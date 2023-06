四环医药及轩竹生物齐入围《2023中国药品研发综合实力排行榜 TOP100》

香港, 2023年6月19日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司( 「公司」或 「四环医药」,连同其附属公司,统称「集团」;港交所股份代号:0460)欣然宣布,集团与旗下子公司轩竹生物科技股份有限公司(「轩竹生物」)双双跻身《2023中国药品研发综合实力排行榜 TOP100》,分别位列第21名和第100名。



《2023中国药品研发实力排行榜》系列榜单在「2023大健康产业高质量发展大会暨第八届中国医药研发创新峰会(PDI)」开幕式上隆重发布,百家内地医药产业中坚力量、创新领衔企业入榜最受瞩目的《2023中国药品研发综合实力排行榜 TOP100》。



据了解,第八届中国医药研发·创新峰会组委会、2023中国药品研发实力排行榜专家委员会专注制药企的创新力,对各企业2022年药品受理批准情况、药企研发投入资金情况、药品临床试验完成情况与专利布局等多项研发相关资料进行全面统计,排除市场与销售布局影响,综合评选出最具权威、最具影响力的《2023中国药品研发实力排行榜》系列榜单。



事实上,自2015年以来,国家监管部门持续发布政策推动制药行业改革。在经历了一系列医改政策后,包括带量采购、一致性评价、医保腾笼换鸟等方式,以仿制药为代表的传统业务受到冲击,各家药企纷纷转型「创新药」。各家公司根据自身的情况选择自主研发、引进海外产品国内权益、委托外包公司研发等创新研发策略,经过这几年的研发投入后,逐渐迎来了收获期。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示:「研发投入是衡量创新药企业研发实力、未来成果的重要指标。四环对于与轩竹生物能同时入围《2023中国药品研发综合实力排行榜 TOP100》深感荣幸,这对集团的实力无疑是一大肯定;未来,我们将继续致力针对『创新药』研发深耕细作,务求进一步巩固我们集研发、生产和销售于一体的集团化医药企业的市场地位。」



自2016以来,《中国药品研发实力排行榜》已连续发布八届。作为医药行业的领军力量,上榜企业代表着中国医药研发创新的最高水平。未来在这些领军企业的带领下,中国生物医药产业有望能加速迈向同类首创(FIC)、同类最优(BIC)时代,在全球创新药市场占有重要一席之地。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司(「四环医药」或「公司」,连同其附属公司为「集团」)(港交所股份代号:0460)创立于2001年,2010年于香港联合交易所有限公司主板上市,是一家以创新为引领,坚持创新驱动,拥有独立领先的自主生产、研发技术平台,具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域,一直秉承「坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略」的整体战略目标来打造中国领先的医美和生物医药领军企业。



