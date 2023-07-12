Tuesday, 11 July 2023, 15:20 HKT/SGT Share: 科伦博泰登陆港交所：抢跑ADC赛道 核心产品商业化潜力突出

香港, 2023年7月11日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，自全球第一款ADC药物Mylotarg上市以来，全球ADC药物销售规模快速增长。当前，美国、中国、欧洲企业都在加速布局ADC药物，ADC赛道已成为业界备受瞩目的焦点。



7月11日，四川科伦博泰生物医药股份有限公司（「科伦博泰」或「公司」，股份代号：6990.HK）正式登陆联交所，为港股ADC赛道再添一枚优质标的。资料显示，科伦博泰是开发ADC的先行者之一，是中国首批也是全球为数不多的建立内部开发 ADC平台OptiDC的生物制药公司之一，在中国ADC行业处于领先地位。



获机构高度认可 三大技术平台构建核心护城河



本次招股期间，科伦博泰收获了长线投资人的高度认可，国际配售部分获机构踊跃认购，最终超额认购3.4倍，在近期的上市新股中位居前列。此外，科伦博泰IPO亦吸引了包括RTW Funds、Laurion Capital、TruMed、汇添富基金等基石合计认购总额约6730万美元的股份，占绿鞋前发售股份总数的38.7%。本次IPO之前，科伦博泰已完成多轮融资，投资方包括IDG资本、CMG-SDIC资本、礼来亚洲基金、高瓴、信达及Sherpa等国内外知名投资机构。上述种种，充分显示了机构投资人对公司发展的信心。



能够得到「聪明钱」的认可，主要还是源于科伦博泰的核心竞争力，也就是其本身研发实力以及强大的技术平台。科伦博泰建立了三个分别专注于ADC、大分子及小分子技术的核心平台，作为其发现及开发创新药物的基础，以应付特定疾病领域的医疗需求。科伦博泰的ADC平台为其在ADC整个生命周期的系统开发提供支持，使其能够持续创新，不断丰富公司的ADC组合，在ADC的市场竞争中构建了牢固的战略护城河。截至目前，通过ADC平台，科伦博泰已开发出针对癌症进展的部分关键机制及途径的十多项临床及临床前ADC资产。



历经多年发展，科伦博泰已建立了从研发、生产、质量控制及商业化的涵盖全部主要药物开发功能的端到端能力，使其能够战略性地快速推进其资产管线。截至最后实际可行日期，公司共计拥有33款资产管线，其中14款处于临床阶段，覆盖乳腺癌(BC)、非小细胞肺癌 (NSCLC)、胃肠道(GI)癌（包括胃癌(GC)及结直肠癌(CRC)），以及患者人数众多且医疗需求未得到满足的非肿瘤疾病及病症。



核心产品进展顺利 商业化潜力巨大



科伦博泰拥有两款ADC药物作为核心产品，即SKB264及A166。



其中，SKB264定位为中国首款国产TROP2 ADC，目前处于3期阶段，用于治疗各种晚期实体瘤，包括乳腺癌、非小细胞肺癌及其他主要癌症。另一核心产品A166是一款处于NDA注册阶段的用于治疗晚期HER2+实体瘤的差异化HER2 ADC，有潜质成为中国首批获批治疗晚期HER2+ BC的国产ADC之一。



与阿斯利康和第一三共联合开发的TROP2 ADC药Dato-DXd不同，SKB264是一款完全不同的靶向TROP2 ADC药物。据了解，两者的分子设计完全不同。SKB264与Dato-DXd二者虽然靶点相同，但选择的抗体，linker与毒素均不相同，是完全不同靶向TROP2 新型的ADC药物。其次，两者的适应症开发路径不同。在非小细胞肺癌领域，科伦博泰的SKB264的第一个进入III期临床试验的是EGFR TKI治疗失败的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞NSCLC。



在今年7月份，科伦博泰召开了SKB264全国Ⅲ期临床试验全国研究者会议，就SKB264已获得的阶段性临床研究资料、既往研究经验以及SKB264-Ⅲ-09研究方案获得了各界专家高度认可。因此，不能将阿斯利康产品Dato-DXd的III期在二线或三线NSCLC临床试验的中期分析结论简单推导为科伦博泰产品SKB264的结论。



根据预计，全球TROP2 ADC市场预计将从2022年的7亿美元增至2030年的259亿美元，复合年增长率为57.6%。自2022年6月中国国家药监局批准首款TROP2 ADC后，中国TROP2 ADC市场预计将从2023年的人民币2亿元增至2030年的人民币236亿元，复合年增长率为103.0%，市场前景可观。科伦博泰的SKB264无论在研发进度上还是临床数据上，均展现了领先市场的竞争优势，其未来商业化潜力极具想象空间。



此外，科伦博泰还有其他几款产品也已获得了的候选药物上市许可，可以预见，随着产品商业化进程加快，公司内在价值有望不断凸显。





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