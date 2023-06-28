Top Page
|
English
|
简体中文
|
繁體中文
|
한국어
|
日本語
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴
|
联系人
Wednesday, June 28, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 28 June 2023, 14:28 HKT/SGT
Share:
广汽集团（601238.SH/2238.HK）黑科技亮相科技日发布会 科技力助力冲击万亿营收目标
香港, 2023年6月28日 - (亚太商讯) - 6月26日，广州汽车集团股份有限公司 （简称广汽集团，601238.SH/2238.HK）以「科技思变」为主题的2023广汽科技日在位于广州南沙的广汽科技馆举办。
广汽研究院院长吴坚
广汽埃安电驱研发总监喻皓
广汽研究院副院长梁伟强
本次科技日以「能源思变」、「智联思变」及「出行思变」三大篇章为主线，发布了搭载氢电混合系统的车辆、全球首款乘用车氨发动机、高集成化的N合一电驱技术，以及广汽魔方场景共创平台等崭新科技成果，并迎来广汽飞行汽车GOVE的首次亮相，立体呈现广汽集团持续创新、科技思变的精髓。
电动化趋势加速进行中，汽车行业从单一的「产品」竞争，转变为「产品+生态」竞争。今年4月中旬的上海车展，广汽集团首次提出「NEXT」计划，着重打造能源科技及能源生态、智能科技及出行生态、产业链及产业集群生态三大支撑，积极拥抱汽车行业向「产品+生态」的竞争转变趋势。本次科技日，广汽围绕「NEXT」计划正式发布该三大支撑下的重磅科技成果。
飞行汽车科幻想像场面变成现实 广汽构建立体出行生态
汽车4.0时代，广汽集团正朝着改方向进行转型升级，广汽集团要构建陆空一体的立体出行生态。近年来，「新四化」技术日趋成熟，赋予了汽车行业发展更多的可能性，「飞行汽车」这曾经停留在「科学幻想」层面的脑洞逐渐成为正在发生的科技现实。
本次科技日现场，广汽飞行汽车GOVE惊艳亮相。广汽研究院院长吴坚详细阐述了广汽飞行汽车的研发思路。他表示，汽车和航空是两个截然不同的行业，如何将两者有机结合，困难很多。仅就空地结合的最优形态，广汽就设想了很多方案，最终选择了「分离式的机体构型」形态。利用分离式机体构型，GOVE飞行舱和底盘可自由分离或组合，在动态一体中达到飞行和地面行驶、飞机和汽车两大场景和属性的最优利用。
基于多能源背景下 广汽集团持续探索绿色高效能源动力
「双碳」背景下，氢能源被部分行业人士认为是实现零排放的终极路线。回顾去年科技日，广汽发布的巨浪-氢混动系统就已经走在行业领先位置。经过一年的研发以及验证，今年广汽将巨浪-氢混动系统成功搭载于传祺智电新能源E9，这也是国内第一款搭载氢混动系统的车辆。
科技日现场，广汽研究院祁宏钟介绍，搭载传祺智电新能源E9后实测百公里氢耗低于1.4kg，整架车辆续航近600公里，实现了零碳排放与高效节能完美融合。
除了氢混版E9，广汽「双碳」战略下的另一项研发成果——全球首款乘用车氨发动机亦亮相科技日。这款广汽自主研发的2.0L氨发动机，以液态氨作为燃料，通过精确控制液态氨燃料供给相变过程，使得发动机运转平顺稳定，并利用超高能点火技术实现了缸内氨燃料的可靠点火，功率达到120kW，减碳率提升到90%，潜在的社会化和商业化价值巨大。
从电能到氢气、氨气等碳中性燃料，广汽不断丰富碳中和解决方案，持续深耕多能源技术领域，用行动引领零碳能源新时代，推动中国汽车产业高质量发展。
N合一集成电驱系统实现极致性价比
电机功率密度的突破一直以来都是行业难题，今年3月，埃安夸克电驱技术的出现，让电机功率密度提升到12kw/kg，实现新跃进。广汽在本次科技日发布了面向纯电平台的产品——N合一集成电驱系统。以功能的深度集成，该技术兼备高性能和低成本，实现了传统发动机「三缸的成本，八缸的性能」。
相较于传统的电驱动系统，N合一集成电驱通过高集成化设计，将硬件降本做到极致，实现重量减轻20%，铜量减少5%，稀土用量减少60%，同时兼容前后驱，实现车型全覆盖，平台拓展性强。此外，N合一集成电驱将软硬件资源重新整合，构建出全新的架构平台，实现芯控集成，算力大幅提升。
「N合一动力域是夸克电驱技术群孕育出的新一代产品，实现了新能源汽车动力系统的极致性价比，代表了广汽埃安在动力技术领域的持续创新精神。」广汽埃安电驱研发总监喻皓表示。据了解，N合一电驱当前已开展系列台架验证及整车搭载试验。
根据乘联会公布的4月和5月中国新能源销量资料，广汽埃安连续位列全国第二。广汽早前表示，2022年集团新能源乘用车销量31万辆，同比实现1.2倍的增长。而今年1-5月，全集团新能源乘用车累计销量已达18.4万辆，同比增长112%。
广汽魔方构建开放共享软件生态 让每一位用户成为开发者
技术创新带来的不仅是成本的降低，亦有助于车企在智能化时代的整体布局。如今，软件能力构建成为汽车领域竞争的新宝藏。
今年，广汽星灵架构正式量产，成为行业首个量产的车云一体集中式电子电气架构。与此同时，广汽在软件研发领域深度布局，再度取得重大突破。在本次科技日，广汽最新成果——ADiGO MAGIC广汽魔方场景共创平台正式面世。
广汽研究院梁伟强指出，广汽魔方降低了软件开发门坎、缩短了开发周期，带来车载软件开发革命。广汽魔方场景共创平台通过SOA面向服务架构，将整车2000多个功能全部服务化，让功能可以像「搭积木」一样随意编排组合，自动生成代码，创造无限多的个性化场景。场景代码经由数字镜像云仿真校验后，即可同步到车端引擎，实现分钟级场景迭代。外部开发者也可在云端虚拟环境中，进行轻量化开发，构建开放、共享的软件生态。
据了解，广汽魔方场景共创平台将随首款搭载星灵架构的埃安Hyper GT量产。汽车4.0时代呼啸而来，广汽积极拥抱电动化、智能化，成功实现向科技企业的转型。
早前广汽集团表示力争2030年实现产销超475万辆、营收1万亿人民币、利税1千亿的目标，成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业。2023年作为「万亿广汽」的奠基之年，全方位实施科技战略，在能源科技、智能科技、未来立体化交通生态等方面不断探索、突破、创新，是广汽实现宏伟蓝图的重要一步。未来，日益强大的科技创新力将成为广汽迈向万亿营收的坚实底气。
话题 Press release summary
部门 通用汽车
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Feb 21, 2023 18:53 HKT/SGT
新车密集上市叠加利好政策 助力广汽集团2023年延续高增长
Aug 30, 2021 20:18 HKT/SGT
广汽集团（2238.HK）：广汽埃安将开展混改及引进战投，未来择机上市
Nov 4, 2020 10:39 HKT/SGT
广汽集团推出新一期股权激励计划：深度绑定3200名核心骨干 留住高素质人才
Oct 29, 2020 19:09 HKT/SGT
广汽集团三季度盈利劲增113% 各板块业绩全面复苏
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴 |
联系人
|
隐私权政策
|
使用条款
|
RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575