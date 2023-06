Wednesday, 28 June 2023, 14:28 HKT/SGT Share: 广汽集团(601238.SH/2238.HK)黑科技亮相科技日发布会 科技力助力冲击万亿营收目标

香港, 2023年6月28日 - (亚太商讯) - 6月26日,广州汽车集团股份有限公司 (简称广汽集团,601238.SH/2238.HK)以「科技思变」为主题的2023广汽科技日在位于广州南沙的广汽科技馆举办。





广汽研究院院长吴坚



广汽埃安电驱研发总监喻皓

广汽研究院副院长梁伟强

本次科技日以「能源思变」、「智联思变」及「出行思变」三大篇章为主线,发布了搭载氢电混合系统的车辆、全球首款乘用车氨发动机、高集成化的N合一电驱技术,以及广汽魔方场景共创平台等崭新科技成果,并迎来广汽飞行汽车GOVE的首次亮相,立体呈现广汽集团持续创新、科技思变的精髓。



电动化趋势加速进行中,汽车行业从单一的「产品」竞争,转变为「产品+生态」竞争。今年4月中旬的上海车展,广汽集团首次提出「NEXT」计划,着重打造能源科技及能源生态、智能科技及出行生态、产业链及产业集群生态三大支撑,积极拥抱汽车行业向「产品+生态」的竞争转变趋势。本次科技日,广汽围绕「NEXT」计划正式发布该三大支撑下的重磅科技成果。



飞行汽车科幻想像场面变成现实 广汽构建立体出行生态



汽车4.0时代,广汽集团正朝着改方向进行转型升级,广汽集团要构建陆空一体的立体出行生态。近年来,「新四化」技术日趋成熟,赋予了汽车行业发展更多的可能性,「飞行汽车」这曾经停留在「科学幻想」层面的脑洞逐渐成为正在发生的科技现实。



本次科技日现场,广汽飞行汽车GOVE惊艳亮相。广汽研究院院长吴坚详细阐述了广汽飞行汽车的研发思路。他表示,汽车和航空是两个截然不同的行业,如何将两者有机结合,困难很多。仅就空地结合的最优形态,广汽就设想了很多方案,最终选择了「分离式的机体构型」形态。利用分离式机体构型,GOVE飞行舱和底盘可自由分离或组合,在动态一体中达到飞行和地面行驶、飞机和汽车两大场景和属性的最优利用。



基于多能源背景下 广汽集团持续探索绿色高效能源动力



「双碳」背景下,氢能源被部分行业人士认为是实现零排放的终极路线。回顾去年科技日,广汽发布的巨浪-氢混动系统就已经走在行业领先位置。经过一年的研发以及验证,今年广汽将巨浪-氢混动系统成功搭载于传祺智电新能源E9,这也是国内第一款搭载氢混动系统的车辆。



科技日现场,广汽研究院祁宏钟介绍,搭载传祺智电新能源E9后实测百公里氢耗低于1.4kg,整架车辆续航近600公里,实现了零碳排放与高效节能完美融合。



除了氢混版E9,广汽「双碳」战略下的另一项研发成果——全球首款乘用车氨发动机亦亮相科技日。这款广汽自主研发的2.0L氨发动机,以液态氨作为燃料,通过精确控制液态氨燃料供给相变过程,使得发动机运转平顺稳定,并利用超高能点火技术实现了缸内氨燃料的可靠点火,功率达到120kW,减碳率提升到90%,潜在的社会化和商业化价值巨大。



从电能到氢气、氨气等碳中性燃料,广汽不断丰富碳中和解决方案,持续深耕多能源技术领域,用行动引领零碳能源新时代,推动中国汽车产业高质量发展。



N合一集成电驱系统实现极致性价比



电机功率密度的突破一直以来都是行业难题,今年3月,埃安夸克电驱技术的出现,让电机功率密度提升到12kw/kg,实现新跃进。广汽在本次科技日发布了面向纯电平台的产品——N合一集成电驱系统。以功能的深度集成,该技术兼备高性能和低成本,实现了传统发动机「三缸的成本,八缸的性能」。



相较于传统的电驱动系统,N合一集成电驱通过高集成化设计,将硬件降本做到极致,实现重量减轻20%,铜量减少5%,稀土用量减少60%,同时兼容前后驱,实现车型全覆盖,平台拓展性强。此外,N合一集成电驱将软硬件资源重新整合,构建出全新的架构平台,实现芯控集成,算力大幅提升。



「N合一动力域是夸克电驱技术群孕育出的新一代产品,实现了新能源汽车动力系统的极致性价比,代表了广汽埃安在动力技术领域的持续创新精神。」广汽埃安电驱研发总监喻皓表示。据了解,N合一电驱当前已开展系列台架验证及整车搭载试验。



根据乘联会公布的4月和5月中国新能源销量资料,广汽埃安连续位列全国第二。广汽早前表示,2022年集团新能源乘用车销量31万辆,同比实现1.2倍的增长。而今年1-5月,全集团新能源乘用车累计销量已达18.4万辆,同比增长112%。



广汽魔方构建开放共享软件生态 让每一位用户成为开发者



技术创新带来的不仅是成本的降低,亦有助于车企在智能化时代的整体布局。如今,软件能力构建成为汽车领域竞争的新宝藏。



今年,广汽星灵架构正式量产,成为行业首个量产的车云一体集中式电子电气架构。与此同时,广汽在软件研发领域深度布局,再度取得重大突破。在本次科技日,广汽最新成果——ADiGO MAGIC广汽魔方场景共创平台正式面世。



广汽研究院梁伟强指出,广汽魔方降低了软件开发门坎、缩短了开发周期,带来车载软件开发革命。广汽魔方场景共创平台通过SOA面向服务架构,将整车2000多个功能全部服务化,让功能可以像「搭积木」一样随意编排组合,自动生成代码,创造无限多的个性化场景。场景代码经由数字镜像云仿真校验后,即可同步到车端引擎,实现分钟级场景迭代。外部开发者也可在云端虚拟环境中,进行轻量化开发,构建开放、共享的软件生态。



据了解,广汽魔方场景共创平台将随首款搭载星灵架构的埃安Hyper GT量产。汽车4.0时代呼啸而来,广汽积极拥抱电动化、智能化,成功实现向科技企业的转型。



早前广汽集团表示力争2030年实现产销超475万辆、营收1万亿人民币、利税1千亿的目标,成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业。2023年作为「万亿广汽」的奠基之年,全方位实施科技战略,在能源科技、智能科技、未来立体化交通生态等方面不断探索、突破、创新,是广汽实现宏伟蓝图的重要一步。未来,日益强大的科技创新力将成为广汽迈向万亿营收的坚实底气。





