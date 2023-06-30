达丰设备服务有限公司公布2022/23全年业绩



香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司（“达丰”或“公司”，连同其附属公司统称“集团”）（股份代号：2153）为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商，公布其截至2023年3月31日止年度（“2023财年”或“年内”）的全年业绩。



2023财年，集团的收益为人民币770.8百万元，较截至2022年3月31日止年度减少人民币96.3百万元或11.1%。公司权益持有人应占亏损为人民币35.8百万元，而截至2022年3月31日止年度的纯利约人民币47.6百万元。该减少主要由于(i)外币贷款及其他外汇风险产生的汇兑亏损大幅增加约人民币37.2百万元；及(ii)2019冠状病毒病疫情爆发及相应的控制措施（特别是在华东地区），导致工程项目被延后及延误，从而影响集团的收入。集团的塔式起重机使用每总吨米平均每月服务价格由人民币279.0元下降至人民币241.0元。整体毛利及毛利率分别减少至人民币173.2百万元及22.5%。



集团的使用总吨米由截至2022年3月31日止年度的3,112,084增加至截至2023年3月31日止年度的3,192,710。于2023年3月31日，集团有281个在建项目，未完成合约总值约人民币566.7百万元，手头项目共有44个，预期合约总值约人民币114.5百万元。其中，集团预期于截至2024年3月31日止年度完成总值约人民币544.6百万元的合约工程，显示来年将可录得高水平的盈利。



虽然中国市场在整个2022年一直受到2019冠状病毒病爆发及防疫措施的不利影响，集团积极优化营运及管理。集团的附属公司已使用其自行开发的软件“TOP”及“爱建通”扩展其数据化管理，以改善其管理及营运效率。集团继续优化调整内部程序，进一步改善本集团的业务营运。与此同时，集团致力追求高质量项目，积极寻求清洁能源、基建及公共建设的业务合约，尤其是大型塔式起重机配送服务，以提升下一个财政期间的业务及财务表现。



达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示：“在经济复苏和有利政策出台的背景下，中国的基础设施投资和房地产市场正在逐步回升。加上‘十四五规划纲要和2035年远景目标’以及‘两会’上提到的‘扩大内需、加快构建现代产业体系、推动发展方式绿色转型’等国家发展目标，相信会有一批重大基础设施项目启动，包括传统基础设施、新型基础设施和能源项目，这将为集团提供巨大的业务发展机会。同时，本集团瞄准大湾区的发展机遇而进行了内部架构调整，在南方注册成立了两家新公司应对大湾区的机会。”



达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结: “随着疫情的改观，建筑业复工复产的顺利推行，国家陆续出台一系列产业扶持政策以及促进经济发展的计划。我们已进入了后疫情时代，机遇和挑战并存。展望未来，我们将在‘厚德、安全、卓越’的核心价值观的引领下，继续完善和聚焦集团可持续发展的战略目标。通过在全集团范围内完善数据化管理、实现资源共享、降本增效、积极探寻跨国业务这一系列举措提高经营效益，实现本集团的百年企业愿景‘做最好的建筑设备服务供货商’。”





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