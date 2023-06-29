卓悦集团全力支持大湾区青年人才培育，「融入大湾区，助力『双循环』」活动圆满成功

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|Bonjour Holdings Limited
|Nov 24, 2022 16:03 HKT/SGT
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粤港澳大湾区美业（产业）青年双创研讨会暨CIBE中国国际美博会战略合作签约仪式
|Jan 5, 2022 21:31 HKT/SGT
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粤港澳青年创业孵化器成为数码港认可的加速器计划
|Dec 9, 2021 10:01 HKT/SGT
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卓悦与香港顶尖医美专家黄和远医生签订战略合作谅解备忘录 共同拓展医美业务
|Sept 15, 2021 08:43 HKT/SGT
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卓悦与华润资本成为策略伙伴
|Sept 3, 2021 13:13 HKT/SGT
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卓悦控股澄清：「卓悦美容有限公司」并非卓悦集团旗下公司
|Aug 2, 2021 08:36 HKT/SGT
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卓悦「你消费·我加码活动」响应电子消费券 兑换逾1.4倍电子猫猫币礼券
|July 27, 2021 15:09 HKT/SGT
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卓悦赞助总值50万元现金券予「油尖旺购物节 重振地区经济」活动
|July 23, 2021 15:20 HKT/SGT
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卓悦(653.HK)获大股东增持超2000万股 对公司未来发展前景充满信心
|June 16, 2021 17:57 HKT/SGT
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卓悦与中国移动香港成为策略伙伴 积极助力卓悦「科技+消费」新生态发展
|May 4, 2021 19:00 HKT/SGT
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卓悦与华为成为策略伙伴
|Apr 7, 2021 14:16 HKT/SGT
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卓悦控股与有线宽频成为策略伙伴
|Mar 15, 2021 15:35 HKT/SGT
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卓悦香港猫网店伙拍亚洲领先初创支付平台Atome
|Sept 11, 2020 17:29 HKT/SGT
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卓悦投资新加坡社交商务软件初创企业
|Oct 5, 2010 11:04 HKT/SGT
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卓悦控股发表5大策略维系集团盈利高增长
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