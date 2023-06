智慧创新 “连接”未来 中信国际电讯集团全面亮相2023 MWC上海

香港, 2023年6月28日 - (亚太商讯) - 亚太一流的跨国互联网化综合电讯企业中信国际电讯集团有限公司(以下简称“中信国际电讯”;股份代号:1883)宣布,携手旗下澳门电讯有限公司(“澳门电讯”)、中信国际电讯(信息技术)有限公司(“中信国际电讯CPC”)、中企网络通信技术有限公司(“中企通信”)等多家子公司,集中亮相2023上海世界移动通信大会(以下简称“2023 MWC上海”)。在中信集团的统一规划和指导下,中信国际电讯集团又一次参与此次盛会,展示从智赋“一带一路”资源禀赋,“数码澳门”5G·智能应用,到“元宇宙多人协作平台”等关键主题。多个智能项目助力创新实践,加速数字化转型,创造新机遇,激发新增长。











中信国际电讯集团副总裁黄政华表示:「今年大会的主题是‘时不我待 ’,这从一个侧面很好地描绘出了在新发展时代下,中国科技企业的精神面貌。中国是全球移动通讯领域的领导者,也是全球最大的移动通讯市场。作为身处其中的中信国际电讯集团,有责任也有信心,在中信集团的带领下,发挥集团全球资源优势,以创新发展理念,连接全球、连接客户、连接合作伙伴、连接未来,让大家都能够享受到科技进步带来的福祉。」



“ 连接 ”国家战略 展现中国企业的担当

作为中信集团新消费板块的重要组成部分,中信国际电讯已经发展成为亚太领先的跨国电讯和ICT综合性服务集团,承担着中信集团信息通信领域主力军的重任。不仅是中信集团科技创新的重要力量,也是中资企业走出去、外资企业引进来的信息通讯服务优先选择的合作伙伴。



在本次展会上,中信国际电讯及其子公司集中展示了五大业务、四大板块以及全球布局,包括移动业务、互联网业务、国际电讯业务、企业方案和固网话音业务,覆盖全球市场。其中,突出演示了粤港澳大湾区升级版一卡多号服务平台、数智化跨境移动网络安全服务平台、亚太区核心的企业信息服务平台、全球流量交易平台、世界营运商业务、CTT数据中心业务等。



中信国际电讯集团副总裁黄政华指出:「这些服务都充分诠释了中信智慧,也是中信国际电讯在顺应数字经济发展浪潮的同时,结合集团自身资源禀赋和业务特点,为国家建设数字中国发展战略,贡献中信力量。」



“连接”社会和民生 带去科技进步的福祉

“5G变革”是今年MWC上海三大主题方向之一。 5G发展最主要的目标是为经济社会服务,为企业数字化转型做出积极贡献,同时为老百姓提供用得上、用得起和用得好的服务。



走进中信国际电讯集团旗下澳门电讯的展区,来宾能全面了解到澳门电讯积极支持和参与澳门、横琴粤澳深度合作区、粤港澳大湾区建设发展的各个方面。澳门电讯同时积极参与多种智慧应用、云网整合和大数据平台,为推动澳门经济多元化发展和改善民生做出了卓越贡献。



连接“一带一路”,共享发展与机遇

2023年是中国“一带一路”倡议提出十周年,这些年来,在中信集团的领导下,中信国际电讯携手旗下中信国际电讯CPC和中企通信,全力支持“一带一路”沿线地区和国家的经济发展,用中国智慧,连接不同的国家和市场,让大家充分运用“云网智安”提升数字能力,在“走出去”、“引进来”的数字旅程中共迎挑战,共创新可能。



因此,智赋“一带一路”也成为整个展区中亮眼的部分之一。在此,来宾可以详细了解中信国际电讯CPC和中企通信,以全球一体化营运平台,融合全球信息通讯资源打造云网融合架构,实现企业全生产链要素连接,并以智能云算网大脑,持续优化网络连接能力。其中,率先在“一带一路”沿线、RCEP成员国等地形成了独特的国家和资源布局优势,全球五大洲遍布160+个网络据点、 60+个SD-WAN服务节点、30+座数据中心、21座云平台和3个全天候运作的安全运作中心(SOCs)。凭借专业团队及以“服务在地、连接全球” 为优势的一站式管理服务,推动数字经济高质量发展。



“连接”千行百业 释放数字化底座的能量

“数字万物”是今年MWC上海的一大话题方向。现今时代,数字技术已经成为经济高质量发展的重要引擎,它推进不同产业板块加速转型,给经济社会带来了各种新机遇,也由此培育了很多新赛道,但同时也带来了各种新挑战。传统行业、企业需要不断探索和实践数智化的可能性和可行性,让数字技术能很好地为产业、为企业所用,重点打造经济性与高质量兼备的优质服务。



在中信国际电讯集团的展台上,来宾不单能体验 “云网智安”一体化服务的核心价值,如何助力企业搭建安全、可靠、智能、高效的“数字化底座”。更可看到中信国际电讯CPC及中企通信共同展示的智赋“千行百业”数字化转型的创新应用,生动、清晰地诠释出企业“智能运营旅程”, 包括:

-- “智能制造”: 通过智能化及自动化、大幅简化生产工序及流程;

-- “智能台账”: 消除语言障碍及改善数据输入流程,确保业务合规性;

-- “智能安全防护”: 通过人工智能算法,筑造信息安全护盾,实现“可视化安全防护”

-- “智能进出控制管理” : 快速、准确、高效的身份识别及进出管理,一步到位;

-- “智能运维”: 不受地域时间及技术限制,AR运维,训练,销售尽在咫尺之遥,提升效率;



连接未来,让未来真实可触摸

“超越现实+”则是今年MWC上海活动的另一大话题,其意指面向未来。以“拥抱创新 连接未来”为经营理念的中信国际电讯,及旗下子公司对“创新不断”有着更深刻的理解。



本次展会上着重演示的“元宇宙多人协作平台-AR互动场景”就是人工智能技术应用的一大典型示例。



今年展会上,中信国际电讯CPC联合中企通信将首次对外展示如何通过XR技术(即MR+AR+VR)与AI技术,对物理空间进行扫描、映像与增强,迭加数字空间,打造虚实结合的元宇宙空间,允许多人异地在元宇宙空间中交互协作。该方案可将数字创新技术与企业实际业务相融合,打造企业智能化数字空间与商业操作系统,通过在虚拟世界的分析、关联、模拟与强化,来优化现实世界的效率。凭借出色的创新理念和应用成效,相关项目曾荣获亚洲通讯大奖-年度最佳数码转型项目、数据云全球大奖 (DataCloud)之卓越创新奖等多个国际奖项。



相约N4馆D90展区

智慧创新没有止境,连接未来机遇无限。迈向智能世界、智慧时代,国家、社会和企业对数字基础设施提出了更高要求。中信国际电讯诚邀全球运营商、生态伙伴、企业客户莅临展台参观指导,共同探讨如何借势创新智能,紧握数字机遇,时不我待,连接未来!期待在N4馆D90展区相聚!



关于中信国际电讯集团有限公司(股份代号:1883)

中信国际电讯集团有限公司于1997年在香港成立,并于2007年4月3日在香港联合交易所有限公司上市。集团作为亚太最大的国际电讯枢纽之一,为全球运营商客户提供全面的国际电信服务,并透过全资附属公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.,在东南亚提供一站式跨区域企业服务。集团全资附属公司中信国际电讯(信息技术)有限公司(「CPC」)为全球跨国企业客户和商业客户提供一站式信息及通讯解决方案,CPC是亚太区跨国企业及商业客户最可信赖的主要合作伙伴之一,同时透过附属公司中企网络通信技术有限公司,为中国内地大型企业及跨国商业客户提供全方位ICT服务。集团持有澳门电讯有限公司(「澳门电讯」)99%权益。澳门电讯是澳门主要的综合电讯服务供货商之一,亦是澳门唯一提供全面电讯和ICT服务的供货商,具市场领先地位,对澳门的持续发展举足轻重。本集团在全球22个国家和地区设有分支机构,拥有超过2,500位员工,全球网络节点超过160个、业务覆盖150多个国家和地区,连接世界上600多家运营商,服务3,000多家跨国企业以及4万余家当地企业。中国中信集团有限公司为一家总部设于中国的大型综合性跨国企业集团,是本公司的最终控股公司。

如欲索取更多数据,请浏览以下网址:www.citictel.com。



新闻垂询:



纵横财经公关顾问有限公司

吴慧怡 电话: +852 2864 4831 电邮:veron.ng@sprg.com.hk

梁丽明 电话: +852 2864 4863 电邮:keris.leung@sprg.com.hk

欧阳蔚雯 电话: +852 2114 4913 电邮:iris.auyeung@sprg.com.hk

电邮:citictelecom@sprg.com.hk



中信国际电讯CPC

Catherine Yuen

(852) 2170 7536

电邮:catherine.yuen@citictel-cpc.com





话题 Press release summary



部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network