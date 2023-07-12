Tuesday, 11 July 2023, 19:37 HKT/SGT Share: 将军澳中心7月“消费疯狂赏” 至抵消费券增价配套 逾HK$110,000超豪回赠 高达HK$2,350星级奖赏 餐饮购物消费一站通 累积消费灵活赚

追加Point Dollar额外赚住赏 优惠浪接浪

香港, 2023年7月11日 - (亚太商讯) - 第二期消费券即将于7月16日派发，适逢暑假，天时暑热，作为精明一族，当然是要带一家大细走进商场，一边凉冷气，一边以消费券购物赚取额外优惠！将军澳中心汇聚超过200间商舖，云集多间环球特色食肆，早已为市民度身订造7月“消费疯狂赏”增价配套，于消费券发放当天起呈献三大扫货优惠，包括“餐饮著数赏”、“购物精明赏”、“消费星级赏”，大派逾HK$110,000超豪回赠，让市民赚取高达HK$2,350赠券回赠，绝对是夏日消费盛事！除了免费泊车，The Point 会员更可尊享“Point Dollar额外赚住赏”优惠，只须简单使用Point Dollar 消费便可轻鬆获取最高额外HK$230餐饮电子赠券，惊喜优惠浪接浪！







累积消费灵活赚 The Point会员奖更多

将军澳中心“消费疯狂赏”全为累积消费，等客人可随喜好光顾不同商户，灵活买满指定金额换取星级奖赏。当中“餐饮著数赏”最适合一家人聚首开餐，只要在PopDeli或PopFood任何一间商户光顾满HK$100，再以指定条件在场内累积消费满HK$2,000，即可轻取HK$100赠券奖励，极为方便。“购物精明赏”和“消费星级赏”机制更简单！只须在场内累积消费满HK$15,000或HK$30,000，即有机会换领HK$750或HK$1,500赠券，对于打算使用消费券进行大额消费的顾客来说，绝对是一大喜讯！



同时，将军澳中心对The Point 会员份外照顾，贴心推出“Point Dollar额外赚住赏”，会员只要消费满指定金额，并以积分兑换Point Dollar消费，即可一边清分，一边尊享额外奖赏。在将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满HK$1,000并同时使用$250 Point Dollar，即送高达HK$150 餐饮电子赠券！另外，凡The Point会员更可享受免费泊车优惠，等大家尽情慢慢睇慢慢逛！温馨小贴士：商场接受所有支援消费券的电子支付平台，包括︰WeChat Pay HK、支付宝香港、Tap & Go“拍住赏”、八达通、BoC Pay及PayMe，令消费更为便捷！



餐饮著数赏

推广日期：7月16日起，换完即止

换领时间：1pm – 10pm

换领地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情：于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币累积消费*满HK$2,000，即送HK$100电子赠券组合**。

* 最多可累积4组不同单据，其中一张须为PopDeli或PopFood商户，每张须满HK$100或以上

** 包括将军澳中心HK$50美容电子赠券 + HK$50时尚服饰及运动用品电子赠券，名额50个



购物精明赏

推广日期：7月16日起，换完即止

换领时间：1pm – 10pm

换领地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情：于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币累积消费*满HK$15,000，即送HK$750电子赠券组合**。

* 最多可累积6组不同单据，其中一张须为零售商户，每张须满HK$100或以上

** 包括将军澳中心HK$100零售电子赠券6张 + HK$50健康生活电子赠券3张，名额50个



消费星级赏

推广日期：7月16日起，换完即止

换领时间：1pm – 10pm

换领地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情：于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币累积消费*满HK$30,000，即送HK$1,500电子赠券组合**。

* 最多可累积6组单据，每张须满HK$100或以上

** 包括将军澳中心HK$100零售电子赠券12张 + HK$50健康生活电子赠券6张，名额50个



Point Dollar额外赚住赏

推广日期：7月16日起，换完即止

换领时间：1pm – 10pm

换领地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情：于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满

HK$200 + 同时使用$50 Point Dollar：可获额外HK$20 餐饮电子赠券1张（名额：200个）

HK$500 + 同时使用$150 Point Dollar：可获额外HK$60 餐饮电子赠券 [包括HK$20 餐饮电子赠券3张] （名额：200个）

HK$1,000 + 同时使用$250 Point Dollar：可获额外HK$150 餐饮电子赠券 [包括HK$50 餐饮电子赠券3张] （名额：200个）





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