源宇宙教育获巨星传奇集团授权推出「周同学」卡牌系列

香港, 2023年7月18日 - (亚太商讯) - 源宇宙教育(国际)投资集团有限公司(「源宇宙教育」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1082)早前成功获得巨星传奇集团有限公司(股份代号:6683)(「巨星传奇」)与杰威尔音乐共同开发及拥有的周杰伦二次元形象「周同学」授权,并将其打造正版卡牌收藏系列。巨星传奇于7月13日成功于联交所上市,源宇宙教育热烈恭贺。

巨星传奇集团成功上市,源宇宙教育执行董事叶启邦先生(左)及附属公司优孚奥互动集团有限公司董事梁咏伦先生(右)到场祝贺

巨星传奇两大业务为新零售及IP创造及营运。IP内容创作及管理业务包括提供媒体内容创作、活动策划及明星IP管理服务;以及IP许可及销售相关产品。巨星传奇与杰威尔音乐签订为期10年且可再续10年的IP授权协议,获得周同学相关项目的专有权,周杰伦及其IP各类项目的非独家优先投资权。此外,巨星传奇还为刘畊宏与王婉霏分别打造二次元风格化身「刘教练」及「Vivi」。



巨星传奇于IP及媒体内容创作领域有多年经验,源宇宙教育是次取得「周同学」IP的授权,除会与巨星传奇沟通及交流,并会以自身的技术优势,透过虚拟现实(「VR」)及扩增实境(「AR」)技术,以「周同学」形象在卡牌收藏系列展现不同经典场景,同时可于手机上投影出立体的「周同学」,转化IP为高质量的产品,满足消费者的需求,进一步推动集团数码娱乐业务实现更快速、更稳健的发展,并展现集团强大的技术能力。集团未来亦会与巨星传奇集团保持紧密合作,推出更多元化、更具突破性的创作及内容,丰富集团的产品。



与巨星传奇合作推出的首批「周同学」正版卡牌收藏系列产品早前于周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会2023海口站首次展出,引起不少回响。卡牌将会于演唱会呼和浩特站期间正式推出,并会于演唱会设置专柜售卖。有鉴于「周同学」是极受欢迎的IP,拥有庞大的粉丝基础,此将有助提升集团的品牌知名度及市场竞争力,并为集团的数码娱乐业务注入更丰富的内容。



此外,源宇宙教育近年致力拓展高科技及创新教育服务,积极将VR及AR与教育结合,全面升级现有的教育服务,把集团转型成为更全面的教育服务供货商。同时,集团就有关VR及数码娱乐提供贸易及科技服务,包括提供专门用于VR技术的设备、服务及内容,为学校提供科学、技术、工程、艺术及数学(「STEAM」)教育领域的内容及解决方案,为职业及专业学生提供IT及新兴技术培训内容及解决方案,及提供游戏产品的分销及营销。



源宇宙教育(国际)投资集团有限公司执行董事叶启邦先生表示:「我们很高兴能获得知名IP─『周同学』的授权,标志着集团数码娱乐业务的成长以及对集团实力的认可。集团期待着未来与更多像巨星传奇集团的公司合作发展更多IP业务,为消费者带来更崭新的产品及体验,并继续致力开拓创新,砥砺前行,在各业务注入不同元素,持续提升各服务及产品,实现更多元化和可持续的发展,为各持份者创造更长远的价值。」



关于源宇宙教育(国际)投资集团有限公司

源宇宙教育(国际)投资集团有限公司为提供优质私人补习及教育的领导者,并为业内第一家于香港联合交易所有限公司主板上市的教育机构。公司提供广泛系列的教育课程及服务,针对不同年龄层及有不同需求的学生,服务范围涵盖学前教育、小学辅导及中学补习、英语培训及应试课程等,并以「现代教育」、「现代小学士」及「现代英语」等品牌提供优质的私人教育服务。此外,公司亦致力发展STEAM教育服务,以及VR及数码娱乐。





