教育业务成主轴 私立辅助教育服务收益增四倍 传承教育拟十送一红股

香港, 2023年7月3日 - (亚太商讯) - 香港具领导地位的综合教育服务提供商传承教育集团有限公司(「传承教育」或「集团」)(香港交易所股份代号:8195)欣然公布截至2023年3月31日止年度(「期内」)之未经审核业绩。



教育业务增长动力持续 私立辅助教育服务收益增四倍



截至二零二三年三月三十一日止年度,集团的收益约237.3百万港元(截至二零二二年三月三十一日止年度为115.1百万港元),按年增幅达106.2%,主要受到「财商及投资教育业务」和「私立辅助教育业务」的表现强劲所驱动。在财商及投资教育业务方面,若干已完成的课程已取得优秀成果,并已于期内产生收益约161.7百万港元,较上一财政年度约97.6百万港元增加约65.8%,占收益约68.1%。就私立辅助教育服务的新业务而言,其取得令人鼓舞的业绩,截至二零二三年三月三十一日止年度的学费收益约为70.4百万港元,较上一财政年度约14.0百万港元大幅增加逾4倍,占收益约29.7%。



期内,集团策略性地开拓教育业务,进一步发展私立辅助教育业务以及财商及投资教育业务相关的营销及行政开支增加所致。惟此属短期投入,并对纯利有正面作用,股东应占溢利达33.4百万港元,按年增长22.8%,每股基本盈利为8.47港仙。董事会不建议派付末期股息(二零二二年:无)。另建议按每持有十股现有股份获发一股新股份的基准发行红股。



中学生对私立辅助教育课程需求旺盛



私立辅助教育服务方面,集团于二零二一年决议开发私立辅助教育服务业务作为集团的新业务。私立辅助教育服务作为常规学校教育的补充,可帮助学生加深其对课堂所学知识的理解,提升其学业成绩且有助于彼等更好地准备应对公开考试。



集团位于铜锣湾、九龙湾、太子及荃湾的教育中心已取得香港教育局颁发的「学校临时注册证明书」。截至二零二三年三月三十一日止年度,私立辅助教育业务已产生收益约70.4百万港元及录得溢利约7.0百万港元。董事会对私立补习课程的需求前景持乐观态度,并认为新的私立辅助教育服务业务将进一步提升公司的财务表现及股东价值。



财商及投资教育业务持续扩大市场份额



期内,集团为客户提供财商及投资教育课程,旨在提升其于财务及投资领域的知识,而作为回报,集团自提供课程赚取学费收入。截至二零二三年三月三十一日止年度,若干已完成的课程已取得优秀成果,并已产生收益约161.7百万港元,较上一财政年度约97.6百万港元增长约65.8%。就财商及投资教育业务而言,集团将(i)投入资源以扩大市场份额,及(ii)致力扩大客源。



其他业务积极求变 审慎而行



零售业务及放债业务方面,截至二零二三年三月三十一日止年度分别产生收入约0.9百万港元及3.5百万港元,分别占总收益的0.4%及1.5%。集团预期,新冠疫情削弱消费者信心,网购消费模式进一步对集团的零售业务带来压力。集团已就重组销售网络采取审慎态度,在满足消费者网上购物偏好转变的同时降低经营成本。此外,本地疫情反复导致经济疲弱,在充满挑战及不可预测的环境之下,集团将继续以审慎态度及平衡风险管理的方式拓展放债业务。



原设备制造业务及物业投资业务方面,集团管理层致力扩大客源。集团将继续寻求新订单及客户。此外,集团与一名位于香港的新客户开展业务,其为商业办公室、餐厅、医疗及零售场所提供非服装纺织产品。



传承教育主席兼执行董事袁裕深先生表示:「集团续渐将业务重心投放在教育业务,尤见中学生对私立辅助教育需求庞大, 可见对未来学识之追求充满热诚,集团对私立补习课程的需求前景持乐观态度;同时,亦见财商及投资教育需求持续,学员冀实现自我管理财富。故我们认为两大主要的教育服务业务将进一步提升公司的财务表现及股东价值。」



关于传承教育集团有限公司



传承教育集团有限公司(香港交易所股份代号:8195)是香港具领导地位的综合教育服务提供商,致力为香港及亚洲区的青少年及成人提供优质卓越、多元化的教育服务。集团主营业务包括「财商及投资教育业务」及「私立辅助教育业务」。于香港拥有9间教育中心,分布于铜锣湾、九龙湾、太子、荃湾、尖沙咀及观塘,以一流的专业教学团队,配合领先市场的信息科技配套,为学员提供上佳的学习体验。



