沛嘉医疗神经介入产品DCwire(TM)微导丝注册申请获药监局批准

香港, 2023年7月7日 - (亚太商讯) - 2023年7月7日,沛嘉医疗(9996.HK)欣然公布,集团旗下全资附属加奇生物自主设计研发的于6月29日收到中国国家药监局对DCwire(TM)微导丝 注册申请的批准,使其成为集团于 2023年首款获批产品,也是第十五个获国家药监局批准的神经介入产品,意味着加奇生物将进一步夯实脑卒中治疗的产品管线。





DCwire(TM)微导丝 是加奇生物基于「微构」理念设计的神经介入微导丝。「微构」即精密工艺制造的多种材料组成的一种多层微观结构器械的设计。神经介入微导丝在神经介入的临床实践和手术操 作过程中,是建立通路非常重要的一个工具,是手术成功的基础。



由于颅内血管迂曲且纤细,神经介入器械的操控在细微之间,对器械的设计与制造,提出了极高的精微需求。而精微器械的磨削,编织和切割等制造工艺,与产品性能息息相关,将直接影响到临床的使用回馈。DCwire(TM)微导丝 掌握了「微构」设计 的工艺精度,及材料的物料特性,内层结构为强化不锈钢芯丝,中间层为UP-BRAID(TM) Coil,外层为切槽镍钛合金海波管,三层不同金属材料和结构组成的精密加工的「微构」设计,实现了DCwire(TM)微导丝 的精准操控,易于超选等优异性能,让临床医生在术中快速便捷的搭建手术通路。



沛嘉医疗董事长兼行政总裁张一博士表示:「DCwire(TM)微导丝 是沛嘉医疗旗下加奇生物于2023年首款获批产品,也是我们神经介入领域第十五款上市产品。加奇生物的产品硕果累累,以近20年的工艺品质积淀,为中国神经介入领域呈现了加奇生物的一份力量。集团期待这款DCwire(TM)微导丝 摘取桂冠,成为神经介入医生的首选,以其精准操控的产品特性,协助术者简便手术操作,以中国智造致敬神经介入蓬勃创新发展,让更多患者享有优质的健康福祉。」



关于沛嘉医疗

沛嘉医疗于2012年成立,总部位于中国江苏苏州,2020年5月在港交所上市(股票代码09996.HK)。公司秉持「至善尽心,敬畏生命」的理念,始终将生命和安全放在首位,深耕技术,坚持创新,竭尽所能助力生命健康。公司定位「创新为本,心脑同治」战略布局,专注于创新、研发及生产结构性心脏病和脑血管介入领域高端医疗器械,涵盖主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣及手术附件,脑血管介入出血类、缺血类、通路类产品,构建起内地结构性心脏病和脑血管介入领域较为全面的产品组合及解决方案。





