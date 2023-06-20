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来源 Expert Systems 思博系统2023年财政年度收益及纯利飙升约30% 资讯科技基础设施管理服务需求推动业绩表现稳健

建议派发末期股息每股1.00港仙

香港, 2023年6月21日 - (亚太商讯) - 亚太区领先的科技及创新公司思博系统控股有限公司（“思博系统”或“集团”；股份代号：8319）欣然宣布本公司及其附属公司（“集团”）截至2023年3月31日止年度（“报告年度”）的经审核全年业绩。



于报告年度内，集团的收益大幅增加30.0％至约886.5百万港元，主要由于客户需求增长及资讯科技基础设施管理服务带来额外贡献的净影响所推动。毛利大幅增长32.8%至约139.3百万港元，本公司年度溢利飙升34.5％至约22.7百万港元。



董事会建议派发末期股息每股1.00港仙（2022年财政年度：0.77港仙），派息比率为40.88％。末期股息的派付需经股东在即将举行的股东周年大会中投票通过。



思博系统行政总裁兼执行董事刘伟国先生表示：“集团于2023年财政年度表现令人满意，反映我们的业务模式的韧性及实力，集团的收益及纯利增幅均展现出稳健的增长趋势。此外，集团的两项核心业务 - 资讯科技基础设施解决方案服务及资讯科技基础设施管理服务均表现强劲，为集团未来发展奠定坚实基础。我们相信，近期新增的人工智能业务分部有望于未来为股东带来可观回报，我们对此业务带来的商机保持乐观，将致力透过持续投资及战略规划充分发挥其潜力。”



业务回顾

集团正透过三个不同品牌经营业务：“Expert Systems”提供资讯科技基础设施解决方案服务；“ServiceOne”提供资讯科技基础设施管理服务，以及“Expert AI Enabling”（“EAI”）专注于开发创新人工智能产品，解决方案及服务。



资讯科技基础设施解决方案服务

于报告年度，资讯科技基础设施解决方案服务分部的业绩仍受企业及机构的持续数码化转型趋势所推动。该等企业及机构旨在提升运营效率、优化数据并进行业务分析及决策，并透过线上渠道创建新的数码业务模式。



为满足不断增长的需求，集团的长远计划包括三大重点：1）混合云、多云及“即服务”，2）网络安全，及3）数据及应用程式解决方案。此等重点计划使集团得以在客户的数码化转型过程当中，为他们提供更具价值、更全面的整体解决方案。



资讯科技基础设施管理服务

于报告年度，集团的资讯科技基础设施管理服务在马来西亚吉隆坡设立了第二个服务台中心，并在不明朗的全球经济下为客户提供灵活的服务。集团预期亚太区市场对高质量资讯科技托管服务包括外判、服务台服务、工作流程自动化及硬件保修等需求将有所增加。



集团致力发掘新的业务商机，瞄准亚太区的新兴行业，在扩大客户基础同时为现有客户增值。为达致上述目标，集团已扩大服务组合至专业咨询服务及垂直零售解决方案服务，更有效满足客户不断变化的需求，并向他们提供更全面的服务。



人工智能业务

于报告年度，思博系统与前计算机科学系教授陈振冲博士成立合资公司EAI，专注于开发创新产品、解决方案及服务，使学校、企业和政府组织能更佳地运用人工智能于营运当中。鉴于市场对人工智能的需求不断增长，EAI专注发展多项技术，包括机器学习、数据分析、图像和语音处理、自然语言处理(NLP)等领域。EAI的研发实验室现已开幕，目前正在开发的产品之一是基于NLP技术的产品，为企业及机构提供类似ChatGPT的体验。



思博系统行政总裁兼执行董事刘伟国先生表示：“展望未来，我们将继续专注发展核心业务，为亚太区的公营及私营领域提供创新及综合产品、解决方案及服务。随着疫情退却及经济活动恢复正常，我们亦对集团的未来发展充满信心，将继续把握市场涌现的新机遇。此外，我们将致力走在资讯科技行业创新前沿，提供尖端的产品、解决方案及服务，协助客户实现其业务目标及优化营运。”



关于思博系统控股有限公司(股份代号：8319)

思博系统控股有限公司成立于1985年，是一家领先科技及创新公司，以“Expert Systems”、 “ServiceOne”和“Expert AI Enabling”品牌运营，拥有约1,000 名资讯科技专业人员，为亚太地区的小型到大型企业及机构客户提供服务。如欲了解更多资讯，请浏览：https://www.expertsystems.com.hk/



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