Friday, 30 June 2023, 10:33 HKT/SGT Share: 科伦博泰招股进行中 创新药浪潮下何以大放异彩？

香港, 2023年6月30日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，全球创新药市场风起云涌，群雄逐鹿，在各细分赛道展开角力，其中不断有新秀脱颖而出，受到市场青睐。6月28日，中国知名的生物医药企业——四川科伦博泰生物医药股份有限公司（「科伦博泰」或「公司」）启动全球发售，拟在港交所主板上市，目前正在招股进行中，高盛及中信证券担任联席保荐人。



据悉，科伦博泰是一家创新的生物医药公司，自2016年注册成立以来，一直致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化，以解决中国乃至全球的医疗需求。公司开发是抗体药物偶联物（ADC）的先行者之一，稳居龙头地位。



拥有独特的ADC技术平台 管线和药物组合竞争力十足



作为开发ADC的先行者之一，科伦博泰在ADC开发方面积累了超过十年的经验。根据弗若斯特沙利文的数据，公司是中国首批及全球少数建立内部开发ADC平台的生物制药公司之一，该平台具有三大能力支柱，即对生物靶点及疾病的深入了解、经过测试和验证的ADC设计及开发专业知识以及ADC核心组件库，为公司在ADC整个生命周期的系统开发提供支持。



同时，科伦博泰的ADC平台是其持续创新的引擎，并已通过被公司深厚的超过十项ADC临床及临床前资产组合所验证，以满足广泛适应症的医疗需求。该平台受全球的逾40项专利及专利申请的保护，并构成公司应对竞争的战略护城河。目前，科伦博泰已与默沙东订立三项许可及合作协议，以开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产，预付款及里程碑付款总额高达118亿美元。



此外，科伦博泰利用其多平台的技术专长，打造全面的抗肿瘤药物管线。目前，公司已建立涵盖六款临床阶段候选药物及多项临床前资产的管线，连同ADC组合，通过针对当今癌症治疗中已证实的主要作用机制和靶点，系统性治疗BC、NSCLC及GI癌症等主要癌症类型。公司多元化抗肿瘤药物管线覆盖采用创新单抗、双抗以及小分子药物设计的免疫疗法和靶向疗法，具有作为单药疗法和联合疗法的潜力。



值得一提的是，科伦博泰还开发了抗体设计和工程技术，以生产具有优化药理学和临床特征的高亲和力人源化单抗和双抗。同时，由整合的药物化学及CADD技术所推动，公司的创新小分子平台有助于加快药物发现和推动小分子肿瘤候选药物进入临床阶段。



多平台技术能力让科伦博泰能够开发高效、优质的差异化资产，结合公司的ADC平台及平台技术的潜力，以开发优化的抗肿瘤药物，并将其应用扩展到更多的空白适应症，未来极具想象空间。



战略性布局肿瘤以外治疗领域 具备端到端药物开发能力



在保持现有业务的同时，科伦博泰还战略性地布局肿瘤以外的治疗领域，开发由创新大分子和小分子资产组成的差异化非肿瘤产品管线，其中四款处于临床阶段。公司的非肿瘤管线覆盖具有大量患者群体和医疗需求的各类疾病与病症，包括RA、AA、CKD-aP、中重度哮喘及血栓栓塞等。



针对拥有巨大需求的疾病市场，科伦博泰亦将ADC的重点扩展至癌症以外的非肿瘤药物，用于治疗患者人数众多但医疗需求未获满足的慢性疾病。多元化的业务布局，将为公司长期稳健发展提供源源不断的动力。



在产品开发方面，科伦博泰具备着集研发、生产、质量控制及商业化于一体的药物开发能力，采用三级决策体系，以确保顺畅执行公司的药物开发计划。根据招股书披露，截至最后实际可行日期，公司的药物开发能力使其能够快速及策略性地推进差异化及具有临床价值管线的33项资产（包括14项处于临床阶段、5项处于关键试验或NDA注册阶段、九项处于1期或2期阶段）及九项对外许可协议。



科伦博泰的管线资产亦受到全面的专利组合的保护。截至最后实际可行日期，公司有153项已授权专利，其中包括79项在中国已授权专利、22项在美国已授权专利及52项在其他司法管辖区已授权专利，以及255项待批专利申请。



跨境业务开发能力异军突起 知名战略伙伴遍及全球



全球化战略布局对于科伦博泰至关重要。多年来，公司已经建立强大的跨境业务开发能力，在中国的成都、北京、上海及美国的新泽西州等多个司法管辖区开展本地化业务。业务开发团队由在寻求及开展许可交易及合作方面拥有数十年经验及远见卓识的经验丰富专业人员带领。



优秀的业务开发能力体现在在全球建立战略伙伴关系方面的良好记录，继而反映出科伦博泰获得全球生物制药行业越来越多的同行和领先参与者的认可。迄今为止，公司已成功商谈九项对外许可协议，包括与默沙东订立的三项开发用于治疗癌症的多达九项ADC资产的许可及合作协议。根据弗若斯特沙利文，其是首家将内部发现和开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司。



卓越的战略伙伴关系不仅证明了科伦博泰的研发和业务开发能力，让其获得全球生物制药行业越来越多的同行和领先参与者的认可，也是公司持续创新、全球影响力和长期发展的主要驱动力。



总体而言，科伦博泰基于端到端的药物开发能力，以专有的ADC技术平台为核心，已打造出多元化的抗肿瘤药物管线和具有竞争力的ADC药物组合，致力于满足全球的医疗需求，同时积蓄了多元化的商业机会，在行业高速增长的轨道上，长远发展前景蔚为可期，注定其将头角峥嵘，最大化释放潜在投资价值。





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部门 制药及生物技术

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