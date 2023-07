富通保险成首间与位元堂合作保险公司 携手为顽疾客户引进中医药复康支援

香港, 2023年7月13日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司(“富通保险”)宣佈与位元堂药业控股有限公司(“位元堂”)签订合作备忘录,成为首间与拥有百多年历史信誉中药品牌合作的保险公司,为不幸患上顽疾的危疾保单客户及其家庭成员提供适切的中医药支援,陪伴客户一同踏上康复之路。

富通保险与位元堂签订合作备忘录,为富通客户引进中医复康支援。

现时富通保险客户于递交危疾索偿后,客户服务中心专员会定期与客户联络,贴身跟进其理赔个案及有关索偿程序。富通保险明白客户同时面对漫长的治疗及复康过程,是次新升级的Customer Care Concierge内裡包含的中医支援由位元堂提供,以中医药及保健品帮助客户调理身体。



客户提交索偿申请后,可凭富通保险发出的换领信到指定位元堂门市领取爱心包乙份,内容包括首次免费中医应诊服务(1)、中成药及保健产品等。同时,客户及其两位家人可获得位元堂的尊贵会员会藉,以会员价购买中药及保健产品,让关怀和支持惠及至客户挚爱。



富通保险首席营运总监罗伟廉表示:“近年政府大力推广中医药业发展,我们相信中西医的结合治疗将会是未来趋势。富通保险很荣幸得到拥有全港最大注册中医团队的百年老字号位元堂支持,联手为不幸患上顽疾的客户及其家庭成员提供超越保险以外的价值,与他们在复康的路上同行,让其身心都充满动力。作为客户的人生规划师,我们承诺与客户同走‘生、老、病、 传承’人生每个重要里程,守护客户及他们的挚爱。”



位元堂药业控股有限公司执行董事邓蕙敏表示:“中医药调理身体历史悠长,能做到固本培元,以更好的身体状态对抗顽疾。位元堂于香港拥有超过70间门市设有注册中医师诊症服务,提供完善及全面的中医药产品及一站式中医诊症、针灸、配剂服务方案,守护大众健康。我们感谢富通保险支持中医药在本港的发展,率先为患上顽疾的病人带来一系列支援,让客户可以儘早开始养生调适,从而强身治病。”



(1) 位元堂将提供一次免费中医专科或全科诊症服务,药费由客户承担。



重要提示:

-- 本新闻稿乃资料摘要,仅供参考之用。有关服务详情请参阅相关换领信内的条款及细则。

-- 如欲查询,欢迎致电富通保险客户服务热线:+852 2866 8898。

-- 本新闻稿只适宜于香港分发,不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品,或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法,富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。



关于富通保险有限公司



富通保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(“富通保险”)为新创建集团有限公司(香港股份代号:0659)之全资附属公司。服务香港逾三十年,富通保险透过与新世界集团多元业务协同,致力成为客户的人生规划师,提供全面的生活和终身保障方案,从创富传承、健康养生到优质生活,照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭藉集团的雄厚财务实力及先进数码科技,富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司,创造超越保险以外的共享价值,迈向可持续发展的未来。



关于位元堂药业控股有限公司



位元堂药业控股有限公司于香港联合交易所上市(香港股份代号:0897,公司主要从事研制、加工及零售药品及保健产品,包括以“位元堂”品牌出售之中药业务五大产品系列(中成药、保健品、药食同源、饮片剂及生活化产品)、以“珮夫人”及“珮氏”品牌出售之西药产品、保健及个人护理产品;又提供一站式中式保健医疗服务。如欲进一步了解位元堂,请浏览 https://www.wyth.net。



传媒联络



纵横财经公关顾问有限公司

吴宛蓉(Cynthia Ng) / 朱伟东 (Addison Chu)

+852 2114 4952 / +852 2864 4892

cynthia.ng@sprg.com.hk / addison.chu@sprg.com.hk



富通保险有限公司

品牌发展及传讯部

邝淑仪 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



