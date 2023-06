Thursday, 29 June 2023, 20:35 HKT/SGT Share:

来源 New Media Lab Limited 新传企划公布香港联交所主板上市计划 合共发售1.5亿股新股

每股发售价介乎0.84港元至0.92港元

香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 香港知名数码媒体旗舰集团新传企划有限公司(「新传企划」或「本集团」,股份代号:1284.HK)今天公布其股份发售(「股份发售」)及计划于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。



新传企划透过股份发售发行合共1.5亿新股股份,包括1.35亿股配售股份予投资者认购及1,500万股予香港公众认购(「股份分配」),即分别占总发售股份数目90%及10%。发售股份之股份分配将视乎情况重新分配,倘公开发售获某程度的超额认购,部份股份将从配售重新分配至公开发售。



英皇企业融资有限公司及力高企业融资有限公司为本集团上市项目之联席保荐人。英皇企业融资有限公司及力高证券有限公司为整体协调人。英皇证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司及力高证券有限公司为联席协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。交银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及东吴证券国际经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。



股份售价(「发售价」)预期介乎每股0.84港元至0.92港元。假设发售价为每股0.88港元(即发售价范围之中位数)计算,股份发售所得款项净额(经扣除股份发售的应付相关费用)估计约为9,500万港元。所得款项净额拟将用于以下用途:(1)扩展及加强产品系列,以及数据收集和分析能力;(2) 与其他媒体或电子商务市场从业者合并及收购及/或建立策略联盟;(3) 建设内部媒体内容管理平台;(4) 一般营运资金;及(5) 偿还银行借款。



公开发售将于2023年6月30日(星期五)开始,并于2023年7月5日(星期三)截止。分配结果将于2023年7月14日(星期五)公布。本集团股份将于2023年7月17日(星期一)开始在香港联交所主板买卖,股份代号为1284。股份将以每手买卖单位5,000股股份进行买卖。



新传企划是一家数码媒体旗舰集团,透过多个数码媒体平台,向品牌及广告代理提供一站式综合广告解决方案。本集团早于2011年已开展在线业务,现时合共经营九大媒体品牌,包括「新假期」、「东方新地」、「经济一周」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss亲子童盟」,以及两个较近期引进的品牌–「SSwagger」及「Madame Figaro」。每个品牌均设有专门的主打内容,全面涵盖餐饮及本地人气景点、美馔及烹饪、时尚服饰及美容、旅游、娱乐新闻、亲子及教育、电子产品及游戏、金融及投资,以及设计师及奢侈品牌。



新传企划执行董事兼行政总裁李一培先生表示:「借着我们强大的数码媒体实力,我们于2022年12月31日在第三方社交媒体的十个Facebook专页及九个Instagram账号,分别录得超过740万及120万名粉丝。此外,于截至2022年12月31日止年度,我们的九个网站分别录得独立访问量超过2.19亿次。凭借我们引人入胜的内容及有效的社交媒体策略,为广告商提供一个理想的平台,从而推动我们的业务发展。」



本集团在不同的媒体平台上,提供广泛的产品及综合服务予广告商,包括横幅、广告稿及评论、社交平台动态信息、创意及制作、策略性服务如搜索引擎优化(SEO)及分部营销,制定出全面及到位的广告解决方案。本集团拥有多元化及庞大的读者基础,能接触并吸引不同类型的读者,从而为其广告商创造价值。



于截至2022年12月31日止年度,本集团的总收入为2.4亿港元,来自数码广告的收入占总收入为95.2%;经调整净利润(未计及上市开支)为4,360万港元。根据欧睿报告,就收益而言,本集团于2020年至及2022年期间连续三年均位列香港网络广告公司第二位,充份反映本集团的市场领导地位。



展望未来,本集团将(1) 透过与其他媒体或电子商务从业者进行并购及/或战略联盟,以追求增长;(2) 进一步扩展产品线及客户群,同时会探索特定行业中之机会如在线金融或银行业务活动,以满足不同广告商的多元化需要;(3) 通过开发电子商务解决方案平台,致力加强数据搜集及分析能力,增加本集团可收集资料的种类及范围;(4) 开发及实行媒体内容管理系统,藉此提高本集团的制作能力,释放其潜力;及(5) 在其平台的后端操作中应用人工智能及机器学习模型,藉以加强技术基础设施,以及持续投资技术基础设施与招聘人才。



李先生总结:「我们在香港从事媒体行业已超过20年,且在较早时段已进军数码营销业务,已建立了广泛的客户网络。随着年轻消费者逐渐增多及数码平台使用普及化,再加上经历疫情后,促使生活模式及消费习性出现明显及急速的变化,同时零售商也快速变阵,利用在线平台优化销售渠道,我们对在线广告行业之前景非常乐观。于股份发售完成后,我们将积极推进扩展策略,并优化我们整体资本结构,从而捕捉发展机遇及提升我们的市场地位︒」



发售详情

发售股份数目:150,000,000 股新股

配售股份数目:135,000,000股新股

公开发售股份数目:15,000,000股新股

发售价:每股0.84港元至 0.92港元

市值*:504,000,000港元至 552,000,000港元

所得款项净额 (估计)**:95,000,000港元

股份代号:1284.HK

*分别按发售价为每股0.84港元及0.92港元计算

**按发售价范围之中位数为每股0.88港元计算



财务摘要

千港元(经审核) 截至12月31日止年度

2020年 2021年 2022年

总收入 211,589 245,199 240,678

数码广告收入 180,252 231,858 229,169

经调整净利润 * 41,168 42,405 43,556

经调整净利润率 * 19.5% 17.3% 18.1%

* 未计及上市开支



有关新传企划有限公司

新传企划是香港一家知名的数码媒体旗舰集团,透过多个数码媒体平台,向品牌及广告代理提供一站式综合广告解决方案。现时合共经营九大媒体品牌:「新假期」、「东方新地」、「经济一周」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss亲子童盟」、「SSwagger」及「Madame Figaro」。每个品牌均设有专门的主打内容,全面涵盖餐饮及本地人气景点、美馔及烹饪、时尚服饰及美容、旅游、娱乐新闻、亲子及教育、电子产品及游戏、金融及投资,以及设计师及奢侈品牌。有关详细资料,请浏览其网站︰www.NewMediaLab.com.hk。



投资者/财经新闻垂询

陆文静小姐

英皇集团投资者关系总监

电话: +852 2835 6783

电邮: annaluk@emperorgroup.com



区雪莹小姐

英皇集团投资者关系经理

电话: +852 2835 6799

电邮: janiceau@emperorgroup.com





