》的主创。



巨星传奇已与周杰伦、杰威尔音乐(周杰伦创立的个人娱乐有限公司)及Archstone(周杰伦的有关一次性或项目委任业务磋商代表)建立长期合作关系。



招股书显示,巨星传奇的四位创始人分别为周杰伦母亲叶惠美、经纪人杨峻荣及多年工作伙伴陈中、马心婷,这四位皆是周杰伦家庭、事业核心人物,他们通过各自控股公司持股并作为一致行动人,合计占公司上市前股份比例64.5%。周杰伦的老搭档方文山则在公司内担任首席文化官。



多家A股公司披露减持计划



最后,回到A股市场。7月19日晚间,思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股上市公司披露减持计划。



思科瑞公告,因自身资金需求,公司股东通泰信及通元优博拟合计减持不超过600万股,即不超过公司总股本的6%,股份来源为IPO前取得。其中,通过大宗交易减持不超过400万股,即不超过公司总股本的4%;通过集中竞价交易减持不超200万股,即不超过公司总股本的2%。



思科瑞主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,该公司于去年7月8日在上交所上市,发行价格为55.53元/股,最新股价报62.24元/股,市值为62亿元。2022年度,公司营业收入为2.43亿元,同比增加9.35%;净利为9743万元,同比微增0.38%。



19日晚间,特力A也发布公告称,股东远致富海拟减持不超过2192万股,即不超过公司总股本的5.08%。其中,以集中竞价交易方式减持不超862万股,即不超过总股本 2%;以大宗交易方式减持不超1330万股,即不超过总股本的3.08%。



此外,锂电池概念股孚能科技也披露,股东上杭兴源拟减持不超过3641万股,即不超过公司总股本的2.99%,拟减持股份来源为IPO前取得。



孚能科技是一家综合能源解决方案供货商,主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统、储能系统的研发、生产和销售。公司聚焦三元动力电池的电芯、模块和电池包,已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。根据韩国SNE Research统计,公司2022年度进入全球动力电池装机量前十。



2022年度,孚能科技对奔驰客户开始大批量供货,加之广汽集团等其他客户采购额亦显着提升,使得公司营业收入大幅度增长,达到115.88亿元,较上年同期增长231.08%。不过,2022年全年,公司的净利亏损了9.27亿元。目前,孚能科技的市值为267亿元。在2021年的巅峰时期,公司市值一度超过530亿元。



来源:券商中国

责编:战术恒

校对:王锦程





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network