Thursday, 13 July 2023, 18:57 HKT/SGT Share: 将军澳中心‧仲夏“蟹”逅 千奇百趣靓蟹大召集 全港首度展出超过10款特色蟹种 探索、欣赏、保育 三大维度展览体验

五大参观重点 亲子教育一站通

香港, 2023年7月13日 - (亚太商讯) - 炎炎夏日,又是一众大自然爱好者出动的大日子!今个暑假,将军澳中心摇身一变成为梦幻贝壳世界,呈献“将军澳中心‧仲夏‘蟹’逅”,由7月21日至8月30日,带来13款来自世界各地、外型及颜色独特的特色陆蟹和寄居蟹于全港首度展出,配合现场不同的感官效果及场外活动,带来“探索、欣赏、保育”三大维度的展览体验。约定你一家大细,今个仲夏,一同经历一场充满趣味及教育意义的夏日“蟹”逅!





【浪漫之最】馒头蟹:分布于东印度西太平洋热带海域,生活于潮间带至水深150米的沙泥质海底。行动敏捷,擅于挖洞,外壳坚厚。受到惊吓时,雄蟹会紧紧地抱着雌蟹狂奔,等到感觉安全后,雄蟹会挖一个坑将雌蟹隐藏起来,然后又在雌蟹的身边挖坑把自己隐藏起来。在雌蟹要蜕壳时,雄蟹更会一直守护在雌蟹的身边,以免雌蟹受到各种危险。

【美艳之最】恶魔蟹:苏拉威西蟹,简称苏蟹,俗称恶魔蟹。种类多、颜色艳、个性凶。颜色多变,有不同的花色表现。这是一种产于印度尼西亚苏拉维西岛的淡水螃蟹,属杂食性偏肉食。



【安全之最】短腕寄居蟹:短腕寄居蟹是世界上最大型的陆上寄居蟹之一,体长最大可达十公分以上,通常体色为紫色,也有极个别为红色。眼晴呈长条圆柱状。眼柄呈深啡色至黑色。圆形的眼睛有助于观察来自头顶的危险。

【火红之选】草莓寄居蟹:草莓寄居蟹是一种分布于热带地区的陆生寄居蟹。颜色主要为火红色、红色、橙色,布满颗粒,关节处有深色的斑纹。草莓寄居蟹在人工环境下蜕皮之后体色往往会变淡,经过试验发现经常提供海水能有助于体色的保持。

齐集探索、欣赏、保育三大维度 必睇必试五大活动



“仲夏‘蟹’逅”这个创意十足的展览,从探索、欣赏到保育每个环节也一丝不苟,让大人小朋友就算身处商场,也能获得探险知识;更有大量延伸活动,例如带大家到户外考察,全面拥抱大自然!必睇必试五大活动如下:



1. 像真度十足!梦幻贝壳世界 【探索】展览布置以梦幻贝壳世界为题,势必吸引热爱大自然之士,一众小朋友统统化身保育大使,勇闯海底,探索蟹之世界!



2. 打卡热点!感官互动巨型贝壳 【欣赏】场内打卡热点,必选感官互动巨型贝壳,大人小朋友可以坐进贝壳裡,探索光影互动,同时聆听海底的声音。



3. 千奇百趣!观赏十多款靓蟹 【欣赏】“蟹”逅的主角,当然是13款特色蟹和寄居蟹,它们将于水族箱内醒目登场,大人小朋友都可以留神观赏!相信大家对蟹不会陌生,而顶著其他动物外壳的寄居蟹外貌介乎虾和蟹之间,常被戏称为“清道夫”;在日本更是指定的天然纪念物,值得保护。抢先看展览必睇四大名蟹:



4. 保育先锋!小小馆长及户外考察活动 【保育】展览将带来一系列保育主题活动,当中包括小小馆长及户外海底考察活动等,详情不日公佈。



5. 驻足细看!户外活动主题市集 夏日最适合参与户外活动,与阳光大玩游戏!展览更特设户外活动主题市集,齐集多个户外活动用品品牌,方便大家一站式搜购所需物资,尽情参与户外活动!



更多展览详情,将于稍后面世,敬请期待!约定大家,于“仲夏‘蟹’逅”,一站式体验暑期亲子教育!





话题 Press release summary



部门 消费者, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network