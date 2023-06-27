正利控股盈利飙升 有赖工程项目增加



香港, 2023年6月27日 - (亚太商讯) - 正利控股有限公司（下称「正利控股」或「本集团」股份代号 3728）已公布其年度业绩，成功扭亏为盈。截至2023年3月31日之全年财务表现突出，不但营业额增长迅速，而且毛利净额显著，全年利润更录得强劲增幅至约0.12亿港元，相对上年同期的亏损约0.18亿港元。



集团的建筑工程收入上升约1.72亿港元或32.1%至7.09亿港元，同比截至上年3月31日的5.37亿港元。我们看好集团整体有正面收入增长的势头，这次业绩转佳，全赖公司接获多个工程项目和加强成本效益，有效达至稳固收入、平衡增长和业务规模化。收入增加最多的业务是维修、保养、改建及加建服务，比上年同期飙升约275%；上盖建筑工程服务和底层结构建筑工程服务均分别上升23.6%及12.2%。



正利控股主席吴彩华先生表示：「我们很高兴所有业务收入都有进步，实现每个营业分部的盈利回报。香港已全面复常，经济步伐也不断向上，集团对香港经济展望和建筑业发展充满信心。我们将在未来继续探索基建及房地产开发项目标机会。」



在这个业绩年度，集团成功克服新冠肺炎疫情带来的影响和迅速得以复原。集团会从现有客户网络中捕捉不同潜在建筑工程项目的商机。



媒介查询：

New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

电话：+852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Jenny Cheung jenny.cheung@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com



编辑垂注：



正利控股有限公司「正利控股」或「本集团」

正利控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司，是香港的一名总承建商，在公营和私营部门有超过23年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务，上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构 (RMAA) 的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市，股份代号为3728.hk。公司官网：http://www.chingleeholdings.com



底层结构建筑工程服务

上盖建筑工程服务

维修、保养、改建及加建服务

底层结构及上盖建筑工程分别指与建筑物地平面以下或以上部份相关的建筑工程，而RMAA工程则针对现有建筑物。正利控股的底层结构建筑工程项目范围包括拆除及临时围墙、场地平整及地基工程。上盖建筑工程项目范围包括开发及再开发教育、住宅及商业楼宇，而正利控股的RMAA工程范围则包括翻修、装修工程、翻新工程、修复工程及外墙工程。





话题 Press release summary



部门 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

