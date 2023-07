Tuesday, 11 July 2023, 19:37 HKT/SGT Share: 将军澳中心7月“消费疯狂赏” 至抵消费券增价配套 逾HK$110,000超豪回赠 高达HK$2,350星级奖赏 餐饮购物消费一站通 累积消费灵活赚

追加Point Dollar额外赚住赏 优惠浪接浪

香港, 2023年7月11日 - (亚太商讯) - 第二期消费券即将于7月16日派发,适逢暑假,天时暑热,作为精明一族,当然是要带一家大细走进商场,一边凉冷气,一边以消费券购物赚取额外优惠!将军澳中心汇聚超过200间商舖,云集多间环球特色食肆,早已为市民度身订造7月“消费疯狂赏”增价配套,于消费券发放当天起呈献三大扫货优惠,包括“餐饮著数赏”、“购物精明赏”、“消费星级赏”,大派逾HK$110,000超豪回赠,让市民赚取高达HK$2,350赠券回赠,绝对是夏日消费盛事!除了免费泊车,The Point 会员更可尊享“Point Dollar额外赚住赏”优惠,只须简单使用Point Dollar 消费便可轻鬆获取最高额外HK$230餐饮电子赠券,惊喜优惠浪接浪!







累积消费灵活赚 The Point会员奖更多

将军澳中心“消费疯狂赏”全为累积消费,等客人可随喜好光顾不同商户,灵活买满指定金额换取星级奖赏。当中“餐饮著数赏”最适合一家人聚首开餐,只要在PopDeli或PopFood任何一间商户光顾满HK$100,再以指定条件在场内累积消费满HK$2,000,即可轻取HK$100赠券奖励,极为方便。“购物精明赏”和“消费星级赏”机制更简单!只须在场内累积消费满HK$15,000或HK$30,000,即有机会换领HK$750或HK$1,500赠券,对于打算使用消费券进行大额消费的顾客来说,绝对是一大喜讯!



同时,将军澳中心对The Point 会员份外照顾,贴心推出“Point Dollar额外赚住赏”,会员只要消费满指定金额,并以积分兑换Point Dollar消费,即可一边清分,一边尊享额外奖赏。在将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满HK$1,000并同时使用$250 Point Dollar,即送高达HK$150 餐饮电子赠券!另外,凡The Point会员更可享受免费泊车优惠,等大家尽情慢慢睇慢慢逛!温馨小贴士:商场接受所有支援消费券的电子支付平台,包括︰WeChat Pay HK、支付宝香港、Tap & Go“拍住赏”、八达通、BoC Pay及PayMe,令消费更为便捷!



餐饮著数赏

推广日期:7月16日起,换完即止

换领时间:1pm – 10pm

换领地点:将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情:于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币累积消费*满HK$2,000,即送HK$100电子赠券组合**。

* 最多可累积4组不同单据,其中一张须为PopDeli或PopFood商户,每张须满HK$100或以上

** 包括将军澳中心HK$50美容电子赠券 + HK$50时尚服饰及运动用品电子赠券,名额50个



购物精明赏

推广日期:7月16日起,换完即止

换领时间:1pm – 10pm

换领地点:将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情:于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币累积消费*满HK$15,000,即送HK$750电子赠券组合**。

* 最多可累积6组不同单据,其中一张须为零售商户,每张须满HK$100或以上

** 包括将军澳中心HK$100零售电子赠券6张 + HK$50健康生活电子赠券3张,名额50个



消费星级赏

推广日期:7月16日起,换完即止

换领时间:1pm – 10pm

换领地点:将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情:于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币累积消费*满HK$30,000,即送HK$1,500电子赠券组合**。

* 最多可累积6组单据,每张须满HK$100或以上

** 包括将军澳中心HK$100零售电子赠券12张 + HK$50健康生活电子赠券6张,名额50个



Point Dollar额外赚住赏

推广日期:7月16日起,换完即止

换领时间:1pm – 10pm

换领地点:将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情:于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满

HK$200 + 同时使用$50 Point Dollar:可获额外HK$20 餐饮电子赠券1张(名额:200个)

HK$500 + 同时使用$150 Point Dollar:可获额外HK$60 餐饮电子赠券 [包括HK$20 餐饮电子赠券3张] (名额:200个)

HK$1,000 + 同时使用$250 Point Dollar:可获额外HK$150 餐饮电子赠券 [包括HK$50 餐饮电子赠券3张] (名额:200个)





