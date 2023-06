四环医药：旗下轩竹生物创新药品安奈拉唑钠肠溶片获国家药监局批准上市

香港, 2023年6月27日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司(「公司」或「四环医药」,连同其附属公司,统称「集团」;港交所股份代号:0460)欣然宣布,集团旗下非全资附属公司轩竹生物科技股份有限公司(「轩竹生物」)自主研发的质子泵抑制剂(PPI)安奈拉唑钠肠溶片获中国国家药品监督管理局(「国家药监局」)颁发的药品注册批件,用于治疗十二指肠溃疡。安奈拉唑钠肠溶片是轩竹生物首个获批上市的药物,标志着轩竹生物从研发步入商业化发展的新里程。



安奈拉唑钠肠溶片为目前首个且唯一一个中国完全自主研发的质子泵抑制剂(PPI),其I-III期临床研究均以中国人群为对象,是适合中国患者的PPI。可有效抑制胃酸分泌,具有起效快、疗效稳定,个体差异小、半衰期长等特点。临床数据显示,安奈拉唑钠肠溶片经多酶和非酶代谢,与其他药物联用时,药物间相互作用的风险低;经肠肾双信道排泄,对肾功能不全患者提供更安全的用药选择。



此外,安奈拉唑钠肠溶片除用于治疗十二指肠溃疡外,还拓展了新适应症用于成人反流性食管炎(RE)的治疗,其II期临床试验已完成受试者入组,预计2023年底前启动III期临床试验。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示:「我们是一家根植于中国、具有全球化视野的创新型制药企业。公司致力于研发、生产及商业化具有核心自主知识产权的一类新药,解决临床上未被满足的治疗需求。PPI为消化性溃疡首选药物,本次轩竹生物安奈拉唑钠肠溶片的获批,将为患者带来更多的治疗选择,也是注入百亿量级抑酸剂市场的一剂强心针。据统计,2021年,中国消化性溃疡患者人数已达7,000多万人,中国质子泵抑制剂市场总规模近300亿元,其中口服质子泵抑制剂市场近130亿元,市场规模十分庞大。安奈拉唑钠肠溶片基于在临床上的优异表现,更容易被医生及患者接受,未来商业潜力及临床价值巨大。」



关于四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司创立于2001年,2010年于香港联合交易所有限公司主板上市,是一家以创新为引领,坚持创新驱动,拥有独立领先的自主生产、研发技术平台,具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域,一直秉承「坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略」的整体战略目标来打造中国领先的医美和生物医药领军企业。



关于轩竹生物科技股份有限公司

轩竹生物是四环医药旗下的创新药子公司,是一家根植于中国、具有全球化视野的创新型制药企业,聚焦于消化、肿瘤及非酒精性脂肪性肝炎等重大疾病领域,并致力于研发、生产及商业化具有核心自主知识产权的一类新药,解决临床上未被满足的治疗需求。公司拥有一支具备丰富创新药开发及产业化经验的团队,深耕消化、肿瘤及非酒精性脂肪性肝炎领域研究多年,对相关领域新药的开发及未来发展方向具备深刻的理解及国际化视野。公司同时具备小分子化药和大分子生物药两大研发体系,双引擎推动公司创新发展,形成了国内少有的同时涵盖小分子化药、单克隆抗体、双特异性抗体、抗体偶联药物等多种类型的产品管线。公司以「创新驱动,助推中国新药发展、服务人类健康」为战略理念,以「开放创新、勇于担当、攻坚克难、科学严谨」为价值观,以尚未满足的重大临床需求为导向,持续开发出具备国际化竞争力的一类新药产品,致力于发展成为一家俱有自主研发、生产和销售能力的一流创新药企业。



