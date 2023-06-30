Friday, 30 June 2023, 14:17 HKT/SGT Share: 壹健康递表港股IPO 首创“五力合一”体重管理模式

香港, 2023年6月30日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，2023年6月28日，中国数字化健康管理领域的领先企业——广东壹健康健康产业集团股份有限公司（下称“壹健康”或“公司”）递交香港上市申请，计划于港交所主板上市，中金公司及农银国际担任联席保荐人。



壹健康是中国数字化健康管理领域的知名企业，依托标准化、专业化与科学的产品与服务解决方案，解决“全家人、全生命周期、全健康管理”的需求。随着“健康中国2030”国家战略的深入实施，以及大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，国内健康医疗用户快速增长，并逐渐成为大健康产业发展的必然趋势，在此背景之下，数字化健康管理行业应运而生。



数字化赋能业务流程标准化



据招股书披露，壹健康创立于2009年，公司以数字化、标准化为核心，以科技和专业为引领，深度挖掘用户健康管理需求，不断升级数字化服务模式，为客户提供一站式健康管理解决方案。公司在行业内首创“五力合一”体重管理模式与“健康3+6”慢病管理服务模式，截至2022年12月31日累计服务了超1900万名客户。



根据弗若斯特沙利文，以2022年收入计，壹健康分别以约4.2%、7.1%及4.2%的市场份额在中国体重管理行业、数字化体重管理行业及数字化男性健康管理行业位居第一、第一及第二。



同时，通过不懈的投入，壹健康目前已经建成贯穿业务全流程的“硬件智能中心+数据智能中心+系统智能中心”的综合数字化主干体系，形成了客户信息获取、数据分析、处理与数据应用的全循环，为公司的健康管理业务营运奠定了坚实基础。据招股书披露，截至目前，公司在中国拥有1292个商标、31项专利、6项作品版权及128项软件著作权，行业领先地位持续得到巩固。



此外，凭借数字技术与能力的加持，壹健康将公司的深厚专有知识进一步发展与标准化，在行业内率先就体重管理与慢病管理分别推出“五力合一”的服务模式与“健康3+6”服务模式，打造了极致服务体验，并通过体重管理的好享瘦APP与慢病管理的壹邦APP实现与客户的数据化、定制化交互。截至2022年12月31日，公司的好享瘦APP和壹邦APP已合计积累了520万名注册用户以及应用数据资产。



多元流量入口拓宽客户基础



在客户拓展方面，壹健康致力于精准定位客户并深度挖掘需求，为其提供优质、专业、科学的产品和服务。公司通过多元的流量入口触达用户，并依托数据化赋能的销售团队精准分析与深度研究用户需求，扎牢发展基本盘。



得益于多元化的流量入口及数据驱动的市场洞察，壹健康新客户人数稳健增长，平均获客成本持续优化。据招股书披露，于2020年、2021年及2022年，壹健康获得的新客户人数分别为130万人、100万人及160万人。公司体重管理业务及慢病管理业务的深度客户于2022年的平均复购率分别约为48.2%及46.8%。于往绩记录期间，平均获客成本分别为人民币94元/人、172元/人及81元/人。



体重管理是壹健康业务发轫的起点，也是其最为核心、稳健的业务板块，公司由此将业务进一步扩展至慢病管理市场，目前已经围绕客户的健康管理需求构建了全健康、全生命周期、全过程的服务能力及体系，带给用户极致的体验，为其商业模式带来了极佳的可拓展性。依托于系统化优势，公司慢病管理业务迅速增长，该板块收入由2020年的人民币4.44亿元增长至2022年的10.18亿元，年复合增长率高达51%。



盈利能力居行业前列



财务方面，2020年、2021年及2022年，壹健康的收入分别为人民币20.52亿元、17.96亿元及24.23亿元，年复合增长率为8.8%；公司同期的毛利率也呈现稳定增长趋势，分别达67.3%、70.3%及72.5%，是行业内少数实现盈利的数字化健康管理企业之一。



从行业角度而言，近年来，中国健康管理市场规模保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文的资料，过去五年，健康管理市场的规模从人民币39320亿元增长到76560亿元，年复合增长率为14.3%，预计到2027年将达到136570亿元，2022年至2027年的年复合增长率为12.3%，行业增长空间十分巨大。



公司在招股书中称，未来将继续加大智能硬件与数据分析、应用投入，完善数据智能基础设施，提升科学健康管理的专业能力，推进线上、线下全方位服务生态建设，持续巩固在数字化健康管理领域的行业领先地位，全面助力“健康中国”建设，为更多家庭的健康保驾护航。







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