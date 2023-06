Wednesday, 21 June 2023, 07:07 HKT/SGT Share: 医疗板块布局正当时,关注新股ICL龙头艾迪康带来的投资机遇

香港, 2023年6月21日 - (亚太商讯) - 6月以来,香港股市迎来强势反弹,恒指累升1,806点。周末收市重返二万点之上,是逾1个月以来首次。

图:恒生指数PE低于1倍标准偏差下限

图:自2014年互联互通开通以来,港股通累计资金流入情况

本周,港股受益于多重积极因素,市场传闻一二线城市首期比例有所调整之下带动港股互联网板块升势亮眼,建材、家电等房地产下游产业链集体上涨。医药、基建、光伏、汽车、黄金股涨幅居前。



政策仍然是影响市场的关键因素,前期超跌股实现一定幅度的超跌反弹。依我看,本轮港股反弹行情具备一定的持续性,未来一两个月有望持续向好,其中有四个重要因素支撑:



第一,港股当前的估值极具性价比。目前,恒正指数PE再次跌破1倍标准偏差下限,根据历史经验,恒生指数每次跌破1倍标准偏差下限都是极佳的入市场时机。



第二,市场进入政策预期升温阶段。6-7月进入政策预期升温且难以证伪的时间窗口,空头在这段时间很难大幅沽空港股市场,为港股超跌反弹提供一定的资金面和技术面基础。



回顾年初以来的市场预期, 由1月市场的强复苏预期到3月中观数据转弱,以及外资对于国内城投问题的担忧加剧,市场利空情绪加剧,这亦是5月港股加速下行的主要原因。随着6-7月政策边际修复,预计恒生指数至少能够回到4月高位。



第三,外部流动性压力缓解。美联储加息终点已近,美国停止加息之后,港股有望迎来具备外部流动性利好的支持。



第四,北水流入港股带动市场。参考港股互联互通启动,南向资金持续流入港股市场,南向资金占港股总市值规模及成交占比不断提升,港股流动性及交易活跃度均得到了明显改善。根据中金公司数据,自2014年互联互通开通以来,港股通累计资金流入已达到2.33万亿人民币。因此,双柜台模式推出后预计将吸引更多的人民币资金流入港股市场,进一步提升港股交易活跃度和成交规模,为接下来的港股市场的反弹提供宽松的流动性支持。



综合上述原因,支撑港股在6-7月迎来超跌反弹的时间窗口。其中,反弹幅度最大的一定是之前超跌的板块。数据显示,2021年2月恒生指数下跌以来,港股医疗板块累计下跌24.67%,领跌香港市场。



在这种情况下,港股医疗板块无疑具备了很深的安全边际,而其中具备长期成长潜力的目标,亦有望为股东赢得长期投资回报。



以ICL龙头艾迪康为例。作为中国前三大独立医学实验室(ICL)服务提供商之一,近日已通过港交所聆讯,有望较快登陆港股市场。根据招股书披露的数据来看,艾迪康已经持续保持三年盈利高增长,其中,收入由2020年的27.42亿元增长至2022年的48.61亿元,复合增速33.1%;经调整纯利由2020年的3.67亿元增长至2022年的6.21亿元,复合年增长率为30.1%。非COVID-19业务由2020年的18.17亿元增长至2022年的25.76亿元。



目前,同属于行业前三大头部玩家的金域医学、迪安诊断已经成功在A股上市,市值分别达到340亿元和157亿元。随着艾迪康常规业务盈利预期达到持续高增长之下,公司亦有望在港股市场支撑起百亿市值。





Press release summary



健康与医药, Clinical Trials

