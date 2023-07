Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织,我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。 Friday, 7 July 2023, 09:53 HKT/SGT Share: GigaSpace获STEPN母公司FSL和基金ProDigital Future Fund投资打造跑者的虚拟城市

香港, 2023年7月7日 - (亚太商讯) - GigaSpace是一个全新的web3社区元宇宙,宣布获热门web3生活应用STEPN的母公司Find Satoshi Lab(FSL)和web3风投基金ProDigital Future Fund战略投资。这项投资将成为GigaSpace下一轮战略融资的基石,旨在今年筹集300万美元,加速项目的扩张计划,包括为热爱跑步的STEPN用家打造虚拟城市。



Find Satoshi Lab投资GigaSpace,证明了其认同通过创新思维和前瞻性解决方案改变web3社区体验的共同愿景。FSL凭借在web3领域的深厚专业知识和打造STEPN应用的成功经验,将为GigaSpace的增长和市场影响力带来了宝贵的战略指导和资源。



“我们非常高兴与Find Satoshi Lab和ProDigital Future Fund达成战略合作伙伴关系。凭借他们的强大资源和社区,我们期待可以扩展GigaSpace的生态系统,开启新的机会,并为运动爱好者提供令人兴奋的应用和游戏。请期待我们即将展开的精彩旅程!” GigaSpace的联合创始人M表示。



GigaSpace是一个共享的元宇宙,连接不同web3社区,提供一个活跃的社交环境。通过赋予社区在元宇宙内建设的能力,GigaSpace鼓励社区和用户参与,并探索NFT和代币的新应用。



这次战略投资的资金将用于开发STEPN City,这是一个以运动为主题的虚拟世界,提供各种设施和空间。在STEPN City中,用户将找到STEPN迷宫、社区中心、购物中心和标志大厦等建设。这些环境不仅允许用户购买商品,还可以组织社区活动,以有意义的方式互动。



“Find Satoshi Lab非常高兴战略投资Gigaspace,并能与这个团队共同成长,为我们的生态系统产生更多活动空间,实现在'元宇宙'进行各种活动和聚会的无限可能,特别为MOOAR和STEPN带来协同效应。” Find Satoshi Lab首席营收官Mable Jiang表示。



ProDigital Future Fund将领导GigaSpace的下一轮战略投资,旨在加快项目的扩张计划。



"我们非常高兴成为GigaSpace的早期支持者。与STEPN一样,GigaSpace团队对游戏充满热情,还有能在Web3领域运用专业知识,创造市场应用并实现快速增长的能力。去年,我们协助STEPN扩展至香港之际,有机会将GigaSpace团队介绍给Find Satoshi Lab。现在,我们非常高兴与Find Satoshi Lab合作参与这项投资。这是一个令人兴奋和充满希望的好开始。" ProDigital Future Fund的创始合伙人、STEPN的早期投资者Curt Shi表示。



关于GigaSpace

GigaSpace正在创建一个协作的社区元宇宙,旨在将所有的Web3社区汇聚在一个共同的星空下。通过提供强大的基础设施和工具,它赋予社区和项目与其虚拟世界无缝集成的能力,节省时间和资源,同时促进创新。了解更多信息,请访问:https://www.gigaspace.io/



关于Find Satoshi Lab

Find Satoshi Lab(FSL)成立于2021年,是一个将玩家连接到Web3的游戏和开发工作室。FSL的使命在育教育和推广Web3,并鼓励健康生活和应对气候变化。FSL旗下品牌包括STEPN、MOOAR和DOOAR。了解有关Find Satoshi Lab的更多信息,请访问:http://findsatoshilab.com/



关于ProDigital Future Fund

ProDigital Future Fund是由Ben Ng和Curt Shi领导的Web3风险投资基金。Ben Ng是亚洲私募股权公司SAIF Partners的风险合伙人,Curt Shi是Web3领域的长期技术投资者。ProDigital Future Fund的投资策略是针对早期和发展中的企业,主要是与中国有关的科技公司,这些公司正在向Web3等新兴技术转型。了解更多信息,请访问:https://www.prodigitalfund.com/





