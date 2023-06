药师帮股份有限公司全球发售

Thursday, 15 June 2023, 11:03 HKT/SGT Share:

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - 药师帮股份有限公司(「公司」;股份代号:9885)今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。



全球发售摘要

-- 全球发售的发售股份数目:15,808,800股股份(视乎超额配股权行使与否而定)。

-- 香港发售股份数目:1,581,200股股份(可予重新分配)。

-- 国际发售股份数目:14,227,600股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。

-- 最高发售价:每股发售股份23.00港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还)。

-- 香港公开发售于2023年6月15日(星期四)上午九时正开始至2023年6月20日(星期二)中午十二时正(网上白表eIPO申请于2023年6月20日(星期二)上午十一时三十分)结束。

-- 预期股份将于2023年6月28日(星期三)上午九时正开始于联交所买卖。

-- 股份代号:9885.HK。

-- 公司股份将以每手200股为单位进行买卖。

-- 中国国际金融香港证券有限公司为独家保荐人及独家整体协调人。中国国际金融香港证券有限公司和招银国际融资有限公司为联席全球协调人。中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、复星国际证券有限公司为联席账簿管理人。中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、复星国际证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、华盛资本证券有限公司为联席牵头经办人。



本次全球发售的发售股份数目共15,808,800股(视乎超额配股权行使与否而定)。其中包括香港发售1,581,200股(可予重新分配)及国际配售14,227,600股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。



香港公开发售于2023年6月15日(星期四)上午九时正开始至2023年6月20日(星期二)中午十二时正(网上白表eIPO申请于2023年6月20日(星期二)上午十一时三十分)结束。预期股份将于2023年6月28日(星期三)上午九时正开始于联交所买卖。公司的股份将以每手200股股份买卖,股份代号为9885。



根据香港公开发售预期由本公司向国际承销商授出超额配股权,可由独家整体协调人(代表国际承销商)于自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日(即2023年7月20日(星期四))内随时行使,据此,本公司或须按发售价发行最多合共2,371,200股股份(即不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%),以补足国际发售中的超额分配(如有)。



假设超额配股权并未获行使,经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他预计发售费用后,并假设发售价为每股股份21.00港元(即发售价的中位数),公司预计将收到全球发售所得款项总额约332.0百万港元、所得款项净额约253.6百万港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途:



-- 所得款项净额的约45%或约114.1百万港元预计将用于进一步发展公司的医药流通业务;

-- 所得款项净额的约25%或约63.4百万港元预计将用于进一步发展公司的其他业务;

-- 所得款项净额的约22%或约55.8百万港元预计将用于研发;及

-- 所得款项净额的约8%或约20.3百万港元预计将用作营运资金及一般企业用途。



公司已与ZGC International Limited 基石投资者(「基石投资者」)订立一份基石投资协议(「基石投资协议」),据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下,按发售价认购或促使其指定实体认购总金额高达约12.8百万美元(约100.3百万港元)(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)(「基石投资」或「基石配售」)。基石配售将构成国际发售的一部分,除根据基石投资协议进行者外,基石投资者将不会收购全球发售项下的任何发售股份。基石投资者将予收购的发售股份将于所有方面与已发行缴足股份享有同等地位,并将根据《上市规则》第8.24条计入本公司的公众持股量。



中国国际金融香港证券有限公司为独家保荐人及独家整体协调人。中国国际金融香港证券有限公司和招银国际融资有限公司为联席全球协调人。中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、复星国际证券有限公司为联席账簿管理人。中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、复星国际证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、华盛资本证券有限公司为联席牵头经办人。



关于药师帮股份有限公司

按2022年平台模式和自营模式总GMV计,药师帮股份有限公司是中国最大及发展迅速的院外数字化医药产业服务平台。作为院外医药与医疗服务市场数字化的推动者,公司开发了以技术为后盾的解决方案,连接和赋能上游(包括药企及经销商)及下游(包括药店及基层医疗机构)。公司的总GMV于2022年达到人民币378亿元,自2020年起的年复合增长率为38.6%,这两项数据在中国领先的院外数字化医药产业服务平台中均排名第一。截至2022年12月31日,公司建立起了最大的数字化医药交易与服务网络。2022年公司拥有约31万月均活跃买家,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。



重要声明:

1.本新闻稿仅供参考,并不构成或包括向任何人提议或邀请收购、购买或认购药师帮股份有限公司之证券,亦无意构成所出售的证券之推荐,或者任何收购、购买或认购证券之邀请或要约。潜在投资者决定是否购买药师帮股份有限公司股票前,应参阅招股章程以获得有关药师帮股份有限公司及建议发售的各项详情。任何涉及本新闻稿所述有关药师帮股份有限公司股票的认购申请应仅依据药师帮股份有限公司于2023年6月15日发布的招股章程及申请表格。

2.任何人在未填妥本公司发出的申请表格,或未完成就药师帮股份有限公司招股章程所规定的申请手续,不得认购本公司的股份,且该等申请将不予考虑。





