Prenetics与全球知名科学家卢煜明教授宣布成立2亿美元合资企业“Insighta” 推出突破性多种癌症早期筛查检测

香港, 2023年6月26日 - (亚太商讯) - Prenetics Global Limited ( https://ir.prenetics.com/ )(纳斯达克:PRE ( https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pre ) )– 由基因组学驱动的领先健康科学公司 – 与卢煜明教授 ( https://www.cuhk.edu.hk/med/cpy/Research/DennisLo.htm )今天宣布双方达成协议,成立合资企业Insighta。Prenetics的董事会已一致通过这次交易。

卢煜明教授及杨圣武先生摄于签约仪式

-- Insighta为Prenetics及卢煜明教授联手成立的50/50合资企业。

-- Insighta 技术来源于创新诊断科技中心。该中心得到香港特别行政区政府创新科技署InnoHK Initiative 的支持。

-- 到2030年,亚洲的早期癌症筛查检测规模预计每年将达到60亿美元。(1)

-- 卢煜明教授是香港中文大学李嘉诚医学讲座教授及创新诊断科技中心科研主任。



交易条款 — Prenetics将获得50%股权,而卢教授及其团队亦将获得50%股权。合资企业的董事会将由双方各自推荐三名董事,组成六人的董事会管理Insighta,其中卢教授将为主席,杨圣武先生将为CEO。2亿美元的交易使得此次合作成为香港生命科学范畴有史以来最大宗的私人交易,同时也为区内最大宗的同类交易之一。



卢煜明教授将为Insighta带来:

世界级科学技术 – 卢教授在无创产前检测(NIPT)及液体活检领域的开创性工作享誉业界。他在生命科学领域荣获数项最高荣誉,包括于2011年入选英国皇家学会院士、2021年获得著名的皇家奖章及科学突破奖,以及于2022年获得广受业界认可的拉斯克奖 (2)。



卢教授作为香港中文大学医学院副院长(研究),一直展现杰出的学术领导能力。非但如此,他的影响力还远远超出学术界。卢教授于2011年向全球推出具突破性的NIPT技术。目前,NIPT技术已应用于90多个国家,为每年超过1,000万名孕妇提供标准治疗的无创产前检测。NIPT技术在全球市场规模庞大,目前已达到73亿美元 ,预计其应用将持续增长,到2027年可达131亿美元 (3)。



“FRAGMA”为卢教授于2022年发表的突破性技术 (4)。该技术将会用于Insighta的多癌种早期筛查。



卢教授在创业方面的斐然成就包括其联合创办的公司Cirina。该公司于2017年被Grail公司以3亿美元收购。Grail随后亦被Illumina(因美纳)以71亿美元高价收购,进一步突显卢教授对生命科学行业的重大影响。



Prenetics将为Insighta带来:

稳健资金 – Prenetics将出资1亿美元的交易对价,其中包括8,000万美元的现金以及2,000万美元的Prenetics股份。该笔大额投资证明Prenetics对Insighta的潜力抱有信心,资金将直接用于加快推进癌症早期筛查技术的临床测试,推动该突破性技术的商业化。



强大管理和商业化能力 – 杨圣武先生 - 知名的连续创业家及Prenetics背后的动力支柱 - 将会扩大他的领导角色,担任Insighta的CEO。他的彪炳往绩意味着他是执掌Insighta引领公司未来发展的最佳舵手。



Prenetics及Insighta之CEO杨圣武表示:“我很兴奋能与知名科学家卢煜明教授联手成立合资企业。卢教授为科学界的泰斗,其基因组学的研究改变了全球数百万人的生命。Insighta让我们得到了一生中难得的机会。我们的Presight检测具有巨大潜力,有机会帮助到10亿亚洲人的健康。我们的首个工作重点将集中在中国大陆、香港和其他亚洲地区推出检测。在全球范围,我们希望与公司愿景相符的医疗机构和具有前瞻性的政府建立联盟,致力于通过早期癌症检测的力量拯救生命。有鉴于我们肩负与癌症对抗的浩瀚使命,我们热烈欢迎全球研究人员和合作伙伴与我们携手合作,也由衷欢迎您的贡献和洞见。”



卢教授表示:“我很高兴能够站在如此具突破性的新技术的前沿。这次与杨圣武先生和Prenetics成立合资企业非常令人鼓舞,稳健的资金、强大的管理能力,以及改善全球健康的共同愿景,让这次合作得以实现。我们的动力来自拯救无数生命的深远可能性,透过共同努力,相信我们会朝着更健康的未来迈出一大步。”



卢教授进一步表示:“Insighta致力推出突破性技术『FRAGMA』。Presight背后的科学在多癌种早期检测方面拥有巨大潜力。表观遗传学是指,在非DNA序列变化的情况下,影响其DNA表达改变的研究。血浆DNA的碎片模式可作为表观遗传学的癌症检测方法,其准确性较高,且流程简易。Presight的另一个大特色是其成本效益。该创新技术不但代表癌症检测领域成功迈出重要一步,更具有改变数百万人生活的潜力,它将改变癌症预后轨迹,为曾经被认为治愈机会渺茫的患者带来希望。”



杨圣武补充:“我深知成本是所有突破性科学可行性的关键决定因素,而成本效益亦正是Presight诞生的关键。Insighta的目标价格定为每个检测不超过200美元,彰显我们致力于推动科学改善全球健康的承诺。我们的目标是将早期癌症检测由高不可攀变为唾手可得的必需品。”



市场机遇

癌症是一项全球性的健康挑战,每年导致全世界1,000万人死亡,仅在亚洲就造成600万人死亡 (5)。提高癌症患者存活率的关键在于及早发现,但不幸的是,大多数癌症确诊于晚期,导致治疗选择有限,而病情预后往往非常严峻。尽管筛查十分重要,但目前全球公认的指引仅涵盖五种特定类型的癌症类型。令人惊讶的是,全球接近71%的癌症相关死亡案例尚无建议的癌症早期筛查方法 (6)。



Insighta的首个突破性检测,Presight,将于2024年初开始,在多国进行5,000人的临床测试。Presight的首个检测将聚焦肝癌和肺癌,并计划于2025年在中国大陆和香港首发上市。肝癌和肺癌分别是中国大陆头号及第二大致命癌症,对整个亚洲大众的健康带来重大威胁。Insighta计划在2027年推出Presight One,这是针对多种癌症的早期检测,能够检测超过10种以上的不同癌种。



考虑到确诊癌症的年龄中位岁数是66岁,这表明40岁及以上的人最有可能从早期癌症检测中获益 (7)。全球有20.3亿人属这一群体,其中亚洲占12.2亿。这些数据突显了对创新早期癌症检测解决方案的迫切需求。到2030年,亚洲对早期癌症筛查的需求预计可增加为每年3,000万次。这不仅展现出医疗保健方面的潜力,也揭示了庞大的市场机会,Prenetics预估该市场将达到60亿美元。Insighta以通过早期癌症筛查拯救生命为自身的使命,亦展现出我们使用尖端技术改变行业的决心。



杨圣武总结道:“这是Prenetics转型的重要里程碑,我们通过先进的科学创新提升生活质量。从预防(CircleDNA)、早期筛查(Insighta)、到治疗(行动基因),我们的创新方法有望显著提高医疗保健水平。”



结构及许可

这项交易须符合市场惯例的交易交割条件,包括适用的监管部门批准。Prenetics预计将于2023年7月完成这项交易。



顾问机构

瑞银香港分行担任Prenetics的独家财务顾问,贝克·麦坚时为Prenetics的法律顾问。郭叶陈律师事务所担任卢教授的法律顾问。



关于Insighta

Insighta是一家由Prenetics(纳斯达克:PRE)与知名科学家卢煜明教授联手成立的合资企业,旨在革新多种癌症早期检测技术。凭借卢煜明教授世界级的科学研究、Prenetics 出资达1亿美元的雄厚资本,以及成功企业家杨圣武的领导,Insighta已做好改变癌症筛查现状的准备。Insighta计划于2025年推出针对肺癌和肝癌检测的Presight,并于2027年推出可覆盖10种癌症以上检测的 Presight One。Insighta为拯救生命提供了前所未有的机会,同时增强了香港作为全球生命科学创新中心的地位。欲了解更多有关 Insighta的资讯,请访问 https://insighta.com。



关于Prenetics Global Limited (纳斯达克:PRE)

Prenetics 是一家领先的基因组学驱动的健康科学公司,致力于革新预防、早期检测和治疗领域。我们的预防领域业务CircleDNA,采用全外显子测序技术,提供全球最全面的消费者DNA测试。我们与知名科学家卢煜明教授合资成立交易价值为2 亿美元的Insighta,展示我们致力于通过开创多癌种早期检测技术以挽救生命的坚定承诺。Insighta 计划于2025年推出针对肺癌和肝癌检测的 Presight,并于2027年推出可覆盖10种癌症以上检测的 Presight One。最后,我们的治疗领域业务行动基因(ACT Genomics) 是首家获得美国食品药物管理局(FDA)许可的实体瘤综合基因组分析测试的亚洲公司。 Prenetics 各业务部门之间的协同效益真正体现了我们“通过科学提升生活”的承诺。欲了解更多有关 Prenetics 的资讯,请访问 www.prenetics.com。



(1) Prenetics内部估计是基于亚洲每年3,000万的早期癌症检测筛查的人口。

(2) https://www.nytimes.com/2022/09/28/health/lasker-award-medical-research.html

(3) https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-genom-083118-015053

(4) https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2209852119

(5) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

(6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34870399/

(7) https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/age



前瞻性陈述

本文包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述均符合美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中安全港条款的规定。本文的前瞻性陈述不是历史事实,包括但不限于有关公司的愿景,目标,预测,展望,信念,期望,策略,计划,管理层对未来运营的目标,以及未来业务增长机会,均为前瞻性陈述。在某些情形下,阁下可以通过“可能”、“将”、“预测”、“预见”、“目标”、“寻求”、“预计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜在”、“持续”、“可能是”或其他类似词汇辨别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于估计和预测作出,反映了公司的观点、假设、预期与意见,涉及风险及不确定性,因此不应被视为对未来结果有必然的指示性。许多风险和不确定因素可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性的差异,包括但不限于:公司继续发展包括新产品及服务的能力,包括新的产品和服务;公司在基因组学、肿瘤精準治疗领域,特别是癌症早期筛查业务的执行能力;公司识别及执行收购及并购目标的能力,特别是在精準肿瘤学领域;开发其癌症筛查和检测测试的不确定性,包括研究活动的开展、临床前研究和临床试验的启动和完成;预临床研究和临床试验结果的可用性和时间的不确定性;以及公司提交并获得其癌症筛查和检测测试的监管批准的时间和能力。除上述因素外,阁下还应该仔细考虑公司于表F-1注册申明中和招股说明书中「风险因素」部分中所提及的其他风险和不确定性描述,以及不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中包含的其他风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日有效。公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。





