苹果Vision Pro首次亮相 革命性产品料带动产业链发展

香港, 2023年6月20日 - (亚太商讯) - 科技巨头苹果公司今年股价表现抢眼,上周四6月15日创下每股186.01美元收盘新高。据了解,苹果公司上周发布首款头显Vision Pro后,亦曾创下了盘中记录,可见广大投资者及消费者对其仍旧保持乐观态度。



上周,美东时间6月5日,「果粉」们翘首以盼的苹果2023年度开发者大会(WWDC)正式开幕,并于大会尾段推出MR(Mixed Reality)头显装置新品「Vision Pro」,预计明年初在美发售。对于苹果首款MR头显装置,市场期待已久。



而Vision Pro发布后,市场反馈却褒贬不一,颇具争议。其中$3,499的起售价,较同类产品Meta's Quest Pro贵两倍以上,也使得部分消费者持观望态度。对此,苹果CEO蒂姆•库克回应,苹果首款头显Vision Pro是目前最先进的电子设备,它今天就做了「明天的工程」,这是一个伟大的创意。杰富瑞(Jefferies)分析师安德鲁·乌尔克维茨(Andrew Uerkwitz)说,这是「我们见过的技术最先进的设备」。投资公司Wedbush分析师更基于对Vision Pro,iPhone 15系列和苹果服务成功的预测,将苹果目标价上调15美元,达到220美元。多数分析师对苹果首款MR头显设备的表示认可,被消费者嫌贵的Vision Pro,其价值却不仅仅在于其产品本身。



Vision Pro的价值更在于其不可忽视的创造性。苹果在全球拥有庞大且健康良性的开发者生态,一直以来苹果与开发者都是处于相互推动、相互成就的状态。相信此次苹果不计功耗、不计成本地使用最好的硬件,推出性能最强、体验最优的产品,亦是为广大开发者搭建了一个广阔的舞台。亦如同风险投资家马修·鲍尔所指,苹果将新款 Vision Pro的上市时间安排在明年,给开发者留下了大量时间,便于开发出新的应用程序,到时候Vision Pro会成为更多人不可或缺的产品。



近日,据知名科技记者Mark Gurman撰文称,苹果目前的目标是在2025年底前发布廉价版AR/VR头显。与此同时,该公司也在开发新版本的Vision Pro,该版本内置更快、性能更好的处理器。廉价版头显可能被命名为「Vision」或「Apple Vision One」,配备相对于Vision Pro质量较低的屏幕、规格较低的处理器,以及更小的摄像头和传感器数组,并有可能阉割空间音频扬声器,转而通过AirPods提供空间音频。因此,市场机构预计,第二代平价版苹果MR产品的性能叠代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶。



知名苹果产业链分析师郭明錤19日发文,Vision Pro成功的关键之一在于生态,苹果将积极升级硬件产品规格以建构更有竞争力的Vision Pro生态。相信伴随着苹果产品的技术迭代与发展,相关产业链厂商将率先受益。未来,随着更多现象级应用的出现,新应用场景的探索挖掘,以及下一代消费级MR产品的推出,MR头显设备将像此前苹果发布的手机、手表一样,逐步走入每一位消费者手中。



此外,Vision Pro还是苹果与众多供应链厂商共同奋斗的产物。研发过程中,为了让近视人群有更舒适的体验,苹果会与近视镜片的硬件模块供货商一起制定切割镜片的方案,尽可能提前测试到使用者可能碰到的极端情况,不断确认细节,优化生产环节,最终达到所需。也会为了满足设计需要,投资协助供应链厂商进行技术研发,最终实现生产。从苹果的角度,此举确保了其设计出来的产品能够被供货商有效、经济地生产出来,最终实现获利。从供应链厂商的角度看,通过与苹果在研发创新上的深度合作,共同实现了技术层面的突破,不仅顺利完成产品的研发制造,更促使其不断提升自身研发实力,助力企业发展。



根据IDC数据预测,全球VR/AR市场规模将从2021年43.43亿美元,增长至2025年的361.12亿美元,复合年均增速为69.8%。而随着索尼PSVR 2、苹果MR、Meta Quest 3等主要产品的推出,整个XR产业有望迎来更快增长,市场规模的扩大将为供应链带来发展红利。同时,据IDC指,苹果Vision Pro大部分硬件组件的供应链企业来自中国,产品发布后,中国终端厂商势必积极跟进,共同推动AR/VR产业链结构布局优化。



天风国际发布研报称,虚拟显示技术布局深厚,坚定看好苹果后续 MR 新品发布对于 AR/VR 用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。持续看好苹果新硬件发布龙头效应,相关 MR 供应链为:立讯精密、科瑞技术、智立方、杰普特、华兴源创、鹏鼎控股、领益智造、工业富联、歌尔股份、兆威机电、长盈精密、中石科技、高伟电子、精测电子。重点推荐立讯精密 (002475.SZ)、科瑞技术 (002957.SZ)。





