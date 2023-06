Thursday, 29 June 2023, 17:59 HKT/SGT Share:

来源 FREED GROUP FREED GROUP对Gabi Partners进行关键利益相关者投资 拓展全球业务范围 策略伙伴关系推动FREED GROUP成为南韩电子商务的领先企业

香港, 2023年6月29日 - (亚太商讯) - 在香港成立并以此作总部的电子商务解决方案公司FREED GROUP(”FREED”)屡获殊荣,于今日宣布与南韩领先会员制商务及供应链管理服务供应商Gabi Partners的业务整合。此战略性的举措不仅进一步巩固FREED在蓬勃发展的南韩市场的领导地位,更为其后续扩大全球市场做铺垫。

FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao先生(右)及Gabi Partners联合创办人兼行政总裁Siyoon Song先生(左)在南韩会面,象征美好的合作前景。

(从左至右)FREED GROUP联合创办人兼首席产品官 Kenneth Lee先生;Gabi Partners 联合创办人兼行政总裁Siyoon Song先生;Gabi Partners 联合创办人兼首席营运官Yoonjeong Park女士;及FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao先生合照,代表Gabi Partners 正式加入FREED GROUP的大家庭,形成革命性联盟,重塑南韩等地的会员商业领域。

Gabi Partners是B2B2C商务及B2B流动送礼解决方案领域的领先企业。该公司拥有卓越的过往成就,包括达370%的年增长率及价值340亿韩元的合同。Gabi Partners专注于提供定制的网上购物体验,并自2020年一直与FREED合作,为知名客户包括韩国BMW(BMW Korea)、现代信用卡(Hyundai Card)、LG电子、农协卡(Nonghyup Card)等提供全面的服务。Gabi Partners亦自此成为各大企业的追求更高线上流量及收益的南韩企业的首选平台。即使在新冠疫情期间,FREED及Gabi Partners的共同努力也使得其在2021年取得年增长率达300%的收入增长。



FREED GROUP联合创办人兼首席产品官 Kenneth Lee先生表示: ”上述战略联盟标志着FREED GROUP及Gabi Partners两大电子商务领域的企业的强强连手,对两者而言都是一个重要里程碑。透过携手合作,我们将致力于探索电商领域并将带来史无前例的创新。作为一站式服务供应商,我们将从上游至下游为客户提供支持,而这次合作带来的协同效益亦有助我们实现线上流量变现、创造消费者价值、提高品牌粘性及企业品牌的用户满意度。将Gabi Partners带入FREED这大家庭的举措,展现了我们作为具备全球视野的香港初创企业,致力推动数字化转型及解锁更多机遇的承诺。”



凭借收购北京觉行自在国际旅行社及全旅达等企业的佳绩,对于Gabi Partners的投资将巩固FREED作为香港企业,致力推动电子商务行业创新,并支持亚太等地区伙伴及企业的位置。



关于FREED GROUP

FREED GROUP 勇于创新科技,开启电子商业的未来。FREED 以其端对端数字化转型及商务赋能解决方案,结合全球不同商家于同一平台及数据库,帮助《财富》500强的公司、品牌和各地区的中小企,创造新的收入来源、增加客户互动及提升服务水平。



FREED GROUP 的总部设于香港及新加坡,在全球设有十多个办事处,聘用逾200名员工。集团的客户和合作伙伴来自世界各地,包括三星、中国移动、中国人寿、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP于2022年被世界经济论坛评为”技术先锋”,并获得2021年德勤科技新星奖、2021年联合国世界旅游组织旅游创新大赛和2018年亚太信息通信技术大奖等等。2023年,FREED GROUP跻身《金融时报》”亚太地区快速成长企业”十强席位。



关于Gabi Partners

Gabi Partners为B2B2C商务及B2B流动送礼解决方案及供应链管理系统领域的领先企业,透过利用创新服务颠覆数码领域。自成立后,Gabi Partners已迅速成为行业翘楚,取得显著成功及快速增长。公司专注于提供定制的网上购物体验,其先进SaaS模式已获得高价值合约,年销售增长率超过300%。





