维珍妮2023财年收入及经调整纯利达78.8亿港元及4.6亿港元，总派息10.3港仙，分派比率超纯利30%

香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商(Innovative Design Manufacturer,「IDM」)维珍妮国际(控股)有限公司(「维珍妮」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)(股份代号:2199)公布截至2023年3月31日止年度(「回顾年内」或「2023财年」)全年业绩。



回顾年内,贸易往来和物流运输逐渐恢复畅顺,消费场景多元化发展,使得集团于2023财年上半年创造了历史性的最佳业务表现。惟受全球经济不确定性的影响,上下半年度波动较大,在各半年度此消彼长的情况下,集团全年录得收入约港币7,879.3百万元(2022财年:港币8,346.7百万元),按年减少5.6%。毛利减少7.0%至约港币1,902.1百万元,毛利率下降0.4个百份点至24.1%(2022财年:分别为港币2,045.4 百万元及24.5%)。息税折旧及摊销前利润(EBITDA)减少1.8%至约港币1,310.0百万元,EBITDA率上升0.6个百份点至16.6%(2022财年:分别为港币1,333.8百万元及16.0%)。集团回顾年内录得纯利约港币383.3百万元,按年下跌26.4%,纯利率亦减少1.3个百份点至4.9%(2022财年:分别港币520.7百万元及6.2%)。公司拥有人应占每股基本盈利为31.3港仙(2022财年:每股基本盈利42.5港仙)。撇除一次性开支项目,经调整EBITDA减少0.2%至约港币1,385.4百万元,经调整EBITDA率上升1.0个百份点至17.6%(2022财年:分别为港币1,388.8百万元及16.6%)。而回顾年内经调整纯利约港币458.7百万元,按年下跌20.3%,经调整纯利率下跌1.1个百份点至5.8%(2022财年:分别为港币575.6百万元及6.9%)。



集团财务状况稳健,回顾年内流动资产净值增加至约港币1,585.6百万元(2022财年:港币1,519.4百万元)。于2023 年3 月31日,未提取银行融资总额为约港币3,783.6百万元(2022 年3 月31日:约港币2,371.0百万元)。为与股东分享成果,董事会议决建议就2023财年宣派末期股息每股1.8港仙(2022财年:每股7.2港仙),连同中期股息每股8.5港仙,总股息为10.3港仙,以贯彻集团分派财政年度纯利不少于30%的股息政策。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示:「面对行业布局整合持续,主流市场进入去库存周期,我们深知平衡风险与发展乃应对的首要原则,故继续深化『创新、速度、质量、可持续发展』多维竞争门坎,并时刻保持敏锐度,与各合作伙伴实现协同突破。同时,本集团积极开拓蓬勃发展的中国市场,与Victoria’s Secret & Co.(『Victoria’s Secret』)成立的合资公司(『维密中国』)作为其中的重要部署,凭借我们的IDM能力及对中国消费者的洞察,加之Victoria’s Secret品牌的市场认知,已经初步建立了具盈利能力的业务模式,其将与本集团持续深耕的中国市场IDM业务形成庞大的协同效应,缔造中长线增长引擎。多年以来,坚守IDM业务模式令维珍妮得以平稳跨越不同的宏观经济及自身发展周期,而其中以创新实现的业务纵向及横向拓展,亦为我们与各合作伙伴携手合作,赢得领先行业的地位。纵然经营环境面临各种挑战,本集团相信凭借领先的创新研发能力以及与各大品牌伙伴之间坚实的战略合作伙伴关系,加上越南生产基地于规模、稳定性、灵活度等的多项优势,得以抵御市场变化,保持业务稳健发展。」



业务回顾



内衣分部整体表现平稳,领先研发创新工艺提升产品价值

此业务分部于回顾年内贡献约港币4,424.8百万元的收入(2022财年:港币4,716.0百万元),按年下降6.2%,占总收入56.2%,为集团的主要收入来源。分部毛利下降6.8%至约港币1,108.4百万元,毛利率下降0.1个百分点至25.1%(2022财年:分别为港币1,189.2百万元及25.2%)。全球经济疲软进一步降低消费者的消费意欲,内衣作为一般消费产品亦受到影响,其中美国市场主要品牌伙伴的销售跌幅较为显著,但受惠于日本市场主要品牌伙伴维持稳定增长,以及来自维密中国新增的销售贡献,内衣业务整体得以保持平稳。凭借自身领先的研发能力及创新工艺,集团继续执行差异化、细分品类拓展的策略,同时实行有效的产品质量管理,力求透过持续创新及质量提升创造卓越的产品价值,巩固与现有品牌伙伴的合作关系。



运动产品分部表现强韧,收入按年升逾一成,多元矩阵实现高能见度

此业务分部于回顾年内贡献收入约港币2,436.3百万元(2022 财年:港币2,190.7 百万元),按年上升11.2%,占总收入30.9%。分部毛利为约港币566.5百万元,毛利率则为23.3%(2022财年:分别为港币513.9百万元及23.5%)。回顾年内运动胸围销量保持平稳,而运动紧身裤及运动服则为此业务分部的主要增长动力。集团稳固的品牌伙伴关系于短期业务波动中依然支撑不同品类增长,领先的三大工艺亦加速推动了新品研发,而受惠于多元化的品牌伙伴基础及产品矩阵,运动紧身裤维持可观的增长势头。



数智化生产全面落实降本增效,多区域布局灵活应对市场变化

因应国内外品牌伙伴对快速反应的需求,集团致力提升产能、降低成本以及提高效率,成功实现产能爆发力及规模效应。集团透过生产自动化、管理数码化、人员效率优化以及供应链本地化四个关键措施持续优化生产流程,提高生产效率及产品质量,同时提高员工的技能水平并降低成本;集团与品牌伙伴的长久合作及持续绑定有利于提高生产效能,从而最终提升毛利率。此外,供应链本地化则进一步缩短供应链的响应时间,提高产品快速上线的能力。越南作为维珍妮主要生产基地,其重要性日益提升,截至2023 年3 月31 日,越南总产值占集团总收入的比例为85%。为应对2023财年下半年度的外销订单下滑,集团已由去年9月起暂停越南当地的招聘,并对当地雇员架构进行了适当优化,人数由去年超过39,000名的高峰减至约31,600名,同时调整生产单元及营运时间以促进单位员工的作业饱和度。此外,集团进一步落实人员本地化,当地员工占比已达98%。而中国内地的深圳生产基地则约有5,100名雇员。此外,集团于肇庆新区产业园区一期生产基地正按计划顺利建设,并将于本财年陆续营运及投产,预期将与深圳生产基地形成互补及高效协作。



合资业务维密中国高速发展,成功实现首季盈利,良性循环蓄能而上

受惠于维珍妮为电商消费场景量身定做的供应及产品端机制,维密中国在完成交割短短一年时间,全面把握电商渠道的蓬勃发展,经营表现显著改善,进一步修复盈利能力。维密中国2023财年于集团(2022/4-2023/3)的经营收入为港币1,344.2百万元,特别于下半年度盈利开始显著改善,并已扭亏为盈。。



集团与维密中国团队的整合工作成效日彰,双方共同研发的差异化产品,藉由过去一年重点发力并高速发展的电商渠道,迅速进入市场并打开局面。而一体化的无缝沟通及敏捷供应机制,更有效地将电商渠道独有优势进一步放大,双方的协同效应令维密中国重新焕发增长活力。集团有信心于未来继续推动维密中国电商门店双渠道实现可持续的增长及盈利,并以此带动集团相关IDM业务,构建订单增长引擎。



品牌伙伴去库持续,坚定「产、销、品」多元策略,整体业务有望迎来环比改善



踏入2024财年,集团预期高通胀、品牌伙伴库存压力等于上一财年压制订单需求的因素将逐步缓减,有望推动上半年度的收入环比实现小幅改善,并于下半年度进一步恢复同比及环比双重增长。欧美市场对创新产品的殷切需求持续;迭加品牌伙伴继续浓缩供应链,加强与行业领先、研发能力突出的供应链企业的战略合作关系,亦对集团从2023财年下半年度的低谷复苏提供有力支撑。



利用行业周期整合人力资源,持续加大数智化投入,强化效率竞争力

专注于创新工艺革新的同时,维珍妮一向致力投入生产模式及设备的创新,持续提高自动化水平,而生产流程显著减少用工,为提升生产效率及灵活性开拓了辽阔的空间。集团将继续透过数码化数据管理、生产工艺模版化、生产流程极简化及生产操作自动化,减少人工干预并降低成本,同时换得较显著的员工单位人效提升。基于内部目前效率改善取得的成果,若日后销量重回2023 财年上半年度的高峰水平,预计可透过较此前少大约20%的员工维持同等生产规模,体现集团于提升生产效率及竞争力的成效,成本结构亦因此可进一步优化,毛利率有望提升。此外,集团亦制定了一个带有明确实施目标的五年数码化路线图,以此保持并强化集团与战略品牌合作伙伴于该领域的同频共建与融合。



围绕三大核心技术,推动产品由贴身内衣扩展至外穿服饰

集团多年来坚持IDM业务模式,以三大核心技术为基础,发展出一系列多元化的技术储备矩阵,其中最新的多元化无缝贴合技术,更是于市场上拥有领先优势,并开辟了一条有别于传统车缝工序的崭新独有发展路线。集团将持续加大此新技术工艺于现有及新品牌伙伴的推广,力求逐步扩展该工艺的应用,由贴身内衣至外穿服饰,进一步丰富产品组合及开拓更广阔的市场空间。其中,为追求更好的生产规模效应,集团主动终止与现有鞋类品牌伙伴的合作,并将其释放的生产空间及产能,战略性地重新部署至无缝贴合服装业务,并有信心该品类将为其业务增添动力。



维珍妮基于自身贴身内衣领域的领先地位,及后进一步于运动胸围、运动贴身裤等不同产品取得成功,反映其核心技术及科技感工艺能有效应用于广泛的场景及支持多样功能,满足不同品牌伙伴的定位及需求,有利其将一项产品的成功路径,持续复制至不同的领域,长远实现可持续、高效的增长轨迹。



依托维密中国继续深耕国内市场,适度分散地域收入来源

作为开拓中国市场战略部署的一部分,集团自去年展开维密中国的合资业务以来,凭借自身创新设计制造能力及对中国消费者的洞察,加之维密品牌的市场认知,配合一系列优化营运、开发差异化产品等战略措施,维密中国已初步建立了具盈利能力的业务模式。今年以来,中国整体零售市场缓步复苏,带动线下渠道业务逐步修复,同时维密中国在线业务的高速增长,为其整体盈利改善提供了显著动力。维密中国已于合资公司2024财年一季度取得盈利,随更多提升业务绩效的举措落地,预计下一财年的盈利将进一步提高。与此同时,维密中国业务的增长亦有效带动集团相关的IDM业务,成为其中长线的持续增长引擎。



此外,集团对于国内市场趋势的把控日趋成熟,将继续优化流程,打造更加适应本地化需求及灵活的供应链机制,并利用行业洗牌周期,加大与国内品牌的合作份额,开拓中国市场的收入。



肇庆厂房搬迁如期推进,协作互补深圳基地

于优化中国生产布局的规划下,集团准备将国内生产基地迁往大湾区内的肇庆新区产业园,并将于今年八月完成第一期搬迁,当中涉及消费电子配件的生产;及于后续两年内,在保留深圳厂房相关基本功能的同时,分批次完成其他相关生产单位的搬迁,确保产能平滑过渡。该搬迁计划将产生一次性的员工工龄补偿,而集团将随搬迁进度分期支付相关费用。



肇庆新厂房拥有高度自动化及数码化的生产设施,将大大提升整体生产效率,配合规模扩张,集团能更好地支持国内业务快速增长的庞大本地生产需求,以及缩短交期、满足快速订单,有助配合国际品牌合作伙伴发展中国市场的策略,并吸引更多国内的优质品牌伙伴。



肩负企业责任,持续推进环境、社会及管治发展,获广泛认可

维珍妮一向深谙环境、社会及企业管治(「ESG」)的重要性,在「2030年可持续发展议程」的框架下,于减碳、废物管理、可持续的创新发展及人才及小区四大层面订立了清晰的可持续发展目标。集团于ESG的投入更是获得了广泛认可,其中主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生入选了福布斯中国「2023大湾区ESG企业家30」评选,引证了集团及洪先生于「企业领导力」、「行业前瞻力」、「创新驱动力」、「个人影响力」等方面的卓越表现。集团今年亦荣获由香港投资者关系协会颁发的「最佳投资者关系公司」、「ESG卓越大奖(小型股)」、「最佳ESG(环境)」、「最佳ESG(社会)」及「最佳ESG(企业管治)」五项大奖。此外,集团再次获授「越南可持续发展企业百强」嘉许,亦获得由联合国妇女署及越南女企业家协会颁发的2022 年「赋权予妇女原则」奖项及「工作场所性别平等」项目的三等奖。集团未来将继续把环境及社会责任融入管理决策、日常运营及企业文化中,全方位地推进可持续发展,为各持份者创造长期价值。



洪先生总结:「纵然过去一个财年我们面对诸多挑战,但坚守IDM业务模式及灵活应对让维珍妮得以稳步前行。着眼于当前形势,部分品牌伙伴于海外市场布局的去库存进程已取得进展,而积极把握核心客户的供应链浓缩所带来的机遇,及以「维密中国+国内基地」前端营销、后端生产相呼应,坚定扩大中国市场份额,亦为我们赢得了更广阔的发展空间。与此同时,我们将全力推动围绕三大核心技术的品类拓展,提供更广泛的产品,巩固市场领先地位。我们亦持续关注行业趋势,根据市场需求优化业务模式及产能配置策略,深化与供应链各合作伙伴沟通协作,以紧密的合作关系共同面对未来的挑战及机遇,携手引领行业变革。上述行业趋势加之得宜的应对策略,我们预期维珍妮于本财年第四季业务端基本可见筑底,新财年第一、二季度有望迎来拐点,实现半年度的环比改善。我们将继续保持开放、创新、合作、共赢的精神,强化内部管理和外部合作,提高自身实力和竞争力,全力以赴促进业务恢复,为未来更好的发展做好全面准备。最后,本人衷心感谢各同仁的辛勤工作和贡献,品牌伙伴、供应链伙伴及投资者的鼎力支持及长久以来的信任,让维珍妮得以为品牌伙伴及消费者带来多元化的跨品类产品,为股东及各持分者创造长远价值。」



有关维珍妮国际(控股)有限公司

维珍妮国际(控股)有限公司于1998年在香港创立,是全球领先的贴身内衣制造商。维珍妮透过采用创新设计制造(「IDM」)业务模式,凭借计算机模具设计与制作、立体模压成型、无缝黏合三大核心技术打造多元技术矩阵,为长期合作的国际知名品牌伙伴开发及制造多项引领市场的畅销产品,涵盖贴身内衣(包括胸围、内裤、塑身内衣)及胸杯、运动产品(包括运动胸围、功能运动服装)、消费电子配件、鞋履产品等几大板块,实现跨行业及跨品类的应用拓展。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network