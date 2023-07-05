四环医药（0460.HK）旗下惠升生物研发的司美格鲁肽注射液获批开展临床实验



香港, 2023年7月5日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司（ 「公司」或 「四环医药」，连同其附属公司，统称「集团」；港交所股份代号：0460）欣然宣布，集团旗下非全资附属公司惠升生物制药股份有限公司（「惠升生物」）研发的司美格鲁肽注射液已获中国国家药品监督管理局（「国家药监局」）批准开展临床研究，用于治疗2型糖尿病。此外，惠升生物研发的周围神经病变药物硫辛酸注射液近日获得中国药监局颁发的药品注册批件，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。



司美格鲁肽为一周注射一次的长效GLP-1受体激动剂（GLP-1RA），不仅能够强效降糖，而且能够显著减重、降压、改善血脂谱，有降低主要心血管不良事件风险，从而提高患者的依从性、改善患者的生活质量，优于GLP-1受体激动剂经典药物利拉鲁肽。国内外临床指南推荐2型糖尿病（T2DM）患者、心血管疾病或心血管风险极高的患者优先使用。此外，司美格鲁肽注射液2017年12月在美国首先上市，到了2022年全球销售额已超百亿美元。



而硫辛酸则是一种抗氧化剂，能够抑制脂质过氧化，增加神经营养血管的血流量，提高神经Na+-K+-ATP酶活性，直接清除活性氧簇和自由基，保护血管内皮功能。其药物制剂可用于治 疗糖尿病周围神经病变，为《糖尿病神经病变诊治专家共识（2021年 版）》推荐药物。



事实上，中国糖尿病周围神经病变患病率超50%，中国糖尿病患者当前约1.4亿人。硫辛酸注射液为国家医保乙类品种（2022版），IQVIA数据显示，硫辛酸注射液2021年国内样本医院销售额超人民币10亿元。



这次惠升生物研发的两个产品同时分别获批开展临床实验及药品注册批件，是惠升生物企业发展的又一里程碑事件，同时也显示了其产品向商业化进程又迈进一步，覆盖更全面的糖尿病产品。惠升生物目标成为中国糖尿病及并发症领域全产品覆盖的生物医药领军企业，并实现价值的持续放大。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示：「司美格鲁肽于2021年获批进入中国市场，同年被纳入国家医保目录，2022年在大中华区的销售额3.11亿美元，呈爆发式增长。随着该产品开展临床研究，我们相信将有助集团进一步加强为糖尿病患者提供全程、全方位一体化的治疗解决方案。」





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