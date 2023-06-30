越秀房产基金荣获第九届投资者关系大奖之最佳ESG（社会）奖



香港, 2023年6月30日 - (亚太商讯) - 越秀房地产投资信托基金（「越秀房产基金」，连同越秀房托资产管理有限公司，统称「基金」；股份代号：405）以其出色的社会责任表现，荣获由香港投资者关系协会 (简称：HKIRA) 举办的 2023 年“第九届香港投资者关系最佳ESG（社会）奖”，彰显其ESG表现获得投资界的高度认可。



本次大奖共有15项奖项组别，吸引126间知名香港上市公司参选，共产生41名得奖者。该奖项经过逾740名包括买方及卖方分析员及基金经理等合格的投票人士及超过290间专业投票机构于3月21日至4月27日期间通过两次投票评选产生。越秀房产基金荣获“最佳ESG（社会）奖”，而在是次颁奖礼获奖的同业公司包括：领展房产基金、置富产业信托、阳光房地产基金、顺丰房托及冠君产业信托，是对越秀房产基金在 ESG 方面所做的努力的认可及肯定。



越秀房产基金自2016年起，连续七年发布《环境、社会及管治报告》，并持续推进ESG理念及现有业务模式的有机融合。在面向合作伙伴、员工、商户与社会公众的多元场景中，建构绿色发展生态，引领商业地产ESG创新风潮。2022年，越秀房产基金ESG出色表现获得众多评级机构认可与推荐，包括：MSCI ESG评级获提升至“BB”评级；GRESB提升至绿色“四星”评级，并连续两年获得公开披露“A”评级（该披露标准下的最高级别）；Sustainalytics ESG风险评级首次获得“低风险”评级，获评为“2023亚太区ESG最高评级”。此外，绿色及可持续发展融资占比创新高，截至2022年末，基金绿色及可持续相关贷款比例占比达38.5%，持续优化绿色金融贷款。



在社会责任方面，基金一直致力于为员工、客户和社会创造最大的价值，并秉承着可持续发展的理念，不断推动社会进步。旗下物业全面推行“YEService 越商务”服务体系，为客户提供环境舒适、安全高效、充满人文关怀的卓越服务。此外，为支持社区发展，基金以物资捐赠、消费助农等方式助力公益。基金协同街道、社区、志愿团队等多方资源，充分发挥影响力，举办了多场多元化形式的公益展览及互动活动，如公益市集、音乐会、主题沙龙等，带领更多人关注并参与公益活动。并且，基金于与社区保持联系，坚持为各类慈善公益活动提供场地，持续强化志愿者团队建设的社会公益目标。



作为一家专注于中国内地和香港市场的房地产投资基金，越秀房产基金始终从战略高度看待ESG能力建设，并将其作为提升核心竞争力的重要抓手。通过本次获奖，基金相信围绕绿色建筑、节能减碳、服务提升、风险防范等角度，商业地产与ESG的融合在已成为提升资产价值的重要路径，不断深化聚焦可持续发展策略，并将继续身体力行践行ESG理念，与各位投资者携手打造可持续的未来。



关于香港投资者关系协会 (简称：HKIRA)：

香港投资者关系协会创办于2008年，是由投资者关系从业员及企业行政人员组成的非牟利专业协会，负责促进企业管理层与投资界别的沟通。协会会员大部份任职于香港联合交易所上市企业；恒生指数成份股中，有64 %的企业为协会会员。由该协会创办于2015年的“HKIRA投资者关系大奖”是香港投资者关系行业的知名奖项，凭借专业、严谨、公正的评选体系和良好的公信力备受香港投资界认可。参与评奖的企业需由公众提名，再由符合资格的海内外基金经理、券商分析师等专业人士投票选出，旨在表彰和奖励在投资者关系方面具有高水准的个人和公司，以他们的卓越成就在投资界中树立榜样。



有关越秀房地产投资信托基金

越秀房地产投资信托基金（「越秀房产基金」）于2005年12月21日在香港联交所上市，为全球首只投资于中国内地物业的上市房地产投资信托基金。越秀房产基金目前持有的物业组合包括位于广州的广州国际金融中心、白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场、越秀金融大厦、位于上海的越秀大厦、位于武汉的武汉物业（包括武汉越秀财富中心和星汇维港购物中心）、位于杭州的维多利商务中心以及位于香港的越秀大厦共10项高素质物业，物业产权面积共约118.4万平方米，分别位于中国广州市、上海市、武汉市、杭州市及香港市的核心商业区域。物业类型包括甲级写字楼、商业综合体、零售商业、酒店、服务式公寓、服装专业市场等。



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