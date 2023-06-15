Thursday, 15 June 2023, 11:43 HKT/SGT Share: 巨星传奇将重启招股，预计作出调整

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - 根据最新公告，综合当前的市场环境及各项因素，巨星传奇以及其保荐人、控股股东及承销商经过慎重考虑后达成一致，决定刊发补充招股章程并重启招股，将不计利息退回申请股款，并承诺尽快完成全球发售和上市目标。



重启招股情况



此前，受到港股市况影响，不少新股上市过程中在时间和策略上都会做调整，例如乐华娱乐、百心安-B和森松国际等。



巨星传奇的基石投资者为手游股网龙（777.HK）及Blink Field Limited，投资金额分别约300万美元及1,500万美元。网龙主要从事网络及手机游戏开发，近年收购了多家知名的技术公司以布局元宇宙和教育领域的全球业务发展，巨星传奇在日常业务过程中通过业务网络结识网龙。Blink Field Limited持有人张源在业内是有名的投资风向标，他积极布局全球消费链，曾参与创立或投资多个知名项目包括OPPO、vivo、步步高和极兔等，投资版图涵盖东南亚及欧非市场。



根据招股书显示，此前巨星传奇引入的两位基石投资者同意遵守12个月的禁售期限制。股东和基石投资者均锁定12个月禁售是认可公司长期价值的体现。



公司简介



巨星传奇的业务营运包括两大业务，分别为新零售业务和IP创造及营运业务。新零售业务主要开发及销售健康管理产品及护肤品；IP创造及营运业务包括IP内容创作及管理，即媒体内容创作、活动策划、明星IP管理，以及IP许可及销售相关产品。



值得关注的是，巨星传奇的商业模式较为独特：IP创造及营运业务赋能新零售业务，一方面IP业务自身能盈利，另一方面也能赋能新零售业务旗下品牌和产品的销售。



具体来说，以明星产品魔胴咖啡为例，巨星传奇打造周杰伦户外真人秀《周游记1》，并在节目中通过广告、点播及分散式产品植入等方式推广魔胴咖啡，与此同时通过分销网络售卖。在其驱动下，魔胴咖啡自2019年推出后，2020年总销量已达到332万盒，实现收入3.33亿元，并带动公司营收净利润由2019年的2,271.9万元增至2020年的7,563.1万元，增幅为232.9%。据灼识咨询统计，按总商品交易额计，巨星传奇在2020年至2021年，均是中国防弹饮料市场份额最大公司，在2021年约占市场份额的1/4。



竞争优势



从公司基本面分析，巨星传奇在以下几个方面具有竞争优势：



1. 巨星传奇IP储备量足够，并且具备超级明星IP、内容IP打造能力



巨星传奇的明星IP非常亮眼，其与杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议，锁定与周杰伦及相关IP合作的优先权。2021年，巨星传奇成功将刘畊宏打造成超级健身IP，使其在抖音的粉丝量增长至2022年末的7,150万，成为抖音历史上月度增粉最高的账号。此外，还为王婉霏（Vivi）、方文山、陈法蓉、詹宇豪、梁心颐（Lara)、张杰等打造个人明星IP。在内容IP方面，巨星传奇创造和拍摄周杰伦户外真人秀《周游记1》，根据索福瑞发布的收视率数据，《周游记1》在2020年3月至6月同时段播出的电视真人秀节目中排名第一。



招股书显示，巨星传奇计划继续利用IP内容创作及活动策划能力，创建更多媒体节目、活动以及开发更多新产品。在节目、活动方面，巨星传奇正在筹备第二季《周游记》的制作，并于2023年播出；《刘畊宏健身嘉年华》已经在青岛开启首次巡演，之后还会在海口、三亚、北京等地巡演；庾澄庆的周播音乐脱口秀也计划于2023年播出。随着明星和内容IP能量的逐步释放，巨星传奇在IP和新零售业务将在今年有爆发的机会。



2. 成功打造爆款产品，防弹饮料市场上仍然有增量空间



巨星传奇已经在新零售领域打造魔胴咖啡这一爆款产品。而根据数据显示，防弹饮料在市场上仍有增长空间。自2016年至2021年，中国防弹饮料市场规模（按总商品交易额计）由人民币3亿元增至人民币32亿元，复合年增长率为60.0%。而防弹饮料消费者总数在2021年达至200万，2016年至2021年的复合年增长率为54.9%。凭借中国防弹饮料行业市场规模的持续增长及公司目前的领先地位，可预见未来市场对产品的需求将保持稳定。作为中国市场上份额最大的防弹饮料头部企业，巨星传奇产品有望保持强劲增长势头。



3. 直播带货业务增量前景预期



招股书显示，自2022年7月以来，巨星传奇启动直播带货试运营，由王婉霏等明星及KOL通过直播间带货新零售产品。此前，同为直播概念板块的东方甄选（1797.HK）自宣布转型为直播电商业务后，该业务收入已于2022财年年报有所体现，股价逐步上升。巨星传奇在直播带货上的转型值得关注。



财务表现



巨星传奇业绩增长稳健，毛利率及经调整净利率持续处于较高水平。2019年至2022年，公司分别实现营业收入人民币0.86亿元、人民币4.57亿元、人民币3.65亿元及人民币3.44亿元，复合年增长率约为58.4%；经调整纯利分别为2,271.9万元、8,036.4万元、6,993.3万元、7,717.3万元。在毛利方面，2019年至2022年，公司实现毛利分别为0.57亿元、2.33亿元、2.27亿元及2.23亿元，毛利率为65.4%、50.9%、62.2%及64.7%，连续四年均保持在60%左右。





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