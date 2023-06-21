Wednesday, 21 June 2023, 20:24 HKT/SGT Share: 新地十二大商场7.1贺回归精心策划「七一」主题七大优惠攻略 七月一日当天消费大派优惠礼券及额外积分 预料七一周末人流及营业额按年升20%及25%

香港, 2023年6月21日 - (亚太商讯) - 全城迎接七一着数优惠！为庆祝香港回归26周年及特区政府成立纪念日，政府宣布联同公营机构推出多项优惠及免费活动，让大家开心共庆回归。新地十二大商场（东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心、PopWalk天晋汇、Mikiki、屯门卓尔广场、屯门锦荟坊、荃锦中心、新领域广场、 life@KCC 及 joy@KCC）亦响应号召，联同旗下商户以「七一」为主题，于七月一日当天在港九新界12大商场推出七大震撼优惠，只需即日消费满指定金额，即大送优惠礼券及额外积分，让市民一齐开心庆祝！为延续欢乐气氛，部分优惠提案更扩展至全月供应，冀与民同乐！新地十二大商场预料，受惠于市面喜庆气氛，加上正值暑期档期，今年七一周末人流及营业额将分别录得按年20%及25%升幅。



新地十二大商场七大震撼优惠攻略庆回归 与商户连手推出「七一」主题优惠



为与大家欢度回归纪念日，新地十二大商场联同旗下商户连手，合力推出「七一」为主题的多项优惠，当中强势策划七大震撼优惠攻略，大送优惠礼券及额外积分，方便市民尽情消费庆回归，包括：



1. 东港城︰7.1 电车充电并消费满指定金额，送免费泊车券及一田现金券，更获额外赏7,100分

2. 上水广场︰7.1 Happy Shopping消费满HK$7,100，大送健康美食福袋

3. 北角汇、荃锦中心及新领域广场︰7.1消费满指定金额，获赠71倍积分

4. 将军澳中心︰7.1消费满HK$1,000，即送HK$70礼券组合

5. PopWalk天晋汇︰7.1在场内消费金额内含「7」及「1」数字，该单消费可享5倍会员积分！

6. PopWalk天晋汇︰7.1餐饮消费满$710，奖赏$100 PopWalk 综合购物或滋味美食电子优惠券

7. Mikiki、卓尔广场、锦荟坊︰7.1消费满$7100，即享5倍积分



新地十二大商场表示，为响应政府藉回归纪念日推出一连串优惠及免费活动，新地十二大商场与旗下商户均积极参与，并精心策划出七大震撼优惠攻略，冀当日以至整个7月在港九新界旗下不同商场据点都能够承接市面喜庆的气氛，让市民在场内开心消费，带动人流及营业额按年录得20%及25%升幅。





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