Wednesday, 12 July 2023, 11:54 HKT/SGT Share: 国家电投江西公司与特斯联设立合资公司 发掘资本在碳中和与新能源行业的潜在投资机遇

香港, 2023年7月12日 - (亚太商讯) - 近日,特斯联与国家电投集团江西电力有限公司签署全面战略合作协议,成立合资公司,双方将发挥在能源、数智化及金融领域的产业优势,通过存量项目融入发电侧,促进传统能源产业的智能化升级;共同投资、开发包括氢能、光伏、风电、港口换电、铁路交通光储节能等为代表的新能源业务;为能源产业引入GPT大模型等AGI技术;借助资本赋能手段,共同找寻、锁定高回报项目并进行有效投资,探索能源金融体系的构建路径,助推能源产业资本化、证券化,促使能源结构优化、产业组织变革,为能源产业的碳达峰、碳中和提出全新模式。

国家电投江西公司党委委员、总会计师朱小平(前排右)与特斯联高级副总裁王磊(前排左)签署战略合作协议,国家电投江西公司党委书记、董事长徐国生(后排右二),国家电投江西公司党委副书记、董事、总经理刘敬山(后排右一),特斯联创始人兼CEO艾渝(后排左二),特斯联COO涂孙红(后排左一)见证签约

特斯联与国家电投江西公司进行座谈

国家电投江西公司党委书记、董事长徐国生

国家电投江西公司党委副书记、董事、总经理刘敬山

特斯联创始人兼CEO艾渝

特斯联创始人兼CEO艾渝一行调研国家电投江西公司,国家电投江西公司党委书记、董事长徐国生,国家电投江西公司党委副书记、董事、总经理刘敬山陪同调研

特斯联创始人兼CEO艾渝一行调研国家电投江西公司

国家电投江西公司党委委员、总会计师朱小平与特斯联高级副总裁王磊代表双方签署战略合作协议。国家电投江西公司党委书记、董事长徐国生,国家电投江西公司党委副书记、董事、总经理刘敬山,特斯联创始人兼CEO艾渝,特斯联COO涂孙红见证签约。



能源与科技领域的强强联合与优势互补



国家电力投资集团有限公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,肩负保障国家能源安全的重要使命,是我国唯一同时牵头实施两个国家科技重大专项(大型先进压水堆核电站、重型燃气轮机)和一个国家专项任务(能源工业互联网)的央企;是我国第一家拥有光伏发电、风电、核电、水电、煤电、气电、生物质发电等全部发电类型的能源企业;是全球最大的光伏发电企业、新能源发电企业和清洁能源发电企业。



签约仪式现场,国家电投江西公司党委书记、董事长徐国生高度评价了特斯联在能源领域的实践。在他看来,全面构建现代化、智能化能源体系是科学推进能源结构转型,建设能源强国的根基。在能源生产方面,尤其需要以人工智能、大数据等新兴数字技术为抓手,构建清洁低碳、安全高效的能源生产体系。



徐国生指出:“国家电投江西公司在能源领域拥有深厚的技术优势及产业积累,特斯联作为智能产业的代表企业,拥有领先的AI技术攻关能力及丰富的低碳智城建设经验。期待我们的强强联合及优势互补能够高效推动我国能源生产体系的智能化升级。”



在市场机制和中国“双碳”战略的双重影响下,新能源产业迎来了快速发展的窗口期,以光伏为代表的低碳领域新基建是短期稳增长和中长期经济结构调整的平衡点,也是当前稳增长政策明显发力的方向。能源产业是一个资本密集型、技术密集型、投资回报周期长的基础行业,从能源的勘探到使用、能源技术创新、升级等均需要大量资金注入,这也成为能源行业的痛点,如何有效解决投入与产出的配比,真正使能源产业实现正向资本化、证券化成为解决行业痛点的关键。



国家电投江西公司党委副书记、董事、总经理刘敬山认为,国家电投江西公司在电力行业的优势与突破,不仅仅体现在在电力技术、产品、管理、人才梯队等层面都有完善的积累,同时更表现在对于能源未来发展趋势的把握。在氢能、光伏、储能、能源转换为代表的新能源领域,国家电投江西公司拥有绝对优势。而特斯联在金融端发挥的前瞻性产业作用,将有助于推动能源体系的数智化、低碳化双转型,构建资源节约、环境友好的现代化能源产业体系。同时,双方还将以科技、能源视角共同找寻有效能源项目,并通过合资公司进行投资,这样的合作将成为双方长板效应的延伸。



特斯联“触”电,将展开发电侧及配电侧业务



新成立的合资公司业务将覆盖煤电、风电、光伏、氢能、储能等领域,基于特斯联面向能源行业的GPT大模型系列产品,合资公司将主导火电、水电、风电、光伏已建成电厂及待建电厂的智能化改造与升级。同时,依托江西公司及特斯联的产业积累及生态网络,合资公司将投资开发以技术和商业模式创新形成的新业态(包括氢能、储能、港口换电、机场、铁路交通光储节能等新兴产业领域),共促产业能源及“双碳”服务的一体化。



特斯联创始人兼CEO艾渝感谢了国家电投江西公司各位领导对特斯联的认可。他同样认为智能技术与能源产业的融合,关系着国家能源结构转型大局,也为传统能源企业带来了“全新增长极”。



他指出,以AIoT技术助推“双碳”目标的有效落地及能源产业的智能化升级,是特斯联长期的企业战略之一。借由此次合作,特斯联的技术能力得以从配电侧及用电侧延伸至发电侧,从电力源头助力城市的智能可持续发展。未来,合资公司将进一步完善覆盖发电、配电、用电的全链路智能化解决方案,为行业提供完善的大模型及XGPT基础设施,为国家构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供完整、有力的支撑。



签约仪式前,特斯联创始人兼CEO艾渝、特斯联COO涂孙红、特斯联高级副总裁王磊等先后前往国家电投江西公司新电分公司、江西公司共青红星光伏电站参访调研。



能源资产化、资产资本化、资本证券化



双碳目标下,能源产业迎来两大变革:一类是能源供给的变革,另一类是原料用能层面的变革,即能源消费与能源供给的突破。这样的变革与突破给传统能源与新能源产业带来了机遇与挑战。要把不利转化为有利,推动能源金融创新,沿着“能源资产化、资产资本化、资本证券化”找寻,打造技术创新、产业变革、金融融合的新型能源之路迫在眉睫。



今年5月,国家发改委、国家能源局等发布了《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》,其中提到了研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金(REITs)试点支持范围。



此次特斯联与国家电投江西公司合作方向之一,就是基于双方在能源产业、科技产业及金融层面的优势,引进投资主体优化能源项目股权结构、降低权益融资成本;共同对传统及新兴能源产业进行投资,助力能源产业资产化、资产资本化、资本证券化,从而提升双方综合实力,保障能源产业快速有序健康发展。



打造大模型及XGPT产品体系,释放智慧城市无限可能



今年以来,以ChatGPT为代表的大模型技术飞速发展。在“双碳”语境下,如何有效利用大模型技术加速能源产业的智慧化升级、促进能源结构的优化成为当前能源行业关注的焦点。近期,国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》,亦明确提出要加快能源产业的智能化升级。



利用创新科技实现发电策略的智能化、提升能源的使用效率、促进整个能源系统的智能高效运转即为特斯联的能力所在。以风电场景为例,生成式大模型可以通过分析大量的风速、温度和故障数据,识别与故障相关的模式和指标,提供准确的故障预测和维护建议,进而帮助发电系统优化风力发电机组的性能,提高可靠性和产能,并在预测到故障时及时采取适当的维修措施。再如储能场景,大模型可以分析历史电网负荷数据、电池状态数据和市场电价数据,提供精确的电池充放电优化策略,以最大程度地降低能源成本和优化电网供需平衡。



事实上,特斯联已经启动了面向AIoT场景的多模态大模型及XGPT产品体系的研发。特斯联的大模型产品组合由一个基础通用模型及五个垂直场景模型构成。有别于产业内的其他大模型产品,特斯联所打造的大模型尤其关注AGI技术对楼、社、园、城中能源、安防、健康,等细分领域的赋能作用,这无疑将释放智慧城市的无限可能。





话题 Press release summary



部门 能源 , 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



June 29, 2023 09:21 HKT/SGT 特斯联与港科大(广州)共建联合研究中心 以科技战略布局大湾区智能化建设