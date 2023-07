Monday, 10 July 2023, 15:06 HKT/SGT Share: 科伦博泰即将上市:核心产品研发进度全球领先 市场广阔长期投资价值凸显

香港, 2023年7月10日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载,随着科技、生物等领域的快速发展,生物制药、医疗器械及前沿科技赛道被持续看好,其中,生物制药赛道可能是未来3-5年内资金追逐的战场。在政策、资本及技术的多项因素推动下,18A生物科技行业未来可期。今年最大型的18A生物科技股,四川科伦博泰生物医药股份有限公司(「科伦博泰」或「公司」、股份代号:6990.HK)近日已经结束招股,并于今日公布定价,即将进入资本市场上市。



科伦博泰作为一家专注于生物医药领域的公司,一直致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化,其业务前景广阔,备受市场关注。此次招股阶段,公司获得了机构投资者的大幅超额认购,体现了机构投资者对于科伦博泰未来发展的高度认可和信心。



核心产品临床数据好 拥有行业竞争优势



SKB264是科伦博泰的核心产品之一,是一种靶向晚期实体瘤的新型TROP2 ADC。据悉,科伦博泰与默沙东联合开发的创新药物TROP2抗体偶联药物SKB264已通过三项突破性疗法认定,分别用于局部晚期或转移性三阴乳腺癌(TNBC)和EGFR-TKI治疗失败的局部晚期或转移性EGFR突变非小细胞肺癌(NSCLC)以及既往接受过至少二线系统化疗的局部晚期或转移性激素受体阳性、HER2阴性乳腺癌(HR+/HER2-乳腺癌)的治疗。基于初步临床数据,SKB264目前正在开展针对多个瘤种的三期临床试验。



近期,科伦博泰创新TROP2-ADC SKB264,针对局部晚期或转移性EGFR突变非小细胞肺癌(NSCLC)的Ⅲ期临床试验(如下简称SKB264-Ⅲ-09研究)全国研究者会议在广州召开。表皮生长因子受体(EGFR)突变是亚洲人群中肺腺癌患者最常见的驱动基因突变,发生率约为50%。对于EGFR突变的NSCLC患者,三代EGFR-TKI因其更好的疗效而成为首选治疗方案。但是,三代TKI的PFS只有18-20个月左右,耐药是不可避免的,且耐药后的治疗选择和疗效受限,存在巨大的未满足临床需求。而SKB264已展现了在该适应症上的突出疗效,根据今年6月份举行的ASCO年会上披露的SKB264二期临床研究资料:EGFR TKI耐药人群的客观缓解率(ORR)达到60%,中位PFS 为11.1个月。



SKB264是首个在EGFR突变人群启动III期注册临床研究的TROP2-ADC药物。该药物研发进度全球领先,在全国66家研究中心共同努力合作之下,SKB264-Ⅲ-09研究有望高质量、快速完成,为EGFR-TKI耐药的NSCLC患者带来新的治疗希望。



除了SKB264外,科伦博泰还有十余款候选药物处于临床阶段,包括Her2 ADC, Claudin18.2 ADC等ADC管线,这将为其带来更加稳健的经济收益和品牌影响力,也将进一步增强公司在医药行业中的竞争优势,并提高公司的企业价值和市场地位。



拥有广阔的市场前景 基石投资者提供有力支持



TROP2经常在多种癌症(尤其是BC、NSCLC、GC及OC等高患病率或难治癌症)中过度表达,因此成功靶向TROP2的药物拥有巨大市场潜力。全球TROP2 ADC市场规模预计将由2022年的7亿美元增长到2030年前的259亿美元,复合年增长率为57.6%,而于2022年6月,国家药监局批准首款TROP2 ADC后,中国TROP2 ADC市场预计将从2023年的人民币2亿元增长到2030年前的人民币236亿元,复合年增长率为103.0%。



即使拥有行业市场广阔的机遇,但各生物医药亦面临着不小的挑战。近期,阿斯利康和第一三共联合开发的TROP2 ADC药Datopotamab deruxtecan开展的TROPIO-Lung01 III期临床试验引起了市场的广泛关注。然而,由于临床试验结果不尽如人意,试验过程中观察到了一些临床试验中严重的不良反应事件,阿斯利康和第一三共的美股股价均大跌。



与此同时,科伦博泰与默沙东联合开发创新TROP2 ADC药物SKB264。值得注意的是,SKB264与Datopotamab deruxtecan的分子设计,适应症开发路径都不相同,是两款完全不同的靶向TROP2 ADC药物,两者之间并没有可比性,SKB264的抗体有着较高的针对TROP2亲和力, 高DAR, 良好的亲水性,产品疗效和安全性已经显示出一定的优势。



科伦博泰不仅在TROP2 ADC领域取得了成功,也在积极开发Her2 ADC、Claudin 18.2 ADC等多款ADC产品。通过稳健的药物开发及业务拓展实现长期价值增长的同时,公司也积极响应社会责任,持续探索,推动ADC药物的研究不断深入,为全球肿瘤患者带来更多希望。



本次IPO,公司引入RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed、汇添富以及科伦国际为基石投资者。据此,基石投资者已同意,待若干条件达成后,按发售价以约67.3百万美元(或约525.8百万港元)认购可供购买有关数目的发售股份。



作为公司上市前的主要投资者,基石投资者为科伦博泰提供了融资资本,表明其对公司的开发能力、可持续性和未来增长潜力都非常有信心。科伦博泰拥有强大的基石投资者支持,将为其的长期增长和股票价格的稳定增长奠定坚实的基础。



科伦博泰拥有集研发、生产、质量控制及商业化的端到端药物开发能力,并且具备了充足的增长潜力和强大的市场竞争力,迭加知名投资人的加持,具备足够宽广的安全边际。未来在生物制药的黄金赛道中奔跑,无疑将成为港股市场中一只极具潜力的投资目标,为公司的发展创造更多的价值和机会。





制药及生物技术, 健康与医药

