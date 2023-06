Thursday, 15 June 2023, 15:09 HKT/SGT Share: 服务国家「双碳」战略 联想控股落子敦华绿碳 完善碳中和产业链布局

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - CCUS(碳捕集、利用与封存)是碳消除的重要手段,亦是全球碳中和目标下不可或缺、无可替代的托底技术。联合国政府间气候变化专门委员会指出,如果没有CCUS技术,几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协议》目标。但CCUS目前还处于行业发展的早期阶段,需要得到社会各界的支持与赋能。





近期,联想控股通过联融股权基金完成对国内CCUS领先企业新疆敦华绿碳技术股份有限公司(以下简称「敦华绿碳」)的B轮投资,进一步完善「双碳」产业布局。本轮投资人还包括国电投旗下中电投融和新能源产业基金、陕鼓集团旗下常青基金等产业资本。



支持「双碳」托底技术 落子「碳消除」领域



敦华绿碳成立于2008年,是国内唯一的CCUS(碳捕集、利用与封存)专业化全产业链高新技术民营企业,通过在高碳排放企业配套建设二氧化碳捕集的整套设备,将含二氧化碳的工业尾气进行回收处理,帮助高碳排企业实现零碳排放;二氧化碳经过液化处理后,再用于石油开采(EOR),协助石油开采企业实现降本增效、提升采收率。敦华绿碳已在新疆地区克拉玛依石化、塔河炼化建成20万吨/年CO2捕集厂并持续稳定运行多年,能耗指标领跑全球,目前正在新建多座CO2捕集厂,加快业务布局。



联合国政府间气候变化专门委员会指出,「如果没有CCUS技术,几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协议》目标。」CCUS-EOR兼具CO2大规模灭失的环境目标和提高石油采收率的商业化经济目标,能够实现「减碳+油气增产」双重效益,为CCUS技术的大规模商业化提供了实际路径,也在降碳的同时为中国能源安全提供了创新方案,而敦华绿碳就是该领域中的领先企业。



据了解,敦华绿碳的本轮融资,主要用于其自有碳源捕集项目建设,加快产业链布局。联想控股表示,CCUS赛道是碳消除的重要手段,亦是全球碳中和目标下不可或缺、无可替代的托底技术,但目前还处于行业发展的早期阶段,更需要得到支持与赋能。双碳领域是联想控股资源分配、产业孵化与投资的重要方向之一,通过对敦华绿碳的投资,在碳消除领域落子,也进一步完善了公司在双碳产业的布局。



支持技术更好产业化 为「双碳」目标提供更多解决方案



敦华绿碳自成立起就积极研发、吸收专业技术,相继与大连理工大学、中国石油大学、上海交通大学等多所院校组建联合实验室,致力于CCUS前沿技术研究创新,是国家「十三五」重点研发课题「用于CO2捕集的高性能吸收剂/吸附材料及技术」的参与单位,其《CO2 捕集、运输、驱油、埋藏工程技术》作为唯一的CCUS技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》(2020年)。



联想控股表示,看好敦华绿碳在CCUS-EOR领域先发优势的基础上,通过本轮融资进一步拓展更丰富的业务场景。在更多CCUS场景和CCUS技术落地过程中,联想控股也将提供产业、技术、谘询、培训等多方位支持。



未来以敦华绿碳为载体,联想控股将进一步探讨加强与包括中科院在内的科研院所在CCUS领域的技术合作,孵化或早期投资更多具有潜力的技术和项目,持续支持更多的「双碳」技术走出实验室,走向产业化、商业化,为实现我国双碳目标提供更多解决方案。



同时,联想控股也将积极通过旗下各业务板块和众多被投企业的联动,促进CO2的捕集和利用在联想体系内快速落地,一方面打通更丰富的技术验证和商业落地的业务场景,另一方面,推出碳吸收、碳利用和碳减排的联想绿色生态样板,实现双向赋能。



构建低碳发展之路 为「双碳」目标做出更多「联想贡献」



在全球气候变化加剧的背景下,我国明确提出「双碳」目标:力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,充分彰显了在构建人类命运共同体进程中的大国担当。



联想控股积极响应国家「双碳」战略,也构建了具有自身特色的低碳发展之路。



一方面,积极推动旗下企业锚定绿色低碳发展,强化科技创新,推进降碳增效,例如联想集团承诺将于2050年达成整体价值链温室气体净零排放,业内首家推出了零碳服务,并持续打造零碳产品,启动「零碳工厂」;联泓新科实现光伏EVA国产替代,提升了光伏产业核心原材料的自给率,新型生物可降解材料PPC项目的落地有助于提升二氧化碳的有效利用,降低碳排放,同时,通过持续的工艺优化和技术创新有效减少二氧化碳排放;正奇控股发起设立了正奇光能科技,从事高效N型光伏电池片的生产。



另一方面,联想控股及旗下企业持续关注「双碳」赛道,通过投资孵化的方式,也取得了一定成果。旗下的君联资本和联想之星,在绿色投资方向已投资超过50家企业,覆盖能源脱碳、终端电气化/智能化、节能环保、生态修复等领域,其中包括宁德时代、先导智能、璞泰来、中储国能、莒纳科技等多家行业领先企业。



联想控股表示,坚持以科技和产业为抓手,将持续推动旗下企业坚持绿色低碳发展,争取在「双碳」多个环节做出更多的「联想贡献」,助力「双碳」目标的实现。



